18. novembra militārajā parādē demonstrēs pašmāju militāro tehniku

18.novembrī pulksten 13.30 Rīgā, 11. novembra krastmalā, notiks Latvijas proklamēšanas 101. gadadienai un Latvijas armijas simtgadei veltīta Latvijas un tās sabiedroto bruņoto spēku, Iekšlietu ministrijas pakļautības iestāžu un Jaunsardzes vienību militārā parāde. Parādē varēs redzēt gan pašmāju militāro tehniku, piemēram, pašgājējhaubices un kaujas izlūkošanas kāpurķēžu bruņumašīnas, gan sabiedroto valstu militārās tehnikas vienības.

Aizsardzības ministrijā (AM) portālu "Delfi" informēja, ka parādē piedalīsies aptuveni 1500 karavīru, zemessargu, policistu, robežsargu, ugunsdzēsēju un jaunsargu. To komandēs Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes komandieris pulkvedis Sandris Gaugers, bet to pieņems valsts bruņotā spēka augstākais vadonis, Valsts prezidents Egils Levits, aizsardzības ministrs Artis Pabriks (AP) un Nacionālo bruņoto spēku (NBS) komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš.

"Piedalīšanās parādē katram karavīram ir goda lieta – parādīt savu iznesību, parādīt savu gatavību un arī būt kopā ar tautu, jo parādot savu spēku, mēs uzmundrinām ikvienu, kurš dzīvo Latvijā. Šī 18. novembra parāde būs tendēta uz militāro tehnoloģiju, tehnikas un bruņojuma jaudas demonstrēšanu," uzsvēris NBS komandieris Kalniņš.

AM arī norāda, ka parādi apmeklēs daudzi goda viesi, tostarp arī Kanādas armijas komandieris ģenerālleitnants Veins Eira (Wayne Eyre) un Mičiganas Nacionālās gvardes komandieris ģenerālmajors Pols Rodžers (Paul Rogers).

Militārās parādes ierindas priekšgalā soļos Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes 3. kājnieku bataljona karavīri, kuriem šogad uzticēts nest Latvijas armijas karogu. Bataljona uzdevums ir apmācīt un sagatavot valsts aizsardzības uzdevumu izpildei ne tikai profesionālā dienesta karavīrus, bet arī zemessargus un rezerves karavīrus.

Aiz Latvijas armijas karoga grupas karogu nesīs gan NATO spēku integrācijas vienības, gan trīs Baltijas valstu kopējās militārās izglītības iestādes – Baltijas Aizsardzības koledžas – karoga grupa. Parādē ar karoga grupu piedalīsies arī sabiedroto spēku karavīri no Albānijas, Kanādas, Čehijas, Dānijas, Vācijas, Igaunijas, Itālijas, Lietuvas, Melnkalnes, Polijas, Slovākijas, Slovēnijas, Spānijas un ASV. Ar sabiedroto karavīriem Latvijas karavīri ikdienā plecu pie pleca pilda uzdevumus gan starptautiskajās operācijās, gan apgūst iemaņas un prasmes militārās mācībās Latvijā un ārvalstīs, norāda AM.

NBS parādē pārstāvēs Mācību vadības pavēlniecības karoga grupa, Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija, Instruktoru skola, Kājnieku skola, Štāba bataljons, Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde, Kanādas vadītās NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupas vienības, Gaisa spēki, Jūras spēki, Nodrošinājuma pavēlniecība, Zemessardzes karoggrupa, Zemessardzes 1. Rīgas brigāde, 2. Vidzemes brigāde, 3. Latgales brigāde un 4. Kurzemes brigāde. Tāpat parādē piedalīsies vienības no Valsts robežsardzes, Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, kā arī no Jaunsardzes.

Parādes muzikālo noformējumu nodrošinās NBS Štāba orķestris, Jūras spēku orķestris un Zemessardzes orķestris. Parādes kājnieku vienības ar karavīru dziesmām militāro orķestru pavadībā turpinās gājienu pa Kaļķu un Brīvības ielu līdz pat Dailes teātrim.

Parādi noslēgs Latvijas un sabiedroto spēku, kā arī Valsts policijas, Valsts robežsardzes un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta bruņojuma, tehnikas un transporta demonstrējums. Tikai lidojumam labvēlīgos laika apstākļos, neradot apdraudējumu parādes vērotājiem, būs redzami Gaisa spēku divi helikopteri "Mi-17" un lidmašīna "An-2", Valsts robežsardzes divi viendzinēja helikopteri "Agusta Bell 206B" un divi divdzinēju helikopteri "Agusta 109E Power".

Parādē piedalīsies arī Dānijas un Beļģijas Gaisa spēku reaktīvās lidmašīnas "F-16", kas veic NATO patrulēšanas operāciju gaisa telpā virs Baltijas. Arī šogad parādē piedalīsies nacionālā lidsabiedrība "airBaltic" ar vienu no savām jaunajām, modernajām lidmašīnām "Airbus A220-300".

Parādē būs vērojamas Latvijas bruņoto spēku pašgājējhaubiču sistēmas, kuras iegādātas no Austrijas. Tāpat parādē varēs redzēt kaujas izlūkošanas kāpurķēžu bruņumašīnas "CVR(T)", ko NBS iegādājušies no Lielbritānijas Sauszemes spēku mehanizācijas projekta ietvaros, mīnu sprādzienu izturīgos ceļu atmīnēšanas transportlīdzekļus "Husky", tuvās darbības pārnēsājamo pretgaisa aizsardzības sistēmu "Stinger", taktiskos transportlīdzekļus "Polaris", kvadraciklus un citu Latvijas bruņoto spēku militāro tehniku.

Parādes apmeklētāji varēs vērot arī sabiedroto valstu bruņutehniku, piemēram, Spānijas bruņoto spēku tankus "Leopard", Itālijas bruņoto spēku tanku "Ariete" un bruņumašīnu "Dardo", Kanādas bruņoto spēku vieglās kaujas bruņumašīnas "LAV", kā arī Čehijas un Slovēnijas bruņoto spēku militāro tehniku.

Valsts policija militārajā parādē piedalīsies ar motocikliem, kurus izmanto ceļu satiksmes uzraudzībā un ārvalstu augstāko amatpersonu eskortēšanā, un autotransporta vienībām, kuras izmanto ceļu satiksmes uzraudzībā, sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, kā arī speciālās uzdevumu vienības uzdevumu izpildē.

Savukārt Valsts robežsardze parādē demonstrēs apvidus automašīnas "Nissan Pathfinder" un "Toyota Hilux" ar sniega motocikliem un motorlaivām, kuras izmanto valsts robežas apsardzībā, jauno robežsargu apmācībām un speciālo operāciju uzdevumu veikšanai, kā arī dāvinājumā no ASV saņemtos kvadriciklus "Polaris MV850", kas ievērojami uzlabo Valsts robežsardzes mobilitāti un tiek izmantoti patruļām pierobežā.

Daugavā pretim parādes norises vietai varēs vērot Valsts robežsardzes kuģi RK-20 "Rānda" un kuteri "Boomeranger RIB A- 3500" ar apkalpi.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests parādē demonstrēs specializēto dienesta tehniku, ko izmanto ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbos, kā arī ķīmisko avāriju seku likvidēšanā.

21 nāciju zalvi par godu valsts neatkarības proklamēšanas gadadienai no AB dambja veiks Zemessardzes 17. kaujas atbalsta bataljons. Savukārt par kārtību un drošību parādes norises vietā un laikā rūpēsies Militārā policija un Speciālo uzdevumu vienība, bet par medicīnisko nodrošinājumu – Nodrošinājuma pavēlniecība.

Tāpat Rīgas Pasažieru termināļa piestātnē 16. un 17.novembrī no pulksten 12 līdz 16 un 18. novembrī no pulksten 10 līdz 16 būs apskatāmi Latvijas Jūras spēku štāba un apgādes kuģis A-53 "Virsaitis", mīnu kuģis M-08 "Rūsiņš" un patruļkuģis P-09 "Rēzekne", kā arī NATO 1. pastāvīgās jūras pretmīnu grupas (SNMCMG1) kuģi: Dānijas fregate "Thetis", Norvēģijas mīnu traleris "Rauma", Apvienotās Karalistes mīnu iznīcinātājs "Cattistock", Nīderlandes mīnu meklētājs "Urk", Vācijas mīnu licējs "Weilheim". Pasākuma apmeklētājiem apskatei būs pieejams arī Latvijas Jūras spēku mīnu kuģis M-06 "Tālivaldis", kas kopš šā gada jūlija veic dežūru NATO 1.pastāvīgajā jūras pretmīnu grupā (SNMCMG1).

Tāpat 18. novembrī no pulksten 10 līdz 17 Rīgas Pasažieru ostas piestātnē NBS aicina iedzīvotājus apmeklēt Latvijas un sabiedroto spēku militārās tehnikas un ekipējuma izstādi, kurā būs apskatāma arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Valsts robežsardzes tehnika un aprīkojums.

17. novembrī pulksten 17 11. novembra krastmalā notiks parādes ģenerālmēģinājums.

Saistībā ar militārajā parādē un paraugdemonstrējumos plānotajiem lidojumiem, NBS atgādina, ka Latvijas gaisa telpā militāro gaisa kuģu lidojumi notiek tikai normatīvajos aktos noteiktajā augstumā un ātrumā, līdz ar to radītais troksnis ir īslaicīgs un nenodara kaitējumu cilvēkam un īpašumam.

Aizsardzības ministrija aicina iedzīvotājus iemūžināt valsts svētku pasākumus fotogrāfijās un video sociālajos medijos lietojot tēmturus: #18novembris; #militārāparāde; #latvijasarmijai100, ietagojot Latvijas armijas sociālo mediju kontu: @Latvijas_armija