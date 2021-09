Viņas vārdus apstiprina arī Ināra Korņeva, kuras darbs ikdienā ir tieši saistīts ar nodarbinātību: "Integrācija nodarbinātības jomā Latvijā klibo noteikti, jo darba devējs negrib ņemt darbā cilvēku ar invaliditāti. Manuprāt, lielākais iemesls ir nezināšana – par diagnozēm, par to, ko un kā pareizi darīt. Un ir vieglāk nepaņemt darbā, nekā iedziļināties un mazlietiņ piepūlēties. Elementārs piemērs – vājdzirdīgie un nedzirdīgie cilvēki, kuriem gandrīz visiem ir 3. grupas invaliditāte, nevar iztikt tikai no invaliditātes pensijas, tāpēc viņiem ir jāstrādā. Un, kad es darba devējiem zvanu un saku, ka man ir vājdzirdīgs cilvēks, kurš ir gatavs strādāt arī mazkvalificētu darbu, atbilde parasti skan: "Oi, bet kā tad es ar viņu sazināšos?""



Tiesa, viņa atzīst, ka ikdienā sabiedrība nav tik diskriminējoša kā darba tirgū, kur jau tā valda "mežonīgais kapitālisms". "Ikdienā mēs visi ejam kopā uz pasākumiem, pusdienojam kopā kafejnīcās un pārvietojamies pa vienu un to pašu ielu, bet darba tirgū cilvēks ar invaliditāti "pazūd", jo viņš nav konkurētspējīgs savu ierobežoto spēju dēļ. Latvijā darba tirgū visiem iet grūti, tostarp darba devējam, un katrs grib pēc iespējas labāku un lētāku darbinieku. Bet ko darīt tiem cilvēkiem, kuriem veselība diemžēl neļauj pilnvērtīgi konkurēt? Viņi ir gatavi strādāt arī nekvalificētu darbu, taču ir nepieciešams, lai darba devējs nāk pretī, piemēram, piedāvājot pusslodzi vai pielāgotus darba apstākļus. Es ikdienā redzu, ka cilvēki ļoti grib strādāt, bet nav darbavietu tieši cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem," atklāj Korņeva.



Situāciju vērst par labu varētu valsts politikas atbalsts darba devējam, kas rosinātu pieņemt darbā cilvēkus ar invaliditāti. Patlaban vienīgais atbalsta mehānisms ir subsidētās darbavietas, kuru pietiek vien 7% no aptuveni 200 tūkstošiem Latvijas cilvēku ar invaliditāti. Jā, pašam cilvēkam ar invaliditāti pienākas iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi, taču darba devējam nodokļu atvieglojuma ziņā nekādu priekšrocību nav, tādēļ priekšroka, izvēloties jaunu darbinieku, tiek dota veselam cilvēkam, nevis cilvēkam ar funkcionāliem traucējumiem.