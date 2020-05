23 gadus pēc Talsu traģēdijas valsts izmaksās 15 000 eiro kompensāciju cietušajam

Ministru kabinets otrdien, 12. maijā, nolēma piešķirt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (VUGD) 15 375 eiro, lai varētu izpildīt spēkā stājušos tiesas spriedumu par nemantiska kaitējuma kompensāciju 1997. gadā Talsu traģēdijā cietušam cilvēkam.

Valdībā iesniegtā rīkojuma projekta par naudas piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem anotācijā teikts, ka 19. februārī Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa nosprieda piedzīt no Latvijas valsts Iekšlietu ministrijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) personā par labu Mārim Haselbaumam atlīdzību par nemantisko kaitējumu 15 000 eiro apmērā un tiesāšanās izdevumus 375 eiro apmērā un noraidīt prasību daļā par 185 000 eiro piedziņu.

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas spriedums 11. martā stājies likumīgā spēkā.

Rīkojuma projekta anotācijā Iekšlietu ministrija skaidro, ka līdzšinējā tiesu prakse citās Talsu traģēdijas lietās ir nemainīga.

Proti, piedzenot no valsts VUGD personā atlīdzību par morālo kaitējumu 30 550 eiro līdz 76 376 eiro apmērā (atkarībā no kaitējuma smaguma un iegūtās invaliditātes). Uz to norādījis un par pamatotu atzinis arī Augstākās tiesas Senāts, atsakot ierosināt kasācijas tiesvedības.

Ņemot vērā augstāk minēto un apstākli, ka lietā jau sākotnēji nebija strīda, ka ar sekām, kas iestājās 1997. gada 28. jūnijā Talsos organizētajos ugunsdzēsēju un policijas svētkos, kuros smagus miesas bojājumus guva Haselbaums, ir nodarīts morālais kaitējums, par ko pienākas atlīdzība, un ka atbildība par notikušo jāuzņemas valstij VUGD personā.

Šajā daļā VUGD pieteikumu atzinis un lūdzis noteikt atlīdzinājumu pēc tiesas ieskata, vadoties pēc taisnības apziņas un vispārīgiem tiesību principiem, kā to paredz Civillikuma 5. pants.

Valdībā apstiprinātais rīkojuma projekts paredz piešķirt finanšu līdzekļus no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 15 375 eiro apmērā, lai Latvijas valsts VUGD personā izpildītu tiesas 19. februāra spriedumu tā noteiktajā apjomā.

1997. gada 28. jūnijā Iekšlietu ministrijas rīkotajos ugunsdzēsēju un policijas svētkos Talsos, no apmēram 19 metru augstuma krītot autopacēlāja grozam, dzīvību zaudēja deviņi bērni, bet 21 cilvēks guva ievainojumus.