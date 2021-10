Miks saskata problēmu tajā, ka nereti mēs cenšamies saskatīt atšķirīgo, nevis to, kas mūs vieno. "Lai to mazinātu, jāturpina strādāt pie diskusiju kultūras attīstības un nepārtrauktas mācīšanās domāšanas veida attīstības ikvienā no mums personīgi. Mums kā sabiedrībai nereti pietrūkst virzība uz to, kur sakrīt viedoklis. Viedokļi, it sevišķi par sabiedrībā aktuāliem jautājumiem, vienmēr būs daudz un dažādi. Ir būtiski nevis virspusēji dzirdēt, ko otrs cilvēks vai grupa tiecas pateikt, bet mēģināt izprast to milzīgo lērumu iemeslu, kuri ir pamatā šim viedoklim, bet bieži vien paliek neizteikti. Tikai tā iespējams virzīties tālāk uz kompromisu, kura rezultātā visas pretnostatītās grupas iet soli uz priekšu, arī ja ne tik daudz, cik katrai grupai vai indivīdam gribētos. Šim alternatīva ir kopīga stāvēšana vai kopīgs solis atpakaļ un tālāks pretnostatījums. Vienkārši ir jāiemācās savā starpā sarunāties un jāiemācās mācīties no citiem un izprast citus," uzsver Miks Muižarājs.