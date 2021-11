20 eiro pabalsts senioriem nav pakļauts kreditoru prasījumu segšanai

Atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma regulējumam, no 20 eiro pabalsta netiks atskaitīti nodokļi, veikta parādu piedziņa un ieturējumi, portālu "Delfi" informēja Maksātnespējas kontroles dienestā.

No šā gada 1. novembra līdz 2022. gada 31. martam Latvijā dzīvojošām personām, kuras līdz šā gada 31. decembrim būs sasniegušas 60 gadu vecumu, izmaksās pabalstu – 20 eiro mēnesī.

Pabalstu izmaksās, ja šīs personas ir saņēmušas pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19 vīrusu; apstiprināta inficēšanās ar SARS CoV-2; ievadīta vienas vakcīnas deva; saņēmušas klīniskās universitātes slimnīcas speciālista vai speciālistu konsīlija atzinumu par nepieciešamību atlikt vakcināciju pret Covid-19.

Maksātnespējas kontroles dienests informē, ka 20 eiro pabalsts tiek aizsargāts no piespiedu atsavināšanas un nav pakļauts novirzīšanai kreditoru prasījumu segšanai arī fiziskās personas maksātnespējas procesa ietvaros. Maksātnespējas likumā un arī Civilprocesa likumā ir uzskaitītas ienākumu kategorijas uz kurām kreditori nevar vērst piedziņu fiziskās personas maksātnespējas procesa ietvaros.

Atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma regulējumam, kas stājās spēkā šā gada 27. oktobrī, no 20 eiro pabalsta netiks atskaitīti nodokļi, veikta parādu piedziņa un ieturējumi.

Iepriekš Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes (LZTIP) pārstāve Līna Lontone aģentūrai LETA skaidroja, ka seniori, kuriem ir parādsaistības un kuri no šī gada 1.novembra saņems 20 eiro pabalstu, tiek aicināti laicīgi par to informēt savus tiesu izpildītājus, lai izvairītos no pabalsta novirzīšanas personas parādu segšanai.

Jau ziņots, ka šā gada 21. oktobrī Saeima galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, ar kuriem paredzēts izmaksāt 20 eiro lielu ikmēneša pabalstu pret Covid-19 potētiem senioriem.

Saskaņā ar Nacionālā veselības dienesta (NVD) sniegto informāciju, Latvijā ir kopumā 527 220 iedzīvotāju vecuma grupā virs 60 gadiem, no kuriem vismaz vienu vakcīnas devu pret Covid-19 ir saņēmušas 302 884 personas jeb 57,45%, bet vakcināciju noslēgušas 279 757 personas jeb 53,06%.