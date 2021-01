1.-4. klasei pagarina brīvlaiku, bet 7.-12. klasei – attālinātās mācības

1.-4. klasēm tiek pagarināts brīvlaiks vēl par divām nedēļām, bet 7.-12. klases šajā laikā turpina mācības attālināti, pēc Ministru kabineta un Krīzes vadības padomes kopsēdes otrdien medijiem paziņoja izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska (JKP).

Viņa precizēja, ka par 5.-6. klasēm tiks lemts vēl ceturtdien, bet ir plānots izskatīt iespēju arī par attālināta mācību procesa organizēšanu šajā klašu grupā.

Pieņemtie ierobežojumi pagarināti par divām nedēļām, proti, līdz 25. janvārim.

"Lai gan saslimstības ar Covid-19 rādītāji vecumposmā līdz 14 gadu vecumam jau vairākas nedēļas stāv uz vietas, arī izglītības sistēma sadarbībā un līdzatbildībā par visu kopējo situāciju valstī ir pieņēmusi šo lēmumu un līdz 25. janvārim paliek to pašu ierobežojumu varā," uzsvēra Šuplinska.

Paliek spēkā 4. janvārī startējušais attālināto mācību plāns 7.-12. klasē gan arī profesionālajā un augstākajā izglītībā, papildināja ministre.

Tāpat Šuplinska skaidroja, ka 1.-4. klasei pagarinātais brīvlaiks šobrīd nozīmē to, ka tas rezultēsies ar mācību gada pagarinājumu.

"Mēs ļoti ceram, ka Ministru kabinets arī šodien skatot šo lēmumu, rēķinās, ka izglītības nozarē šie konkrētie ierobežojumi pastāv jau no 26. oktobra un principā mēs vienojamies, ka tieši ar izglītību pakāpeniski sāksies arī iziešana no ierobežojumiem," uzsvēra ministre.

Jau ziņots, ka, lai mazinātu Covid-19 izplatību un pulcēšanos gaidāmo svētku laikā, valdība pērn 29. decembrī, vienojās ieviest komandantstundu un pagarināt ārkārtējo situāciju līdz 7. februārim.

Ņemot vērā straujo Covid-19 infekcijas izplatīšanos un pieaugošo veselības nozares pārslodzes risku, valdība iepriekš atkārtoti bija izsludinājusi ārkārtējo situāciju līdz 11. janvārim.

Tās laikā noteikti stingri pulcēšanās un citi ierobežojumi, lai stabilizētu situāciju un novērstu strauju Covid-19 izplatību. Tāpat nedrīkst notikt publiski pasākumi klātienē. Ārkārtējās situācijas laikā nedrīkst sniegt pakalpojumus, kas saistīti ar izklaidi un labsajūtu. Stingras prasības ārkārtējās situācijas laikā ir arī sabiedriskās ēdināšanas vietām, kā arī tirdzniecības centriem.

Arī Latvijas veselības aprūpes jomā 10. decembrī tika izsludināta ārkārtas situācija.

Savukārt otrdien, 5. janvārī, valdības vadītājs Krišjānis Kariņš (JV) izteica neuzticību veselības ministrei Ilzei Viņķelei (AP) un ir informējis par to arī valdību veidojošo partiju pārstāvjus. Ministru prezidents atbilstoši koalīcijas partiju sadarbības līgumam ir aicinājis partiju apvienību "Attīstībai/ Par" virzīt jaunu veselības ministra amata kandidātu.

Tāpat vēstīts, ka jau pulksten 10 bija paredzēta Ministru kabineta un Krīzes vadības padomes kopsēde, kas tika pārcelta uz 12, kā iemeslu minot to, ka nebija laikus iespēja iepazīties ar sēdei iesniegtajiem dokumentiem, taču drīz vien sekoja ziņa, ka sēdes sākums pārcelts uz pulksten 15, vairs nekādu iemeslu neminot.

No sēdes darba kārtības tika izņemts jautājums par vakcinācijas plānu pret Covid-19 Latvijā, tāpēc par to Viņķele informēja preses konferencē īsi pirms pulksten 15. Par to iespējams lasīt šeit.

Ziņots, ka aizvadītajā dienā pret Covid-19 vakcinēti 678 cilvēki, bet kopā vakcinēti 2923 cilvēki, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotie dati. Visvairāk cilvēku vakcinēts Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā – 332. Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā vakcinējušies 95, bet Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā – 40.

Tāpat NVD norāda, ka ikdienā publicēto vakcinēto cilvēku skaits var mainīties, jo saskaņā ar normatīvajiem aktiem dati par vakcinācijas faktu e-veselības sistēmā tiek ievadīti vienas līdz piecu darba dienu laikā pēc vakcinācijas fakta.

Kā ziņots, Eiropas Zāļu aģentūra (EZA) 21. decembrī paziņoja, ka apstiprinājusi farmācijas uzņēmumu "Pfizer" un "BioNTech" izstrādātās Covid-19 vakcīnas izmantošanu Eiropas Savienībā (ES), paverot ceļu vakcinācijas uzsākšanai tuvākajās dienās. 26. decembrī Latvija saņēma pirmo kravu ar 9750 farmācijas uzņēmumu "Pfizer" un "BioNTech" izstrādātās vakcīnas pret Covid-19 devām.

28. decembrī Latvijā sākta vakcinācija pret Covid-19, kā pirmajiem to saņemot veselības aprūpes darbiniekiem, kuri strādā ar Covid-19 pacientiem slimnīcās, kā arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekiem.

Covid-19 vakcīnas tiks apmaksātas no valsts budžeta. Veselības ministrijas stratēģija paredz, ka Latvijā vakcinācija notiks pakāpeniski. Vispirms vakcinēs medicīnas darbiniekus, savukārt pēc tam sociālās aprūpes centru klientus un darbiniekus, tiem sekos citi cilvēki, kuri ir riska grupās.