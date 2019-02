119 sabiedrībā pazīstami cilvēki aicina virzīt Levitu Valsts prezidenta amatam

Pilsoniskā iniciatīva "Par izcilu Latvijas Valsts prezidentu", kuras aicinājumu parakstījuši vairāk nekā 100 Latvijā zināmi cilvēki, mudina Saeimā pārstāvētās politiskās partijas virzīt Egilu Levitu Latvijas Valsts prezidenta amatam, portālu "Delfi" informēja iniciatīvas autori.

Pilsoniskā iniciatīva arī aicina Egilu Levitu piekrist kandidēt prezidenta amatam. Aicinājumā Saeimas deputātiem, uzsvērts, ka Egils Levits ir augstas raudzes profesionālis, par kura stāju fundamentālo vērtību jautājumos un viedokļa neatkarību nav šaubu un kurš ilgstoši ir devis ievērojamu pienesumu Latvijas valsts attīstībai, informē pilsoniskās iniciatīvas pārstāve Kristīne Tjarve.

Šo aicinājumu jau parakstījuši:

Valdis Ābols – žurnāla "Rīgas Laiks" redaktors;

Ārija Aile – pedagoģe;

Anita Andrejeva – ārste;

Georgs Andrejevs – bijušais ārlietu ministrs;

Raivis Aršauskis – fizioterapeits;

Aldis Austers – sabiedriskais darbinieks;

Arta Bārzdiņa – Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Anestezioloģijas un intensīvās terapijas klīnikas vadītāja;

Toms Baumanis – LATO valdes priekšsēdētājs;

Gatis Bažbauers – RTU prorektora vietnieks;

Normunds Bergs – uzņēmējs, A/S SAF Tehnika valdes priekšsēdētājs;

Inga Bērziņa – Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja;

Valdis Bērziņš – "Latviešu fonda" pārstāvis;

Inese Birzniece – 5. un 7. Saeimas deputāte, konsultante;

Pēteris Bolšaitis – profesors;

Aivars Borovkovs – jurists;

Ieva Brante – pilsoniski aktīva juriste;

Daiga Brinkmane – māksliniece;

Mārtiņš Burke-Burkevics – Kuldīgas Sv. Annas baznīcas mācītājs;

Juris Cālītis – teologs;

Lolita Cauka-Kalna – aktrise;

Lolita Čigāne –12.Saeimas deputāte;

Margarita Dāve – uzņēmēja;

Regīna Deičmane – tēlniece, Pētera Vaska fonda priekšsēdētāja;

Guna Deksne – pediatre;

Ainārs Dimants – Biznesa augstskolas "Turība" Komunikācijas fakultātes profesors;

Zane Dombrovska – aktrise;

Lidija Doroņina-Lasmane – PSRS okupācijas laika pretošanās kustības dalībniece;

Arvīds Dravnieks – Publisko tiesību institūta direktors;

Maira Dzelzkalēja-Burmistre – Zemnieku saeimas priekšsēdētāja vietniece;

Ingūna Ebela – biedrības "Glābiet bērnus" vadītāja;

Sarmīte Ēlerte – Meierovica biedrības valdes locekle;

Zaiga Gaile – arhitekte;

Māris Gailis – uzņēmējs;

Dzintra Geka – kinorežisore;

Romualds Gerulis-Bergmanis – students;

Andris Gobiņš – sabiedriskais darbinieks;

Franks Gordons – publicists;

Ēriks Graudiņš – students;

Žanete Grende – fonda "Viegli" padomes priekšsēdētāja;

Uģis Gruntmanis – ārsts;

Alvis Hermanis – režisors;

Nora Ikstena –rakstniece;

Agnese Irbe – filoloģe;

Jānis Irbe – IT risinājumu arhitekts;

Dainis Īvāns – Latvijas Tautas frontes pirmais priekšsēdētājs;

Juris Jansons – tiesībsargs;

Vadims Jerošenko – uzņēmējs;

Ilze Jurkāne – finanšu konsultante;

Viesturs Kairišs – režisors;

Dainis Kalns – ķirurgs, Siguldas operas svētku veidotājs;

Baiba Kangare – profesore;

Mārtiņš Kaprāns – LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks;

Toms Ķencis – filozofs;

Mārtiņš Ķibilds – žurnālists;

Elita Kļaviņa – aktrise;

Filips Kļaviņš – advokāts;

Ināra Kolmane – filmu režisore, producente;

Ligita Kovtuna – žurnāliste, grāmatu izdevēja;

Jānis Krastiņš – RTU arhitektūras profesors;

Iveta Krēvica – tiesnese;

Dainis Krieviņš – ārsts;

Inga Krigena-Jurkāne – tiesnese;

Andris Kronbergs – arhitekts;

Veronika Krūmiņa – juriste;

Rolands Lappuķe – diplomāts, konsultants;

Ilmārs Latkovskis – 11. un 12. Saeimas deputāts;

Dace Lediņa – arhitekte;

Pēteris Lediņš – programmētājs;

Lauris Liepa – advokāts;

Valdis Liepiņš – 11. Saeimas deputāts;

Meldra Lūse – masiere;

Sandra Matrevica – uzņēmēja;

Māris Matrevics – Jelgavas Tipogrāfijas valdes priekšsēdētājs;

Ingrīda Meierovica – sabiedriskā darbiniece;

Aija Melle – Rīgas Juglas vidusskolas direktore;

Andrejs Mežmalis – atvaļināts flotes admirālis;

Ilmārs Mežs – demogrāfs;

Baiba Mikāla – uzņēmēja, Kuldīgas novada Domes deputāte;

Uldis Neiburgs – vēstures doktors, LU Vēstures institūta vadošais pētnieks;

Lelde Neimane – vēsturniece;

Valters Nollendorfs – Okupācijas muzeja biedrības priekšsēdētājs;

Agija Ozoliņa-Kozlovska – Operetes teātra vadītāja;

Ruta Pazdere – Latvijas okupācijas izpētes biedrības valdes priekšsēdētāja;

Edvīns Raups – dzejnieks, pedagogs;

Romualds Ražuks – 11. un 12. Saeimas deputāts;

Ilga Reizniece – mūziķe, folkloras pedagoģe;

Arnis Šablovskis – publicists;

Dace Selecka – notāre;

Inna Semjonova – uzņēmēja;

Boriss Semjonovs – uzņēmējs;

Jānis Siliņš – Eduarda Smiļģa teātra muzeja vadītājs;

Dāvis Sīmanis – kinorežisors;

Māris Simanovičs – uzņēmējs, Eco Baltia valdes priekšsēdētājs;

Maija Sinka – arhitekte;

Druvis Skulte – bijušais valdības ministrs;

Raimonds Slaidiņš – advokāts;

Tatjana Slobodčikova – filologs;

Laima Slava – mākslas zinātniece;

Māris Šlokenbergs – SSE Rīga prorektors, emeritus;

Ojārs Spārītis – Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents;

Una Spēlmane-Baumane – Konrāda Adenauera fonda Latvijas biroja vadītāja;

Inna Šteinbuka – LU profesore;

Ieva Struka – Latvijas Nacionālā teātra Literārās daļas vadītāja;

Kristīne Tjarve – komunikācijas profesionāle;

Andris Tomašūns – vēsturnieks;

Ieva Treija – uzņēmēja;

Armands Tripāns – TV režisors, sporta žurnālists;

Pēteris Vasks – komponists;

Edgars Vērpe – Valsts kultūrkapitālafonda direktors;

Līga Vēvere – medmāsa;

Anna Viduleja – kinorežisore;

Andris Vilks – Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors;

Vilis Vītols – mecenāts;

Andrejs Žagars – režisors;

Māra Zālīte – rakstniece;

Vija Zariņa – māksliniece, pedagoģe;

Kaspars Zariņš – mākslinieks, pedagogs;

Kaspars Zellis – vēsturnieks;

Anna Žīgure – rakstniece;

Daiga Zirnīte – pedagoģe.

Rakstniece Māra Zālīte uzsver, ka salīdzinot ar daudzo gadu rēnajiem un bezcerīgajiem prezidentūras gadiem, Egila Levita kandidatūra ir kā spoža zvaigzne. "Spīdums, kas šai zvaigznei piemīt, ceļas no dziļas inteliģences, no izcilas izpratnes par Latvijas vietu un lomu Eiropas un pasaules kontekstā. No spējas, un tas ir tik svarīgi, brīvi komunicēt četrās svešvalodās - angļu, vācu, franču un krievu. Latvijai ir ļoti nepieciešama zvaigzne, kas apspīd mūsu valsts tumšos beztiesiskos kaktus, un to Levits spēs, būdams augsti kvalificēts jurists. Tieši Levits lika juridiskos pamatus Latvijas valsts atjaunošanai, un visus šos gadus viņš ir bijis ciešā sasaistē ar Latviju. Mana pārliecība ir, ka viņš spētu visus putnus, kam nošļukuši knābji, ar savu lielo ticību Latvijas valstij un latviešu nācijai atkalt celt spārnos," norāda rakstniece.

Savukārt uzņēmējs Normunds Bergs saka, ka ir patiesinoilgojies pēc prezidenta, kas spēj redzēt un domāt globālās kategorijās: "Kas runā par mākslīgo intelektu, pamattiesībām uz humāno kontaktu, klimata maiņu un citiem riskiem, kas vistiešākā veidā mūs ietekmē jau tagad. Galu galā, kas brīvi spēj sazināties svešvalodās. Egils Levits tāds ir."

Aicinājumā uzsvērts, ka Egils Levits ir Eiropas līmenī pazīstama un cienīta personība. Viņš iemieso saskaņu starp Latvijas kā nacionālas valsts un Eiropas kopējām vērtībām, vienmēr ir aizstāvējis Satversmes pamatprincipus, iestājies par atvērtu, modernu, savu valodu un kultūru cienošu Latvijas valsti Eiropas valstu saimē.

Ikviens ir aicināts ar savu parakstu atbalstīt aicinājumu interneta vietnē peticijas.com.

Biedrība "Par izcilu Latvijas Valsts prezidentu" dibināta šā gada 23. janvārī, un tajā ir piecas amatpersonas - Kristīne Tjarve, Aldis Austers, Ēriks Graudiņš, Pēteris Paulis Bolšaitis un Līga Kovtuna, liecina "Lursoft" dati.