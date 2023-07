'20% teritorijas – dabas atjaunošana', skaļā iecere virzās tālāk ES gaiteņos

Eiropas Parlaments aizvadītajā nedēļā ar 336 balsīm "par", 300 "pret" un 13 atturoties pieņēma nostāju par ierosināto Dabas atjaunošanas aktu. Praksē tas nozīmē, ka EP tagad ir gatavs sākt sarunas ar Eiropas Padomi par tiesību akta galīgo redakciju. Šis dokuments raisījis plašas debates, dabas draugi uzsver, ka lielākā daļa dzīvotņu un sugu ir nelabvēlīgā stāvoklī, tāpēc dažādu ekosistēmu atjaunošana palīdzētu nodrošināt dabas sniegtos pamatpakalpojumus, bet lauksaimnieki ir pikti, jo saredz, ka lauksaimniecības zeme būs jāatstāj "aizaugšanai".

EP deputāti uzsver, ka ekosistēmu atjaunošana ir būtiska cīņai pret klimata pārmaiņām un bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, kā arī mazina apdraudējumu nodrošinātībai ar pārtiku. Pretspars gan nāk no lielajiem Eiropas lauksaimniekiem, piemēram, arī Latvijā 17 lauksaimniecības nevalstiskās organizācijas nosūtījušas aicinājuma vēstuli ieceri neatbalstīt viesiem Latvijas EP deputātiem.

Esošā dokumenta stadija paredz, ka likums nedrīkstēs uzspiest jaunu aizsargājamo teritoriju izveidi Eiropas Savienībā vai bloķēt jaunu atjaunojamo energoresursu infrastruktūru izveidi. Deputāti aizvadītajā nedēļā atbalstīja Komisijas priekšlikumu līdz 2030. gadam ieviest atjaunošanas pasākumus, kas aptvertu vismaz 20% no visām ES sauszemes un jūras teritorijām. Parlaments norādīja, ka likumu drīkstētu piemērot tikai tad, kad Eiropas Komisija būs sniegusi datus par nosacījumiem, kas garantētu ES ilgtermiņa nodrošinātību ar pārtiku, un kad ES dalībvalstis būs aprēķinājušas, cik liela platība katrai no tām jāatjauno, lai izpildītu katram biotopam noteiktos atjaunošanas mērķus.

Parlaments arī prasa iespēju atlikt noteikto mērķu sasniegšanu, ja pasākumi rada ārkārtas sekas ekonomikai vai sabiedrībai. Iecerēts, ka EK 12 mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā būs jāizvērtē plaisa starp atjaunošanas finansiālajām vajadzībām un pieejamo ES finansējumu un jāmeklē risinājumi, kā šo atšķirību novērst, izmantojot īpašu ES instrumentu.

Par dokumenta virzību balsojusī eiroparlamenta deputāte Inese Vaidere akcentē, ka pati regula bijusi gatava jau pirms gada, un cīņa Eiropas gaiteņos par tās tālāko virzību esot pamatīga, "spiediens uz deputātiem" frakciju līmenī bijis pamatīgs. Viņa uzsver, ka neredz iemeslu, kamdēļ iniciatīva būtu noraidāma, jo dabas jomā ir daudz darāmā, "mežus izcērt ļoti enerģiski", doma jau esot atjaunot dabas daudzveidību, vienlaikus veicinot bioloģisko lauksaimniecību. Tā neizbēgami būtu investīcija nākotnē, mūsu veselībā, ja uz to tā paskatāmies, norāda deputāte.

"Likums ir zinātnē balstīts, jā, varbūt sākotnēji arī lielo lauksaimnieku peļņa samazināsies, tomēr nākotnē kopējie ieguvumi mums visiem būs daudz pamanāmāki. Neviena regula nav pieņemta, kur visi būtu laimīgi, esmu pārliecināta, ka dalībvalstis tālāk spēs rast kopsaucējus," sacīja deputāte.

Kā pēc EP balsojuma sacīja ziņotājs Cezars Luena: "Dabas atjaunošanas akts ir būtisks Eiropas zaļā kursa elements, un tas ir saskaņā ar zinātnisko vienprātību un ieteikumiem par Eiropas ekosistēmu atjaunošanu. Ieguvēji būs lauksaimnieki un zvejnieki, turklāt mēs nākamajām paaudzēm atstāsim dzīvošanai piemērotu zemi".

"Pieņemtā nostāja sniedz skaidru vēstījumu. Tagad mums ir jāturpina labi iesāktais darbs, sarunās ar dalībvalstīm jāaizstāv sava nostāja, un līdz šī parlamenta pilnvaru termiņa beigām jāpanāk vienošanās, lai pieņemtu ES vēsturē pirmo regulu par dabas atjaunošanu," sacīja Luena.

Secināts, ka patlaban vairāk nekā 80% Eiropas biotopu ir sliktā stāvoklī.

Regula pēc būtības nav par dabu?

Kā norāda iniciatīvas "Zaļais Barometrs" koordinatore Baiba Vitajevska-Baltvilka, šis likumprojekts būtu uzskatāms par mūsu nākotnei izšķirīgi nozīmīgu un varētu teikt, ka tas ir svarīgākais, par ko Eiropas savienība šobrīd lemj.

"Laikā, kad mūsu pasauli satricina dažādas krīzes un ģeopolitiski saasinājumi, ierastā drošība ir kļuvusi trausla un saasinājušies izdzīvošanas jautājumi, varētu domāt, ka daba un tās saglabāšana ir greznība, par kuru mēs varēsim padomāt tad, kad citas lietas būs kārtībā. Par tauriņiem un košām puķēm pļavā, putnu dziesmām mežā un skaistu ainavu rūpēsimies tad, kad būsim pasargāti, paēduši un, vēlams, bagāti. Taču atļausimies teikt, ka šis ir ļoti vienpusējs skatījums uz dabas saglabāšanu, kas ignorē tos dabas aspektus, kas ir pat nozīmīgāki par estētisko un rekreācijas pusi – daba apgādā mūs ar pārtiku un regulē klimatu. Bez šīm dabas funkcijām nav iedomājama ne tikai mūsu dzīves kvalitāte, bet pat eksistence. Līdz ar to gan šī regula, gan tās mērķis ir pragmatisks un tikai pastarpināti saistīts ar dabas skaistuma un vērtību saglabāšanu. Tā nav par dabu, bet par mūsu eksistences pamatu saglabāšanu," stāsta Vitajevska-Baltvilka.

"Plūdi un sausums, ko izraisa klimata pārmaiņas un bioloģiskās daudzveidības zudums, ļoti tieši un tūlītēji ietekmē pārtikas pieejamību un cenas un rada zaudējumus. Bez apputeksnētājiem nav iedomājama pārtikas nodrošināšana - saskaņā ar ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) datiem gandrīz 75% lauksaimniecības kultūraugu ražas ir atkarīga no apputeksnētājiem. Eiropas Savienībā šis rādītājs sasniedz 84%, un kopējais apputeksnētāju ieguldījums lauksaimniecībā tiek vērtēts kā 15 miljardus eiro gadā. Turklāt ieguvumus no dabas atjaunošanas varam arī aprēķināt un izteikt monetāri. Pēc ES aplēsēm, katrs ieguldītais eiro dabas atjaunošanā sniedz 8 eiro lielu atdevi," viņa turpina.

Vitajevska-Baltvilka atgādina, ka saskaņā ar Eiropas Vides biroja pēdējo ziņojumu, dabas situācija Eiropā turpina strauji pasliktinās. Galvenie cēloņi ir urbānā slodze, neilgtspējīga lauksaimniecība un mežsaimniecība, kā arī vides piesārņojums. Lielākā daļa dzīvotņu un sugu ir nelabvēlīgā stāvoklī. Vissliktāk šobrīd klājas jau pieminētajiem apputeksnētājiem. Tāpēc dažādu ekosistēmu - mitrāju, upju, mežu, zālāju, jūras - un tajos mītošo sugu atjaunošana palīdzētu nodrošināt tieši šīs divas dabas sniegtos pamatpakalpojumus.

"Dabas atjaunošanas regula būtu pirmais precedents Eiropas Savienībā, kad dabas atjaunošana tiek regulēta ar likumu visaptverošā veidā. Šī regula būtu ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas galvenais īstenošanas instruments, kurā izvirzīti saistoši mērķi degradēto ekosistēmu – pļavu, mežu, ūdenstilpņu, purvu u.c. - atjaunošanai, lai novērstu un samazinātu dabas katastrofas un to ietekmi uz cilvēku. Tās mērķis ir palielināt bioloģisko daudzveidību, ierobežot globālo sasilšanu, kā arī nodrošināt to, ka daba arī turpmāk ir spējīga mums sniegt tādus ekosistēmu pakalpojumus kā ūdens un gaisa attīrīšanu, labības apputeksnēšanu un pasargāšanu no plūdiem. Konkrētāk - Dabas atjaunošanas regula paredz nelabvēlīgā aizsardzības stāvoklī esošo ES nozīmes dzīvotņu uzlabošanu, brīva upju tecējuma atjaunošanu, zaļo teritoriju (neto) nesamazināšanu pilsētās; vietas atvēlēšanu daudzveidīgiem dabas elementiem (piemēram, laukmalām, dzīvžogiem, koku grupām, nelieliem mitrājiem) lauksaimniecības zemēs, kā arī pasākumu īstenošanu meža un lauku putnu stāvokļa uzlabošanai," viņa sacīja.

Gara vēsture

Priekšlikums par Dabas atjaunošanas regulu nāca klajā 2022. gada jūnijā. To ierosināja Eiropas Komisija – vienīgā ES institūcija, kurai ir tiesības ierosināt jaunu likumu.

Jau 2022. gada decembrī, kad pirmo reizi dalībvalstis par šo regulu izteica viedokli Eiropas Vides ministru sanāksmē, izskanēja piesardzība. Dažas valstis pauda aktīvu atbalstu. Citas, tostarp arī Latvija, bija krietni piesardzīgākas un noraidošākas, aicinot atļaut lielāku rīcības brīvību dalībvalstīm, kā arī piešķirot lielāku finansējumu regulas mērķrādītāju sasniegšanai.

"Latvijas pozīcija – dabas aizsardzības pasākumi nedrīkst kaitēt saimnieciskajām interesēm. Tas ir pretrunīgs apgalvojums, jo regulas mērķis ir tieši samazināt zaudējumus, kurus rada dabas degradācija, tai skaitā zaudējumus saimnieciskajai darbībai. Pēc pusgada, 2023. gada jūnijā tiekoties uz nākamo sēdi, vides ministri balsoja par Zviedrijas prezidentūras sagatavoto kompromisa variantu, kurš jau bija krietni mazāk ambiciozs. Apmēram divas trešdaļas bija par un līdz ar to Padome apstiprināja šo versiju. Pret balsoja Polija, Nīderlande, Itālija, Somija un Zviedrija. Atturējās Austrija un Beļģija," norāda Vitajevska-Baltvilka.

Pēc viņas domām, šobrīd vēl ir grūti pateikt, tieši kāda un vai vispār Dabas atjaunošanas regula tiks pieņemta. Skaidrs vien tas, ka tā būs krietni atšķirīga no sākotnēji izvirzītās Eiropas Komisijas ambiciozās versijas. "Pēdējo divu mēnešu laikā sociālajos medijos varam vērot jo īpaši aktīvu pret regulu vērstu kampaņu no Eiropas Tautas partijas puses, kura pirms balsojuma Vides komitejā veica vairākus manevrus partijas disciplīnas nodrošināšanai Vides padomē. Zinātnieki, vides organizācijas, Apvienoto Nāciju Vides programma un atjaunīgo enerģijas avotu ražotāji un asociācijas apsūdz Eiropas Tautas partiju dezinformācijā un nepatiesos apgalvojumos par regulas saturu, ka tā it kā cita starpā aizliedzot saimniecisko darbību atjaunojamās teritorijās. Tā nav patiesība, jo ilgtspējīga saimniekošana ar dabas atjaunošanu ir savienojama," viņa norāda.

"Tas, cik lielā mērā mēs Eiropas Savienībā tuvākajās desmitgadēs virzīsimies dabas atjaunošanas un ilgtspējīgas saimniekošanas virzienā, ir lielā mērā atkarīgs no galīgā lēmuma par Dabas Atjaunošanas regulas saturu. Pieņemot tādu regulu, kurā būtiski tiek mīkstināti sākotnēji uzstādītie mērķrādītāji, riskējam ar to, ka iegūstam "tukšu čaulu", kura pēc formas šķiet daudzsološa, bet pēc satura - bezzobaina. Taču vāja vai principā noraidīta regula – tā raida vēl vismaz trīs būtiskus negatīvus signālus".

Pirmkārt, tas parādīs to, ka Eiropas Savienība nav gatava spert konkrētus soļus Zaļā kursa politiski uzstādīto mērķu sasniegšanai. Dabas aizsardzība un atjaunošana līdztekus klimatneitralitātei un vides aizsardzībai ir viens no trim Zaļā kursa pīlāriem. Otrkārt, Eiropas Savienība būtiski iedragās savu starptautisko tēlu kā Zaļās transformācijas līderis pasaulē. Tas atstās ietekmi arī uz sarunām ar citām pasaules valstīm, kurās Eiropas Savienība aicina izvirzīt ambiciozus dabas atjaunošanas mērķus arī citviet. Un, treškārt, Latvijas un arī vairāku citu valstu kontekstā tas būs jo īpaši liels zaudējums. Valsts līmenī mums ir ilgstoši trūkusi politiskā griba pieņemt drosmīgus un uz ilgstpējīgu attīstību orientētus lēmumus. Vides un dabas politikas kontekstā Latvijas virzība ir notikusi gandrīz vienīgi dēļ Eiropas Savienības saistošajiem uzstādījumiem. Tādēļ ambicioza Dabas atjaunošanas regula – tā ir cerība, ka Latvijā mazināsies intensīva mežu izciršana un dabisko pļavu iznīkšana, un mēs kopumā spēsim to atjaunot, lai jau tuvākajā nākotnē neciestu vēl lielākus saimnieciskos zaudējumus, akcentēja Vitajevska-Baltvilka.

Jau ziņots, ka atklātā vēstulē, ko parakstījušas 17 Latvijas lauksaimniecības nevalstiskās organizācijas (NVO), Eiropas Parlamenta deputāti tika aicināti neatbalstīt Dabas atjaunošanas regulu. Lauksaimnieku NVO uzsver, ka priekšlikumos iekļautās prasības negatīvi ietekmēs Latvijas tautsaimniecību kopumā, jo ir izstrādātas vispārīgi un kopumā visām ES dalībvalstīm, neskatoties uz katras valsts individuālo un atšķirīgo situāciju vidē. Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes valdes priekšsēdētājs Guntis Gūtmanis sacījis, ka dabas aizsardzība un saglabāšana ir jāīsteno ar atbilstošiem instrumentiem, pilnvērtīgi izvērtējot faktisko situāciju un visus ietekmējošos faktorus, lai izpildāmo prasību pamatojums un sasniedzamais rezultāts atbilstu valsts nacionālajām vajadzībām un mērķiem.