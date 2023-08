2024. gadā bāzes izdevumi augs par 630,5 miljoniem eiro

2024. gada valsts budžeta bāzes izdevumi aprēķināti 11,237 miljardu eiro apmērā, kas ir par 630,5 miljoniem eiro vairāk nekā šogad, liecina Finanšu ministrijas (FM) sagatavotais un otrdien, 15. augustā, izskatīšanai valdībā iesniegtais ziņojums par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi un izdevumu pārskatīšanas rezultātiem 2024., 2025. un 2026. gada.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

No ziņojuma izriet, ka valsts pamatbudžeta bāzes izdevumi 2024. gadam aprēķināti 11,237 miljardu eiro apmērā un 2025. gadam 11,293 miljardu eiro apmērā. Salīdzinājumā ar attiecīgā gada ietvaru izdevumi palielināti 630,5 miljonu eiro apmērā 2024. gadam un 666,7 miljonu eiro apmērā 2025. gadam.

Savukārt 2026. gadam izdevumi noteikti 10,606 miljardu eiro apmērā, kas salīdzinājumā ar ietvaru 2025. gadam samazināti 19,4 miljonu eiro apmērā.

Izdevumi valsts pamatfunkcijām augs par 166 miljoniem

FM ziņojumā teikts, ka izdevumi valsts pamatfunkciju īstenošanai 2024. gadam paredzēti 8,615 miljardu eiro apmērā, 2025. gadam – 8,635 miljardu eiro apmērā, bet 2026. gadam – 8,354 miljardu eiro apmērā. Salīdzinājumā ar attiecīgā gada ietvaru izdevumi valsts pamatfunkciju īstenošanai palielināti 166 miljonu eiro apmērā 2024. gadam un 135,5 miljonu eiro apmērā 2025. gadam. Savukārt izdevumi valsts pamatfunkciju īstenošanai 2026. gadam salīdzinājumā ar ietvaru 2025. gadam samazināti 145,2 miljonu eiro apmērā.

Vajadzības pārspēj iespējas

Ministriju un neatkarīgo institūciju papildu finansējuma pieprasījumi 2024. gadam kopā veido 2,012 miljardus eiro. Tomēr FM sagatavotajā ziņojuma par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2024., 2025. un 2026. gadā teikts, ka 2024. gadā fiskālās telpas jeb papildus brīvie līdzekļi ir 148,4 miljoni eiro.

2025. gadā fiskālā telpa aplēsta 450,3 miljonu eiro apmērā, bet 2026. gadā – 684,3 miljonu eiro apmērā.

FM piebilst, ka saskaņā ar fiskālās politikas stratēģiju, ārpus fiskālās telpas ir iespējams finansēt vienreizējos no kara Ukrainā izrietošos valsts iekšējās un ārējās drošības pasākumus, atbalstu Ukrainai un tās civiliedzīvotājiem Latvijā, kā arī, nepieciešamības gadījumā – enerģijas cenu būtiskā pieauguma kompensāciju.

Nākamgad IKP augs par 2,5%

FM makroekonomikas prognozes liecina, ka iekšzemes kopprodukta (IKP) pieaugums salīdzināmās cenās 2023. gadā būs 1% 2024. gadā – 2,5%, bet 2025. gadā – 2,9% un 2026. gadā – 2,9%.

IKP pieaugums faktiskajās cenās 2023. gadā prognozēts 11%, 2024. gadā – 5,5%, 2025. gadā – 6,2% un 2026. – gadā 5,8%.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Nominālais IKP 2023. gadā lēsts 43,368 miljardu eiro apmērā, 2024. gadā – 45,75 miljardi eiro, 2025. gadā – 48,577 miljardi eiro, bet 2026. gadā – 51,375 miljardi eiro.

Patēriņa cenu izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 2023. gadā prognozējamas 10%, 2024. gadā – 2,2%, 2025. gadā – 2,5% un 2026. gadā – 2,3%.

Nodarbinātības izmaiņas 2023. gadā 0,1% apmērā, 2024. gadā – 0%, 2025. gadā – 0,3% un 2026. gadā – 0,6%.

FM arī rosina valdību pieņemt zināšanai, ka vispārējās valdības budžeta bilance pie nemainīgas politikas tiek prognozēta 2024. gadā -1,016 miljardi eiro jeb -2,2% no IKP, 2025. gadā ir -640,2 miljoni eiro jeb -1,3% no IKP un 2026. gadā 71,2 miljoni eiro jeb 0,1% no IKP.