Jauno reindžeru kustības tradīcijas Latvijā aizsākās 2004. gadā, kad Meldra Langenfelde un Māris Ansis Mitrevics (ilggadējais dabas aizsardzības inspektors) Gaujas Nacionālajā parkā pirmo reizi sapulcināja ieinteresētus, motivētus un radošus jauniešus, kuri būtu gatavi aizsargāt un saglabāt vidi. Gadu gaitā jauno reindžeru un to grupu skaits tikai pieaug, kas ir ļoti laba tendence. Pašlaik četrās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās darbojas jauno reindžeru grupas.



Reindžeriem ir iespēja ne tikai iepazīt Latvijas dabas un kultūrvēsturisko mantojumu, bet arī iegūt pieredzi un jaunus draugus Eiroparku federācijas organizētajās starptautiskajās jauno reindžeru nometnēs. Jaunie reindžeri no Gaujas Nacionālā parka starptautiskajās nometnēs piedalās kopš 2008. gada.



Jaunie reindžeri dodas dabā, piedalās, kā arī organizē dažādus pasākumus. Reindžeri dodas pārgājienos ar pieredzējušiem dabas sargiem un vides speciālistiem, talko, mācās neformāli - nevis skolas solos, pie tāfeles, bet radošā un atraktīvā veidā - mežā, pļavā, purvā un citviet dabā. Dodoties pārgājienos, reindžeri iepazīst un prot novērtēt sava reģiona nozīmīgākās un vērtīgākās dabas vērtības.



Papildus ierastajiem pienākumiem un darbiem, jaunie reindžeri kopā ar saviem koordinātoriem organizē citus, netradicionālus pasākumus - Gaujas Nacionālā parka jauno reindžeru grupa ir īstenojuši projektu "Iepazīsti nakts dabu", kurā piedalījās vienaudži no citām organizācijām, bet Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta jauno reindžeru grupa ir sniegusi savu palīdzību projektā "Dabas koncertzāle", kur jaunieši piedalījās zinātnisko laboratoriju darbības nodrošināšanā, kā arī vadīja radošās darbnīcas.