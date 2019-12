2020. gadā samazināsies pacientu līdzmaksājumi izmeklējumiem un ārstu speciālistu apmeklēšanai

Lai uzlabotu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, no nākamā gada pacientu līdzmaksājums personām no 65 gadu vecuma pie ģimenes ārsta līdzšinējo 1,42 eiro vietā būs 1 eiro. Vienlaikus visiem iedzīvotājiem būs samazināti līdzmaksājumi, veicot izmeklējumus un apmeklējot ārstu speciālistu, par gaidāmajām izmaiņām portālu "Delfi" informēja Veselības ministrijas (VM) pārstāvis Oskars Šneiders.

Ja iepriekš pacienta līdzmaksājums bija 4,27 eiro, tad no nākamā gada – 4 eiro. Līdzīgi samazināsies arī līdzmaksājums par gultas vietu dienas stacionārā – no 7,11 uz 7 eiro. Savukārt datortomogrāfijas izmeklējumiem līdzmaksājums no nākamā gada būs 14 eiro, nevis 14,23 eiro kā līdz šim. Pēc līdzīga principa samazināti līdzmaksājumi arī citiem izmeklējumiem, norādīja Šneiders.

Tāpat no 2020. gada VM ieviesīs efektīvāku vakcīnu pret dzemdes kakla vēzi. Bērnu vakcinācijas kalendārā no 2020. gada janvāra 12 gadus vecu meiteņu vakcinācijai pret cilvēka papilomas vīrusa infekciju 2-valentās vakcīnas vietā tiks izmantota 9-valentā vakcīna. Tā nodrošina plašāku aizsardzību pret vēžiem, kurus izraisa kāds no cilvēka papilomas vīrusa tipiem, informēja Šneiders.

No nākošā gada diska trūces operāciju no valsts budžeta apmaksās personām bez vecuma ierobežojuma. Tas nozīmē, ka ar ārstu konsīlija lēmumu valsts apmaksātu operāciju varēs saņemt arī pensionāri. Līdz šim diska trūces operācijas valsts apmaksāja strādājošajiem un, ja cilvēks slimoja ilgāk nekā trīs mēnešus. Tagad ar ārstu konsīlija lēmumu valsts apmaksātu operāciju veiks arī pensionāriem, ņemot vērā pacienta veselības stāvokli, norādīja ministrijā.

VM sola, ka no 2020. gada 1. aprīļa pacienti ietaupīs, nepārmaksājot par medikamentiem, jo kompensējamajiem medikamentiem receptēs, slimnīcas izrakstos un pacientu ambulatorajās kartēs ārsti norādīs zāļu aktīvās vielas starptautisko, nevis komerciālo nosaukumu. Savukārt aptiekām būs pienākums izsniegt zāles ar iespējami zemāko pacienta līdzmaksājumu. Rezultātā pacients nepārmaksās, pērkot dārgākus medikamentus, bet zāļu ražotāji būs vairāk ieinteresēti samazināt medikamenta cenu.

VM panākto izmaiņu rezultātā pacients nepārmaksās, pērkot kompensējamos medikamentus. Tiek lēsts, ka gaidāmās izmaiņas ļaus ietaupīt aptuveni 20 miljonus eiro, sniedzot iespēju paplašināt Kompensējamo zāļu sarakstu, norādīja ministrijā.