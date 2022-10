14. Saeimas vēlēšanās nobalsojuši kopumā 59,14%. Teksta tiešraides arhīvs

Sestdien, 1. oktobrī, Latvijā notika 14. Saeimas vēlēšanas. Līdz ar pulksten 20 Latvijas vēlēšanu iecirkņi ir slēgti, un kopumā nobalsojuši 59,14% balstiesīgo. Portāls "Delfi" visas dienas garumā piedāvā sekot līdzi vēlēšanām teksta tiešraidē.

Kopumā 14. Saeimas vēlēšanās nobalsojuši 912 175 cilvēki.

Valsts drošības dienests (VDD) priekšvēlēšanu periodā un vēlēšanu dienā līdz pulksten 16 ir ieguvis vairāk nekā 50 tā sauktos signālus par iespējamiem pārkāpumiem, tajā skaitā par vēlētāju brīvas izvēles prettiesisku ietekmēšanu, portāls "Delfi" uzzināja dienestā.

14. Saeimas vēlēšanas

Ari "Delfi" dodas pie miera, bet jau no pulksten 7 mūsu žurnālisti turpinās sniegt svaigāko informāciju par vēlēšanu rezultātiem un potenciālajām koalīcijām. Paldies mūsu lasītājiem! Tiekamies pavisam drīz!

Ja šī brīža vēlēšanu rezultāti būtu galīgie, tad "Jaunā Vienotība" tiktu pie 23 vietām, "Zaļo un Zemnieku savienība" – 16, "Apvienotais saraksts" – 13, Nacionālā apvienība – 12, "Stabilitāte" – 10, "Latvija pirmajā vietā" – 9, "Progresīvie" – 10, "Attīstībai/Par!" – 7.

Līdz pulksten 3 piecu procentu barjeru vēlēšanās pārvar: "Jaunā Vienotība", "Zaļo un Zemnieku savienība", Nacionālā apvienība, "Stabilitātei", "Latvija pirmajā vietā", "Progresīvie" un "Attīstībai/Par!".

Vēlēšanu rezultātiem reāllaikā joprojām iespējams sekot "Delfi" rīkā – https://www.delfi.lv/saeimas-velesanas-2022/rezultati/

CVK ziņo, ka balsis saskaitītas jau 74,12% iecirkņu, tiesa atlikuši vēl paši lielākie iecirkņi, kas vēlēšanu rezultātos var ienest brangas pārmaiņas.

Jūrmalā pēc balsu apkopošanas visos 17 vēlēšanu iecirkņos visvairāk – 4132 – balsu saņēmusi “Jaunā vienotība”, par kuru balsis atdevuši 18,33%. Otrajā vietā ierindojusies Zaļā un zemnieku savienība, kas saņēmusi 10,38% jeb 2340 balsu. Tikmēr Nacionālā apvienība ieguvusi 2191 balsi jeb 9,72%, “Latvija pirmajā vietā” – 9,04%, bet Apvienotais saraksts – 8,09%. Savukārt “Stabilitātei!” ieguvusi 6,85%, “Saskaņa” – 5,77%, “Progresīvie” – 5,70%, “Attīstībai/Par!” – 5,66%, Latvijas Krievu savienība – 5,26%. Virkne partiju ieguvušas mazāk par 5%. To vidū - “Suverēnā vara”, “Katram un katrai”, Konservatīvie, “Tautas varas spēks”, “Republika”, Tautas kalpi Latvijai, “Apvienība Latvijai”, “Kristīgi progresīvā partija” un “Vienoti Latvijai”.

Arī Austrālijas Melburnas 1011. iecirknī visvairāk balsu ieguvusi “Jauna vienotība”, par kuru nobalsoja 137 cilvēki, un “Progresīvie”, kas saņēma 32 balsis. Trešais lielākais balsu apmērs – 18 – ir Nacionālajai apvienībai, bet ceturtais – 12 – Konservatīvajiem. Tikmēr “Attīstībai/Par!” saņēmusi deviņas balsis, kamēr vēl virkne partiju ieguvušas divas vai vienu balsi. To vidū – Zaļo un zemnieku savienība, “Saskaņa”, “Latvija pirmajā vietā”, “Katram un katrai”.

Indijas Ņūdeli esošajā 1003. vēlēšanu iecirknī, kur nobalsojuši kopumā 13 cilvēki, visvairāk balsu, proti, četras, saņēmusi “Jaunā vienotība” un “Progresīvie”. Tikmēr “Attīstībai/Par!” saņēmusi trīs balsis, bet Nacionālā apvienība un “Latvija pirmajā vietā” – katra pa vienai.

“Joprojām vēl nav zināmi ievēlētie 14. Saeimas deputāti, bet partiju izkārtojums varētu liecināt, ka debates Saeimā varētu būt ārkārtīgi asas gadījumā, ja ir ievēlēti “Stabilitātei!” un “Latvija pirmajā vietā” – tur varētu būt ļoti asas debates attiecībā uz Latvijas vietu NATO, valsts aizsardzības jautājumiem, iekšējās drošības nostiprināšanu, kā arī pieļauju – valodas, identitātes un arī pilsonības jautājumiem, turklāt smaga un karsta diskusiju tēma varētu būt arī izglītība valsts valodā,” “Delfi TV” vēlēšanu nakts tiešraidē “Nākamais, lūdzu!” prognozē Ināra Mūrniece (NA).

“Domāju, ka “Vienotība” šajās vēlēšanās ir uzvarējusi, un domāju, ka “Vienotībai” ir visas izredzes veidot valdību,” “Delfi TV” vēlēšanu nakts tiešraidē “Nākamais, lūdzu!” secina Ināra Mūrniece (NA), apsveicot partijas pārstāvjus “ar pagaidām provizorisko, bet pārliecinoši labo vēlēšanu rezultātu”.

“Viens faktors, ko mēs, manuprāt, ignorējam, ir individuālā harisma - ne tikai fakti, zināšanas un konkrētas paustās nostājas, bet arī konkrētu cilvēku, konkrētu vīriešu spēja “nošarmēt” auditoriju,” partiju veiksmes faktorus “Delfi TV” vēlēšanu nakts tiešraidē “Nākamais, lūdzu!” vērtē filozofs Igors Gubenko.

Rezultātu gaidīšanu un iespaidus par vēlēšanām apspriež sociālo mediju lietotāji. Portāls "Delfi" apkopojis nelielu ieskatu par vēlētāju iespaidiem "Twitter."

Nākamajai valdošajai koalīcijai savu sabiedrības saliedētības politiku nevajadzētu aizstāt ar “guļošā spārdīšanu”, ar to saprotot – ja krievvalodīgā sabiedrības daļa savā ziņā ir paklupusi – tā ir klupināta un paklupusi, un tagad ar katru nākamo rīcību vai praktisko politiku vēl turpināt spārdīt šo paklupušo ir amorāli un nepareizi no stratēģijas viedokļa, “Delfi TV” vēlēšanu nakts tiešraidē “Nākamais, lūdzu!” pauž Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks Mārtiņš Kaprāns.

Kopumā 14. Saeimas vēlēšanās nobalsojuši 912 175 cilvēki jeb 59,14% balstiesīgo.

“Delfi TV” vēlēšanu nakts tiešraidē “Nākamais, lūdzu!”, vērtējot partijas “Saskaņa” zemo rezultātu vēlēšanās, “Delfi” žurnālists Kārlis Arājs kā izšķirošo norāda 24. februāri un partijas nosodījumu Krievijas iebrukumam Ukrainā, bet Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks Mārtiņš Kaprāns sliecas domāt, ka drīzāk izšķirošs bijis 10. maijs, jo tā sauktās krievvalodīgās partijas, jo īpaši “Saskaņa”, “bija kuslas pieminekļa Pārdaugavā aizstāvēšanā”.

Portāls "Delfi" piedāvā ieskatu partijas ‘Stabilitātei!’ vēlēšanu rezultātu sagaidīšanas ballītē – Sanita Petere ir optimistiska par aptauju rezultātiem un partijas ‘Stabilitātei!’ izredzes nonākt koalīcijā vērtē ar ‘Kādēļ nē?’ Video pieejams šeit.

Nils Ušakovs uzskata, ka exit poll rezultātu varēja paredzēt jau februārī, savukārt Igors Pimenovs rezultātu vērtē kā izaicinošu. Kā vēlēšanu rezultātus sagaida partija "Saskaņa," var apskatīt šeit.

Pēc teju ceturtdaļas balsu saskaitīšanas šobrīd līderu pozīcijās ir Zaļo un zemnieku savienība, Jaunā vienotība un Apvienotais saraksts.

Ieskats partijas ‘Progresīvie’ vēlēšanu rezultātu sagaidīšanas ballītē

“Nedomāju, ka politiķiem būs jāpieņem kādi smagi lēmumi, konsolidācijas vai kas tāds, drīzāk iespējami kādi mazāk finansiāli ietilpīgi atbalsta pasākumi, un drīzāk ir jādomā par kādu pozitīvo dienaskārtību,” “Delfi TV” vēlēšanu nakts tiešraidē “Nākamais, lūdzu!” "Luminor" bankas galvenais ekonomists Pēteris Strautiņš nesaskata iespēju, ka pēc vēlēšanām no dāsniem solījumiem politiķi varētu ķerties pie nepatīkamiem lēmumiem.

Par iespējamiem aģitācijas pārkāpumiem Saeimas vēlēšanu dienā KNAB lems par 11 administratīvo pārkāpumu procesu uzsākšanu.

Valsts prezidents Egils Levits ar 14. Saeimā ievēlēto partiju frakciju pārstāvjiem plāno tikties pirmdien, 3. oktobrī.

“Svarīgi ir vienoties par potenciālo komandu, kas ir pietiekoši nacionālpatriotiska, tādu, kas varētu strādāt uz efektīvu krīzes menedžmentu, jo izaicinājumu, kas mums stāv priekšā – enerģētika, siltums, cenas – ir ļoti daudz. Ja mēs spēsim vienoties par šo kopīgo vektoru, uz brīdi noliekot malā savus iepriekšējos pārmetumus un kašķus, izstūrēsim ārā šo gadu vai divus,” “Delfi TV” vēlēšanu nakts tiešraidē “Nākamais, lūdzu!” norāda Edgars Tavars (AS).

85 vēlētāji nobalsojuši Apvienoto Arābu Emirātu galvaspilsētā Abu Dabi. Tur lielāko vēlētāju atbalstu – 26 balsis – ieguvusi "Jaunā Vienotība", 13 balsis ieguvuši "Progresīvie", bet 12 – "Attīstībai/Par". Savukārt partija "Latvija Pirmajā vietā" Abu Dabi ieguvusi tikai trīs vēlētāju balsis.

“Partijām būs mēnesis laika, līdz šī Saeima beigs darbu, tad pa šo laiku saliksim šo valdību – maksimāli ātri – to es varu apsolīt, bet arī ļoti uzmanīgi – lai tas strādātu,” “Delfi TV” vēlēšanu tiešraidē “Nākamais, lūdzu!” norāda Arvils Ašeradens (JV), uzsverot, ka “mums nav laika trīs mēnešus ar to kasīties, ātri un precīzi jāstrādā, un jātiek ar to galā mēneša laikā”.

CVK vadītāja Kristīne Bērziņa iepriekš atklāja, ka vēlēšanās piedalījušies aptuveni 59% balsstiesīgo, proti, aptuveni 910 000 cilvēku. Portāla "Delfi" aprēķini liecina, ka, lai partija pārvarētu 5% barjeru un tiktu Saeimā, tai būtu nepieciešamas vismaz 45 500 balsis. Savukārt, lai politiskais spēks pārvarētu 2% barjeru un varētu pretendēt uz valsts finansējumu, tam būtu jāsaņem 18 200 balsis. Uz pulksten 23 vistuvāk 2% barjeras pārvarēšanai ir ZZS, kam saskaitītas jau 16 879 balsis.

“Redzu, ka Lemberga ietekme ir milzīgi augusi,” pirmos vēlēšanu rezultātus “Delfi TV” vēlēšanu tiešraidē “Nākamais, lūdzu!” vērtē Gatis Eglītis (K), skaidrojot, ka pie Lemberga ietekmes viņš pieskaitot arī “Apvienoto sarakstu”. Uz to Edgars Tavars (AS) atbild, ka šādus murgus viņš nekomentēs, skaidrojot, ka “Apvienotais saraksts” izveidots, kad tieši Lemberga dēļ Zaļā partija aizgāja no ZZS.

Iepriekšējā balsošanā glabāšanā nodotās 14. Saeimas vēlēšanu balsis mainījuši 49 pilsoņi, ziņo LETA.

Datu gardēžiem "Delfi" piedāvā iespēju vēlēšanu rezultātus aplūkot arī sadalītus pa Latvijas reģioniem. Atverot vēlēšanu rezultātu rīku, augšējā joslā varat izvēlēties sev interesējošo reģionu, kurā iespējams detalizēti iepazīties ar konkrētā apgabala vēlētāju vēlmēm. https://www.delfi.lv/saeimas-velesanas-2022/rezultati/

https://www.delfi.lv/saeimas-velesanas-2022/zinas/cvk-publisko-pirmas-saskaititas-balsis.d?id=54800720

CVK publicē pirmās saskaitītās balsis

“Vēlētāju balsojums ir kā vēstījums, ka mēs vēlamies, lai būtu turpinājums arī daļai no uzsāktajiem darbiem,” “Delfi TV” vēlēšanu tiešraidē “Nākamais, lūdzu!” “exit poll” datus vērtē LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga, kā soli uz priekšu nosaucot to, ka varas partijas un tās, kuras tagad pretendē uz varu, parakstījušas īpašu vienošanos ar arodbiedrību, ka tiks pildīti gan spēkā esošie likumi, gan valdības lēmumi, gan nozares politikas plānošanas dokumenti, kas ir veids, kā “turēt politiķus pie vārda un vajadzīgajā brīdī saukt pie atbildības”.

https://www.facebook.com/watch/?v=791816855369122&ref=sharing

"Ir sabrucis dalījums latviskajās un krieviskajās partijās, sabrucis "Saskaņas" monopols uz tā saucamajiem krievvalodīgajiem. Pēdējās četrās vēlēšanās lielākās briesmas bija, ka pēc vēlēšanām varam dabūt valdību ar "Saskaņu" – promaskavisku valdību. Valdību ar "Stabilitātei!" neviens vairs neprognozē. Tā kā ir sabrucis monopols, ir atbrīvojies plašāks laukums manevriem koalīciju veidošanai, un princips – krievisks vai latvisks vairs nestrādā, bet strādā pavisam citas līnijas – attieksme pret karu, oligarhiem, promaskaviskajām partijām, korupciju," pēcvēlēšanu situāciju, balstoties uz "exit poll" datiem, "Delfi TV" vēlēšanu tiešraidē "Nākamais, lūdzu!" vērtē žurnāla "Ir" komentētājs Aivars Ozoliņš.

Zaudētais atbalsts ir partijas "Saskaņas" valstiskās stājas un Krievijas agresijas nosodījuma rezultāts, aģentūrai LETA pauda partijas domes priekšsēdētājs, Eiropas Parlamenta deputāts Nils Ušakovs.

https://www.delfi.lv/saeimas-velesanas-2022/zinas/saeimas-velesanas-nobalsojusi-ap-59-balsstiesigo-saka-cvk-priekssedetaja.d?id=54800316

https://www.delfi.lv/saeimas-velesanas-2022/zinas/foto-partijas-savos-stabos-gaida-velesanu-rezultatus.d?id=54800722

Vēlēšanas aizvadītas mierīgi, vērtē CVK vadītāja Kristīne Bērziņa.

"Septiņas, astoņas, desmit partijas – kāda tam nozīme? Pašreiz mēs dzīvojam krīzē, tādēļ ir jautājums, kā izvilkt valsti no krīzes. Mēs esam uz bankrota robežas – mēs aizņemamies naudu. Tas svarīgākais jautājums būs izveidot profesionāļu valdību, atrast cilvēkus – nevar būt tā, ka vienu ministru nomaina pret otru, lai valdībā būtu kaut kāds līdzsvars, un nevis tāpēc, ka ministrs strādā slikti. Uzreiz ir "jāuzliek" profesionāla valdība, kas 100 dienās veic visas lielās reformas, kura ir spējīga samazināt valsts aparātu par vienu trešdaļu," "Delfi TV" vēlēšanu tiešraidē "Nākamais, lūdzu!" pēcvēlēšanu situāciju vērtē Ainārs Šlesers (LPV).

Pulksten 21 "Delfi TV" ēterā vērojama CVK preses konference. https://www.delfi.lv/video/raidijumi/nakamais-ludzu/nakamais-ludzu-velesanu-nakts-tiesraide-ar-politikiem-un-ekspertiem.d?id=54698284

"Zaļo un zemnieku savienībai bija tikšanās ar starptautiskajiem vēlēšanu novērotājiem, mēs informējām par visām tām lietām, kas mums šķita netaisnīgas šajā vēlēšanu procesā," "Delfi TV" vēlēšanu tiešraidē "Nākamais, lūdzu!" norāda Viktors Valainis (ZZS), pieminot arī tiesvedību ar Latvijas Televīziju par vēlēšanu procesu un debates TV3, kur "visi kandidāti bija vienlīdzīgi, izņemot ZZS, kurai nebija iespēja virzīt savu premjera amata kandidātu".

"Iespējamība, ka ģeopolitiskais kurss ir zem jautājuma zīmes, un notikumi globālā vidē reģionā likuši cilvēkiem mobilizēties," "Delfi TV" vēlēšanu tiešraidē "Nākamais, lūdzu!" lielāku vēlētāju aktivitāti 14. Saeimas vēlēšanās skaidro Raivis Dzintars (N). "Mēs ceram, ka dominēs spektrs, kas definēs Latvijas ģeopolitisko kursu uz Rietumiem, NATO un Eiropas Savienību," pauž Edmunds Cepurītis (P). Tomēr Raivis Dzintars šim izteikumam piebilst: "Mēs ar "Progresīvajiem" esam ļoti atšķirīga organizācija – atcerēsimies šos paziņojumus, ka imigrācija ir būtiskāka vērtība nekā nacionālā kultūra, kas mums ir ļoti nepieņemami. Darīsim visu, lai izveidotos valdība ar pēc iespējas līdzīgi ideoloģiski domājošiem politiskajiem spēkiem."

Aināram Šleseram ir versija par “Saskaņa” slikto startu Saeimas vēlēšanās. Šlesers "Delfi TV" studijā sacīja, ka: ""Saskaņai" nebija līdera un nebija piedāvājuma. To saprata arī krievvalodīgie un viņi bija noguruši no partijas sēdēšanas opozīcijā".

'Cert.lv' pārstāve Līga Besere portālam "Delfi" norādīja, ka bažas par provokācijām kibertelpā vēlēšanu laikā nav piepildījušās, taču IT drošības incidentu novēršanas institūcija 'Cert.lv' turpinās uzraudzīt vēlēšanu tehniskos aspektus arī balsu skaitīšanas laikā.

Kā portālam "Delfi" pastāstīja CVK pārstāve Laura Krastiņa, dažos vēlēšanu iecirkņos ir konstatēti gadījumi, kad, tuvojoties balsošanas noslēgumam, ir beigušies balsošanas materiāli. Pašvaldību vēlēšanu komisijas saviem iecirkņiem izsniedz noteiktu skaitu vēlēšanu materiālu, taču patur arī sev tos rezervē. Līdz ko vēlēšanu iecirkņi ziņo, ka tuvojas brīdis, kad varētu drīz beigsies, tad pašvaldību komisija reaģē un sūta rezervē atstātos balsošanas materiālus. Šādi gadījumi ir bijuši arī iepriekšējās vēlēšanās un tas nav nekas ārkārtējs, norāda Krastiņa, piebilstot, ka visiem vēlētājiem balsošanas iespēja tika nodrošināta.

"Delfi TV" ēterā politiķi un eksperti diskutē par vēlēšanām. https://www.delfi.lv/video/raidijumi/nakamais-ludzu/pulksten-20-nakamais-ludzu-velesanu-nakts-tiesraide-ar-politikiem-un-ekspertiem.d?id=54698284

https://www.delfi.lv/news/national/politics/veletaju-aptauja-velesanas-uzvar-jaunas-vienotiba-saeima-tiek-astonas-partijas.d?id=54800344

Pulksten 20 noslēdzās balsošana Latvijas vēlēšanu iecirkņos.

Apmēram 30 minūtes pirms 28. iecirkņa slēgšanas Latvijas Nacionālajā bibliotēkā pie tā ir izveidojusies neliela vēlētāju rinda, tomēr plūsma ir ātra un jau piecas minūtes vēlāk rindas vairs nav. Iecirkņa sekretāre Tija Ezeriņa portālam "Delfi" stāstīja, ka šodien vēlētāju plūsma bijusi ļoti regulāra, tomēr tas nebija nekas tāds, ar ko iecirkņa darbinieki nebija rēķinājusies. Nekādu nopietnu starpgadījumu šajā iecirkni šodien nav bijuši un vēlēšanu diena pagājusi salīdzinoši mierīgi. Vēlētāji kopumā bijusi izglītoti par vēlēšanu norisi, bet bijusi arī tādi, kas uz Rīgu atbraukusi balsot no Liepājas un bija nedaudz pārsteigti, ka viņiem iedoti Rīgas vēlēšanu reģiona saraksti, stāstīja Ezeriņa.

Līdz vēlēšanu iecirkņu slēgšanai atlikušas vien 20 minūtes. Ja vēl nav sanācis nobalsot, tad īstais brīdis aši meklēt tuvāko iecirkni!

https://www.delfi.lv/news/national/politics/cesis-berni-un-jauniesi-balso-par-pilsetvides-jautajumiem.d?id=54800150

VDD priekšvēlēšanu periodā un vēlēšanu dienā līdz pulksten 19 ir ieguvis vairāk nekā 60 t.s. signālus par iespējamiem pārkāpumiem, tajā skaitā par vēlētāju brīvas izvēles prettiesisku ietekmēšanu, portāls "Delfi" uzzināja dienestā. https://www.delfi.lv/news/national/criminal/vdd-vertejuma-velesanas-norit-mierigi-policijai-tris-procesi-par-neatlautu-agitesanu-plkst-1915.d?id=54799898

CVK pārstāve Laura Krastiņa portālam "Delfi" apliecināja, ka gadījumā, ja neilgi pirms pulksten 20 pie vēlēšanu iecirkņa būs izveidojusies rinda, nobalsot varēs visi, kas iestājušies rindā līdz vēlēšanu iecirkņa darba laika beigām.

Vēl stundu iespējams aiziet nobalsot, jo iecirkņi strādās līdz pulksten 20. Ja vēl neesi izlēmis – šeit eksperti vērtēja partiju piedāvājumu labklājības jomā. https://www.delfi.lv/saeimas-velesanas-2022/sasoditi-sasolits/daudz-populistisku-piedavajumu-ka-partijas-sola-uzlabot-iedzivotaju-labklajibu.d?id=54744608

Latvijas cietumos 14. Saeimas vēlēšanās nobalsojuši 1403 ieslodzītie. Kopumā Latvijā aiz restēm atrodas ap 3200 cilvēku. Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem nobalsojuši deviņi pilngadīgi ieslodzītie, Jēkabpils cietumā – 74, Iļģuciema cietumā – 94, Liepājas cietumā – 70, Valmieras cietumā – 134, Olaines cietumā – 116, Jelgavas cietumā – 141, Daugavgrīvas cietumā – 356, Rīgas Centrālcietumā – 409, portālam "Delfi" atklāja Ieslodzījumu vietu pārvaldē.

Atskats vēsturē: Pirmās vīzijas par atjaunoto Latviju – no Godmaņa līdz Birkavam un Gailim. https://www.delfi.lv/saeimas-velesanas-2022/jaunais-cels/pirmas-vizijas-par-atjaunoto-latviju-no-godmana-lidz-birkavam-un-gailim.d?id=54747724

https://www.delfi.lv/saeimas-velesanas-2022/zinas/sociologe-velesanu-aktivitati-ietekmes-ari-pedeja-briza-balsotaji.d?id=54800058

Kā eksperti novērtēja partiju piedāvājumu veselības jomā, vari lasīt šeit: https://www.delfi.lv/calis/interaktivie-stasti/piedavajums-pagalam-skidrs-ko-partiju-programmas-sola-uzlabot-veselibas-nozare.d?id=54739016

Ogrē esošajā 680. vēlēšanu iecirknī rindā atrodas ap 50 cilvēku, taču kustība notiek raiti. Vidēji rindā pavadītais laiks – piecas minūtes, novēroja portāls "Delfi."

Zemgalē visvairāk vēlētāju sestdien devušies balsot Jelgavā – tur nobalsojis 16 631 cilvēks. 16 555 nobalsoja Tukuma novadā, bet 14 443 – Bauskas novadā.

Sestdien līdz pulksten 16 visvairāk cilvēku Kurzemē bija devušies balsot Liepājā – tur savu izvēli izdarīja 19 223 cilvēki. 14 035 vēlētāji nobalsoja Talsu novadā, bet 12 353 – Dienvidkurzemes novadā.

Latgalē 24 885 vēlētāji savu izvēli izdarījuši Daugavpilī. 11 234 vēlētāji balsojuši Rēzeknē, bet 9 594 – Rēzeknes novadā.

Vidzemē vislielākā balsotāju aktivitāte ir vērojama Ogres novadā – tur novēlējuši 22 868 cilvēki. 20 766 vēlētāji nobalsojuši Valmieras novadā, bet 18 067 – Cēsu novadā.

Rīgā vislielākā vēlētāju aktivitāte ir vērojama Rīgas Ziepniekkalna vidusskolā izvietotajā vēlēšanu iecirknī. Tur izvēlējušies balsot 1 857 vēlētāji. Savukārt vismazākā aktivitāte ir Rīgas Stila un modes tehnikumā izveidotajā vēlēšanu iecirknī – tur nobalsojuši 169 cilvēki.

https://www.delfi.lv/saeimas-velesanas-2022/zinas/aicinajumi-piedalities-un-ilgas-pec-zimogiem-pases-twitter-lietotaji-apspriez-velesanas.d?id=54799876

Tikmēr 17. vēlēšanu iecirknī, kas atrodas Kultūras un atpūtas centrā "Imanta" Anniņmuižas bulvārī, iekštelpās atrodas vien pāris cilvēku, taču ārpusē tomēr neliela rinda sākusi veidoties, novēroja "Delfi".

https://www.delfi.lv/news/national/criminal/vdd-vertejuma-velesanas-norit-mierigi-policijai-tris-procesi-par-neatlautu-agitesanu.d?id=54799898

Šogad vēlētāju aktivitāte ir augusi – pagājušajās Saeimas vēlēšanās līdz pulksten 16 bija nobalsojuši 565 821 jeb 36,55% vēlētāju.

Līdz pulksten 16 Saeimas vēlēšanās nobalsojuši 652 108 jeb 42,28% balsstiesīgo vēlētāju, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) apkopotā informācija.

Rakstu sērijā “Sasodīti sasolīts” savu jomu eksperti komentē partiju programmas. Ieskaties, ko speciālisti saka par politiķu solījumiem tautsaimniecībā! https://www.delfi.lv/saeimas-velesanas-2022/sasoditi-sasolits/atpakal-latus-un-citi-skali-solijumi-ko-partijas-piedava-tautsaimnieciba.d?id=54742332

Pie dažiem iecirkņiem Rīgā joprojām vērojamas garas rindas. Piemēram, pie 36. un 38. vēlētāju iecirkņiem Smiļģa ielā būs jāpavada aptuveni 40 minūtes, jo rinda turpinās arī ēkas iekšpusē. Iecirknī nekādu ekscesu līdz šim nav bijis. Iecirkņa priekšsēdētāja Diāna Zemīte “Delfi” teic: “Es strādāju jau ilgus gadus, bet tik daudz [cilvēku] nav bijis nekad. Mums nav laika pat atvilkt elpu, turklāt darbiniekiem līdz pulksten 17 jāpaspēj arī pie tiem, kas pieteikuši mājas balsošanu”.

https://www.delfi.lv/saeimas-velesanas-2022/zinas/foto-veletaju-aktivitate-ir-augusi-atzist-iecirknu-vaditaji.d?id=54799830

Vēlēšanu iecirkņi līdz šim CVK nav ziņojuši par būtiskiem starpgadījumiem, kas ietekmētu vēlēšanu procesu, aģentūrai LETA sacīja CVK pārstāve Laura Krastiņa. Iecirkņi lielākoties saskaras ar vēlētāju neskaidrību, tāpēc tiek informēti par balsošanas reģistrācijas aploksnēm, balsu anonimitāti un vēlēšanu kārtību. Viņa arī norādīja, ka ir dažādi iemesli, kāpēc pie iecirkņiem veidojas garākas rindas, nekā novērots 13. Saeimas vēlēšanās. Ņemot vērā, ka vēlēt ir atļauts jebkurā iecirknī, atsevišķi iecirkņi pilsētu centros vai vietās ar lielāku cilvēku plūsmu ir iedzīvotajiem ērtāki un pie tiem veidojas rindas. Tāpat iemesls rindām varētu būt tas, ka cilvēki iepriekš nav izdarījuši savu izvēli un to dara, saņemot partiju sarakstus.

Saulkrastu novada pašvaldības ēkā izvietotajā vēlēšanu iecirknī vērojama aptuveni 50 cilvēku gara rinda, bet virzās raiti un jāstāv rindā aptuveni 15 minūtes.

Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā ierīkotajā vēlēšanu iecirknī kāda sieviete vēlējusies nobalsot ar Krievijas pasi, ziņo aģentūra LETA. Iecirkņa darbinieki izskaidrojuši, kāpēc sieviete vēlēšanās piedalīties nevar, un viņa devusies prom. Visos trijos aptaujātajos Valmieras vēlēšanu iecirkņos to pārstāvji uzsvēruši, ka novērota negaidīti un pārsteidzoši liela vēlētāju aktivitāte.

Nākamgad apritēs 30 gadi kopš atjaunotajā Latvijā tiek rīkotas Saeimas vēlēšanas. Portāls "Delfi" sniedz atskatu uz 30 gadus seniem notikumiem politikā, kas savā ziņā iezīmē sākuma punktu valstij, kurā dzīvojam, aplūkojot to laiku partiju vēlmes, solījumus, vērtības un vīziju par neatkarību atguvušas valsts turpmāko ceļu. Iespējams, tas labāk ļaus ieraudzīt - kas no tā visa ticis īstenots un kas, tāpat kā pirms 30 gadiem, ir darāmo darbu sarakstā. https://www.delfi.lv/saeimas-velesanas-2022/jaunais-cels/lielas-idejas-mulki-un-banani-cels-uz-5-saeimu.d?id=54747456

Ap 20 minūtēm būs jāgaida arī tiem vēlētājiem, kuri vēlas balsot Siguldā.

Pie Rīgas 85. vēlēšanu iecirkņa, kas izvietots centrā "Koka Rīga” ir sastājusies padsmit cilvēku gara rinda. Iecirkņa vadītājs Arnolds Ābelīte portālam “Delfi” atzina, ka nebija gaidījis tik lielu vēlētāju aktivitāti. Vinš iepriekš bija prognozējis, ka “Koka Rīgā” varētu nobalsot ap 500 vēlētajiem visas dienas garumā, bet viņu skaits jau tagad ir ievērojami lielāks. Ābelīte prognozēja, ka cilvēku plūsma varētu samazināties ap pulksten 16, bet atkal pieaugt neilgi pirms iecirkņa slēgšanas. Iecirknī līdz šim nekādu incidentu nav bijuši. Ap pulksten 14 pie iecirkņa ar ieslēgtam bākugunīm stāvēja Valsts policijas automašīna, bet Ābelītem policijas pārstāvji atklājuši, ka viņu ierašanās nav bijusi saistīta ar vēlēšanām un ar to saistītu norisi.

Arī pie iecirkņiem Rīgas 71. vidusskolā būs jāuzgaida nelielā rindā. Vēlēšanu iecirkņa vadītāja portālam "Delfi" norādīja, ka līdz šim vēlēšanas noritējušas bez starpgadījumiem. Viņa norādīja, ka brīžiem vērojami elektroniskās vēlētāju sistēmas traucējumi, kas sanākušajos vēlētājos rada neapmierinātību, taču neviens tamdēļ prom nav aizgājis.

Ja gadījumā vēl domā, kuras partijas sarakstu likt aploksnē, stāvēšanu rindā vari izmantot lietderīgi un izlasīt, ko eksperti domā par partiju piedāvājumu izglītības jomā. https://www.delfi.lv/calis/interaktivie-stasti/loti-tuksa-muca-kas-talu-skan-partiju-solijumi-izglitibai.d?id=54746308

https://www.delfi.lv/saeimas-velesanas-2022/zinas/foto-veletajiem-dazviet-riga-nakas-gaidit-garas-rindas.d?id=54799752

Arī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā izvietotais vēlēšanu iecirknis ir pieprasīts – jārēķinās, ka rindā būs jāpavada aptuveni 20 minūtes.

Savukārt Zemgalē no pulksten 7 līdz pulksten 12 8 018 vēlētāji savu izvēli izdarījuši Jelgavā, 5 352 vēlētāju pie urnām devušies Aizkraukles novadā, savukārt Bauskas novadā nobalsojuši 7 737 cilvēki.

Nedaudz rindā jāpastāv būs arī Banku augstskolā izvietotajā vēlēšanu iecirknī. 146. vēlēšanu iecirkņa Terēze Korsaka portālam "Delfi" norādīja, ka vēlētāju aktivitāte pirmajā dienas pusē ir krietni lielāka nekā citus gadus. Viņa sacīja, ka vēlēšanu process norit mierīgi un gandrīz visi vēlētāji ir laipni un pacietīgi. Iecirknī nepatīkamas situācijas nav konstatētas.

Kurzemē līdz pulksten 12 visvairāk vēlētāju pie urnām devušies Liepājā – tur savu izvēli izdarījuši 8 686 balsstiesīgo. Ventspilī novēlējuši 5 484 balsstiesīgo, savukārt Dienvidkurzemes novadā – 7 207 vēlētāju.

No pulksten 7 līdz pulksten 12 Daugavpilī nobalsojuši 11 694 vēlētāju, Rēzeknes novadā – 5 670, savukārt Rēzeknē – 5 497.

Neliela vēlētāju rinda ir arī pie vēlēšanu iecirkņa Jūrmalas Kultūras namā, novēroja portāls "Delfi".

Līdz pulksten 12 Vidzemē 10 821 vēlētājs pie urnas devies Ogres novadā, 10 237 balsotāju savu izvēli izdarījuši Valmieras novadā, bet Cēsu novadā nobalsojuši 8 797 cilvēki.

Rīgā vislielākā vēlētāju aktivitāte šodien vērojama iecirknī, kas izvietots Rīgas Ziepniekkalna vidusskolā – tur līdz pusdienlaikam nobalsojuši 903 vēlētāji. Savukārt vismazākā aktivitāte ir Rīgas stila un modes tehnikumā izvietotajā iecirknī – tur līdz šim nobalsojuši 64 cilvēki, vēsta CVK apkopotā informācija.

Daudz balsotgribētāju arī Babītes vidusskolā – smidzinošs lietus nav šķērslis aptuveni 40 vēlētājiem.

Līdz šim aktīvākie vēlētāji bijuši Kurzemē – tur pie urnām devušies 27,60% balsstiesīgo. Savukārt viskūtrāk Saeimas vēlēšanās balso Rīgā – tur līdz pulksten 12 vēlēt devušies 17,56% balsstiesīgo, liecina CVK apkopotā informācija.

https://www.delfi.lv/saeimas-velesanas-2022/zinas/infografika-lidz-pulksten-12-latvija-nobalsojusi-363-546-jeb-23-57-veletaju.d?id=54799442

Līdz pulksten 12 Saeimas vēlēšanās nobalsojuši 363 546 jeb 23,57% balsstiesīgo vēlētāju, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) apkopotā informācija.

Gara balsotgribētāju rinda stiepjas arī Ķekavas vidusskolas sākumskolā, novēroja portāls "Delfi". Līdz pulksten 12 iecirknī bija novēlējuši 527 balsstiesīgo. Iecirkņa vadītāja atzina, ka diena rit mierīgi, nekādi pārkāpumi nav novēroti.

Rīgas Purvciema vidusskolā izvietotajā vēlēšanu iecirknī līdz pulksten 10 bija nobalsojuši ap 500 cilvēku, aģentūrai LETA sacīja iecirkņa vadītāja Signe Jansone. Viņa stāstīja, ka šis vienmēr ir bijis ļoti liels iecirknis, kuru parasti apmeklē vismaz ap 3000 vēlētāju.

Eiropas Parlamenta deputāte Sandra Kalniete (JV) un eirokomisārs Valdis Dombrovskis (JV) 14.Saeimas vēlēšanās balsojuši par stabilitāti, kas visu laiku mainās uz augšu, aģentūrai LETA sacīja iecirknī sastaptie politiķi.

Bērziņa apstiprina, vēlētāju reģistrā traucējumi ir īslaicīgi un nav ziņu par ietekmi no ārpuses.

Kopējo vēlētāju aktivitāti šajās vēlēšanās gan precīzi vēl ir grūti prognozēt, taču tā varētu būt līdzīga kā 2018. gada vēlēšanās, uzsver CVK priekšsēdētāja.

Laikā no pulksten 7 līdz pulksten 11.30 nobalsojuši aptuveni 19% vēlētāju, kas ir mazliet mazāk, nekā 2018. gadā, LTV saka CVK priekšsēdētāja Kristīne Bērziņa.

Valsts policija līdz pulksten 12 saņēmusi informāciju par vairākiem gadījumiem dažādās vietās Latvijā, kad, iespējams, ir pārkāpti priekšvēlēšanu aģitācijas noteikumi, kā arī iespējami traucēta sabiedriskā kārtībā. Kā portāls "Delfi" uzzināja Valsts policijā, šī informācija tiek pārbaudīta un vērtēta. Līdz šim par iespējamu priekšvēlēšanu aģitācijas noteikumu pārkāpumu – materiālu izvietošanu sākti divi administratīvā pārkāpuma procesi.

Rinda izveidojusies arī pie 71. iecirkņa Rīgas Raiņa vidusskolā.

Cēsis rindas veidojas pie vairākiem iecirkņiem. Šī rinda novērota pie iecirkņa Jāņa Poruka ielā, bet vairāku desmitu vēlētāju gara rinda šajā laikā bijusi arī pie Cēsu sporta kompleksa Piebalgas ielā.

Nacionālā bibliotēka – ļaudis dodas balsot.

https://www.delfi.lv/saeimas-velesanas-2022/zinas/cvk-traucejumus-elektroniskaja-veletaju-registra-skaidro-ar-stingro-drosibas-sistemu.d?id=54799362

Ilūkstē vēlēšanu iecirknī izveidojusies pagara rinda, tāpēc daļa potenciālo vēlētāju, ieraugot to, dodas prom, novērojusi aģentūra LETA.

Dobeles 423. vēlēšanu iecirknī ik pa laikam apstājas vēlētāju reģistrācijas sistēma un ir arī problēmas ar internetu, bet šīs problēmas raiti atrisinātas, ziņo aģentūra LETA. Dobeles 423. vēlēšanu iecirkņa vadītāja Gita Āboliņa aģentūrai LETA sacīja: "Mums iet raibi". Vienlaikus viņa uzsvēra, ka līdz šim problēmas ir izdevies raiti atrisināt. Turklāt iecirknī jau sagatavotas vēlētāju reģistrācijas aploksnes, ja šāda situācija atkārtosies.

Zemgalē vismazāk balsotāju pirmajā 14. Saeimas vēlēšanu stundā bijis Dobeles novadā – tur līdz pulksten 8 bija nobalsojuši 324 vēlētāji, liecina CVK apkopotie dati.

Kurzemē pirmajā 14. Saeimas vēlēšanu stundā vismazākais balsotāju skaits bijis Ventspils novadā – tur līdz pulksten 8 bija nobalsojuši 168 cilvēki, liecina CVK apkopotie dati.

Latgalē vismazāk balsotāju līdz pulksten 8 bijis Līvānu novadā – tur bija nobalsojuši 135 cilvēki, liecina CVK apkopotie dati.

Vidzemē līdz pulksten 8 viszemākā aktivitāte bijusi Varakļānu novadā – tur pie urnām bija devušies 35 vēlētāji, liecina CVK apkopotie dati.

Rīgā 14. Saeimas vēlēšanu pirmajā stundā vismazākais balsotāju skaits bijis 80. iecirknī, kas ierīkots Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā – tur nobalsojuši septiņi cilvēki, liecina CVK apkopotie dati.

Balsošana 14. Saeimas vēlēšanās sākusies arī Latvijas cietumos, kur gan pieejamais balsošanas laiks ir īsāks nekā brīvībā esošajiem – ieslodzītajiem sava izvēle būs jāizdara līdz sestdienas pēcpusdienai. Pie urnām drīkst doties tikai tie ieslodzītie, kuri pirms tam uzrakstījuši iesniegumu cietuma administrācijai, vēsta LETA.

VDD nav sācis kriminālprocesus par iespējamām prettiesiskām darbībām saistībā ar 14. Saeimas vēlēšanām, taču pārbaudes vēl turpinās, ziņo LETA. Sestdien VDD turpina strādāt pastiprinātā režīmā, lai atbilstoši savai kompetencei identificētu un novērstu prettiesiskas darbības, kas var ietekmēt vēlēšanu norisi vai rezultātus.

Jelgavā aizķeršanos balsojot sagādājis vēlētājs, kuram nesen nomainīts uzvārds, bet vēl nav izsniegts jauns personu apliecinošs dokuments. Citam vēlētājam iecirknī nav izdevies elektroniski nolasīt uzvārda maiņas dēļ pirms trim dienām nomainītu dokumentu, ziņo aģentūra LETA.

Vēlēšanās jau no rīta nobalsojis valsts pirmais pāris: https://www.delfi.lv/saeimas-velesanas-2022/zinas/foto-liela-izvele-starp-demokratiska-spektra-partijam-levits-nobalso-velesanas.d?id=54799218

Nekārtību novēršana un iekšējā drošība ir iekļauta arī atsevišķu partiju programmās. Vairāk par to iespējams uzzināt šajā "Delfi" rakstā: https://www.delfi.lv/saeimas-velesanas-2022/sasoditi-sasolits/iekseja-drosiba-paberna-loma-partiju-piedavajumi-nekonkreti-un-populistiski.d?id=54743750

Pusmūža vecuma vīrietis vēlējies balsot pret vairākiem vēlēšanu sarakstiem vienlaikus, tos izsvītrojot. Kad viņam paskaidrots, ka balsošanas kārtībā šāda iespēja nav paredzēta, vīrietis kļuvis agresīvs. https://www.delfi.lv/saeimas-velesanas-2022/zinas/daugavgriva-balsotajs-draud-iekaustit-velesanu-iecirkna-darbinieku.d?id=54799246

Zemgalē līdz pulksten 8 aktīvākie balsotāji 14. Saeimas vēlēšanās bijuši Tukuma novadā, kur nobalsojis 741 cilvēks, Jelgavā, kur nobalsojuši 589 cilvēki, un Bauskas novadā, kur nobalsojuši 582 vēlētāji, liecina CVK dati.

Kurzemē pirmajā 14. Saeimas vēlēšanu stundā vislielākā aktivitāte bijusi Talsu novadā, kur nobalsojuši 610 cilvēki, Dienvidkurzemes novadā, kur nobalsojuši 586 vēlētāji, un Liepājā, kur līdz pulksten 8 bija nobalsojuši 565 cilvēki, liecina CVK dati.

Vidzemē līdz pulksten 8 visaktīvākie vēlētāji bijuši Valmieras novadā – tur nobalsojuši 1 008 cilvēki, Ogres novadā, kur nobalsojuši 810 cilvēki, un Cēsu novadā, kur nobalsojis 721 cilvēks, liecina CVK dati.

Latgalē naskākie vēlētāji pirmajā 14. Saeimas vēlēšanu stundā bijuši Daugavpilī, kur nobalsojuši 915 cilvēki, Rēzeknes novadā, kur līdz pulksten 8 pie urnām bija devies 581 cilvēks, un Rēzeknē, kur bija nobalsojuši 539 cilvēki, liecina CVK apkopotā informācija.

14. Saeimas vēlēšanu pirmajā stundā – līdz pulksten 8 – no 158 Rīgas iecirkņiem lielākā vēlētāju aktivitāte bija 34. iecirknī, kas atrodas Rīgas Valdorfskolā – tur bija nobalsojuši 118 cilvēki, un 118. iecirknī, kas atrodas 89. vidusskolā – tur savu balsi bija nodevuši 103 vēlētāji, liecina CVK apkopotie dati.

Vēstures fakti: 1. Saeima pirms 100 gadiem, lai arī bija sadrumstalota neesošās vēlēšanu procentuālās barjeras dēļ, tomēr strādāja veiksmīgi, pieņemot vairākus nozīmīgus likumus, kā arī radīja patiesu iespēju katrai Latvijā mītošai minoritātei panākt sev nozīmīgu jautājumu izcelšanu valsts mērogā. Vairāk ar to var lasīt "Delfi" rakstu sērijā: https://www.delfi.lv/saeimas-velesanas-2022/simtgade/pirmajai-saeimai-100-gadi-maksimala-briviba-un-sikpartiju-diktats.d?id=54741034

https://www.delfi.lv/saeimas-velesanas-2022/zinas/foto-pirmie-balsotaji-rita-agruma-steidz-pie-velesanu-urnam.d?id=54798992

Aktīvākie balsotāji pirmajā stundā bijuši Latgalē – tur nobalsojuši 1,90% balsstiesīgo vēlētāju, bet kūtrākie – Rīgā, kur pie urnām bija devušies 1,13% vēlētāju, liecina CVK dati.

https://www.delfi.lv/saeimas-velesanas-2022/zinas/pirmaja-velesanu-stunda-latvija-nobalsojusi-24-082-cilveki.d?id=54798932

Pirmajā vēlēšanu stundā – no pulksten 7 līdz 8 – Saeimas vēlēšanās nobalsojuši 24 082 jeb 1,56% balsstiesīgo vēlētāju, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) apkopotā informācija.

Cilvēki gan iepriekš ziņoja, ka tehniskas dabas ķibeles radījušas spriedzi vēlēšanu iecirkņos: https://twitter.com/elinakursite/status/1576083606455218176

Nelielie tehniskie traucējumi vēlēšanu sistēmā, kas sestdienas rītā bijuši, ir saistīti ar drošības risinājumiem, un nekāda ļaunprātīga iejaukšanās no malas nav notikusi. Vēlētājiem par to satraukties nevajag – viņiem iespēja nobalsot būs jebkurā gadījumā, Latvijas Radio saka CVK pārstāve Laura Krastiņa.

Varbūt, ka izvēli var palīdzēt formulēt šis "Cehs.lv" veidotais horoskops: https://www.delfi.lv/news/versijas/cehslv-velesanu-horoskops-ko-katra-partija-isuma-pasaka-par-tevi.d?id=54793386

VDD jau iepriekš atgādināja, ka par vēlētāju izvēles prettiesisku ietekmēšanu draud kriminālatbildība: https://twitter.com/Valsts_drosiba/status/1573285500580147200

Priekšvēlēšanu periods aizritējis mierīgi, bet Valsts drošības dienests (VDD) ir ieguvis atsevišķus signālus par prettiesiskiem mēģinājumiem ietekmēt vēlētāju izvēli. Signālinformācijas daudzums, skaits, īpaši neatšķiras no tās informācijas apjoma jeb signālu skaita, kas saņemti iepriekšējās Saeimas vēlēšanās, LTV saka VDD priekšnieks Normunds Mežviets. Viņš neprecizēja VDD saņemto signālu skaitu.

Indikāciju par to, ka pie Latvijas vēstniecības Krievijā varētu būt provokācijas tieši tāpēc, ka vēstniecībā darbojas 14. Saeimas vēlēšanu iecirknis, nav, atzīst Riekstiņš.

Latvijas vēstnieks Krievijā Māris Riekstiņš LTV atzīst, ka vēlēšanu iecirknis atvērts pulksten 7 un uzreiz jau bija pirmais balsotājs, kurš atbraucis no Sankpēterburgas. Šajās vēlēšanās Krievijā ir izveidots tikai viens vēlēšanu iecirknis. Precīzas informācijas par to, cik Latvijas valstspiederīgie šobrīd uzturas Krievijā, vēstniecībai nav, viņš piebilst.

Svārstīgajiem izvēli var palīdzēt izdarīt arī "Delfi" rakstu sērijā "Sasodīti sasolīts" ekspertu un konkrēto jomu pārzinātāju sacītais par to, ko partijas solījušas savās programmās integrācijas, drošības, veselības un citās jomās. https://www.delfi.lv/saeimas-velesanas-2022/sasoditi-sasolits/politikus-tas-neinterese-ko-politiskie-speki-sola-integracijas-jautajuma.d?id=54744326

Lai mēģinātu izkristalizēt tās tēmas, kuras, mācoties no 100 gadus seniem notikumiem, būtu svarīgi apdomāt un ņemt arī vērā šodien, dodoties balsot 14. Saeimas vēlēšanās, "Delfi" rīkoja ekspertu diskusiju. Plašāk par to šeit: https://www.delfi.lv/saeimas-velesanas-2022/simtgade/latviesu-biedriskums-lietprateju-diskusija-par-100-gadu-senam-macibam-veletajiem.d?id=54741116

Šorīt pirmajās 30 minūtēs nobalsojuši aptuveni 17 000 vēlētāju. Tas ir mazliet vairāk nekā pirms četriem gadiem, atzīst Bērziņa.

Kamēr sagatavojām iecirkņus darbam, bija daži signāli, ka ir problēmas ar internetu, taču tās ātri tika novērstas. Visi iecirkņi sākuši darbu bez sarežģījumiem, Latvijas Televīzijai atzīst CVK priekšsēdētāja Kristīne Bērziņa.

https://www.delfi.lv/saeimas-velesanas-2022/zinas/agrs-senotajs-un-gados-jauni-cilveki-iecirknos-sagaida-pirmos-balsotajus.d?id=54798922

Latvijas parlaments šogad svin nozīmīgu jubileju – aprit 100 gadi, kopš pirmo reizi sanāca Saeima. Portāls "Delfi" piedāvā multimediālu stāstu par 1. Saeimas tapšanu. https://www.delfi.lv/saeimas-velesanas-2022/simtgade/pirmajai-saeimai-100-gadi-maksimala-briviba-un-sikpartiju-diktats.d?id=54741034

Rīgā kultūras pilī "Ziemeļblāzma" izvietotajā vēlēšanu iecirknī līdz ar tā atvēršanu pulksten 7 nobalsot bija ieradušies pieci cilvēki, novēroja aģentūra LETA. Starp agrajiem balsotājiem bija arī kāds sēņotājs mežam piemērotā apģērbā un ar plastmasas spaini līdzi. Viņš iecirkņa darbiniecei stāstīja, ka taisnā ceļā no iecirkņa dosies uz mežu sēnēs. Pirmajiem atnākušajiem vēlētājiem līdz reģistrēšanai un savas izvēles izdarīšanai nācās dažas minūtes uzgaidīt, jo iecirkņa darbinieki veica vēl pēdējos organizatoriskos darbus.

https://www.delfi.lv/saeimas-velesanas-2022/zinas/skubina-zinot-par-parkapumiem-saeimas-velesanas.d?id=54795126

Balsu skaitīšana sāksies uzreiz pēc vēlēšanu iecirkņu slēgšanas. Skaidrība par to, ko esam ievēlējuši, varētu būt jau svētdienas rītā ap pulksten 6 vai 7. Svētdien 2. oktobrī gan vēl gaidāmas balsis no ārzemēm, tāpēc pirmie provizoriskie rezultāti gaidāmi svētdienas vakarā, saka Bērziņa.

Šorīt atsevišķos iecirkņos tehniskas problēmas ir bijušas ar internetu, jo šajās vēlēšanās darbojas tiešsaistes vēlētāju reģistrs, kas aizstāj pasu spiedogus, Latvijas Radio saka Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Kristīne Bērziņa.

Labrīt! Sestdien, 1. oktobrī, notiek 14. Saeimas velēšanas. Portāls "Delfi" visas dienas garumā sekos līdzi vēlēšanu norisei teksta tiešraidē. https://www.delfi.lv/par-mums-new/14-saeimas-velesanas-dienas-notikumi-un-rezultatu-gaidisana-kopa-ar-delfi.d?id=54782656