100 000 eiro, papildu amati – cik pelna 13 LU fakultāšu dekāni

Līdztekus vienas Latvijas Universitātes (LU) fakultātes vadīšanai vēl pat septiņi amati, kā arī citas – privātas – augstskolas rektora pienākumi, ap 100 000 eiro ienākumi, apjomīgi uzkrājumi, vērtspapīri, vismaz pieci īpašumi, kā arī līdzdalība uzņēmumos un nozīmīgu nozares spēlētāju pārvaldībā – tā ir tikai viena "medaļas puse", ko atklāj rektora Indriķa Muižnieka un daļas no kopumā 13 šīs augstskolas fakultāšu dekānu deklarācijas. Otrā pusē paveras ne tik lekna aina – viens amats, viena alga, nelieli uzkrājumi un pāris kustamie vai nekustamie īpašumi.

Tiesa gan arī visu 13 fakultāšu piedāvāto studiju programmu skaits nav vienāds, piemēram, Teoloģijas fakultāte piedāvā vien trīs studiju programmas – katrā studiju līmenī pa vienai, bet Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte – 19 studiju programmas, arī aptverot visus trīs studiju līmeņus.

Latvijas Universitātes (LU) 2021. gada pārskata priekšvārdā rektors Muižnieks palepojas ar sniegumu finanšu jomā, rakstot, ka "pērn pierādījām universitātes darbības noturību. Pieaugušais studentu skaits nodrošināja stabilus ienākumus no valsts budžeta un no studiju maksām, aktīvā darbība zinātnes un studiju projektu realizācijā veidoja naudas līdzekļu pieaugumu gan no Eiropas Savienības struktūrfondiem, gan no dažādiem starptautiskiem zinātniskiem un lietišķiem projektiem".

"Delfi" pēc Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Publiskojamo datu bāzē pieejamās informācijas piedāvā uzzināt, kādus amatus ar fakultāšu vadīšanu savienoja, kādus ienākumus 2021. gadā guva un ko vēl deklarēja pats Muižnieks un līdzšinējie 13 fakultāšu priekšstāvji.