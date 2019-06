40 miljoni ebreju kopienai pieliks punktu jautājumam par īpašumu restitūciju, saka īpašais sūtnis

Array ( [PATH] => /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin [USER] => http [HOME] => /home/services/httpd [FCGI_ROLE] => RESPONDER [CONTENT_LENGTH] => 0 [QUERY_STRING] => id=51208495 [REQUEST_URI] => /news/national/politics/40-miljoni-ebreju-kopienai-pieliks-punktu-jautajumam-par-ipasumu-restituciju-saka-ipasais-sutnis.d?id=51208495 [REDIRECT_URI] => /news/national/politics/article.php?id=51208495 [REDIRECT_STATUS] => 200 [SCRIPT_NAME] => /news/national/politics/article.php [SCRIPT_FILENAME] => /www/htdocs/delfi/news/national/politics/article.php [DOCUMENT_ROOT] => /www/htdocs/delfi [REQUEST_METHOD] => GET [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1 [SERVER_SOFTWARE] => lighttpd/1.4.50 (PLD Linux) [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1 [REQUEST_SCHEME] => https [HTTPS] => on [SERVER_PORT] => 80 [SERVER_ADDR] => 10.1.0.168 [SERVER_NAME] => www.delfi.lv [REMOTE_ADDR] => 85.255.65.241 [REMOTE_PORT] => 0 [HTTP_HOST] => www.delfi.lv [HTTP_UPGRADE_INSECURE_REQUESTS] => 1 [HTTP_USER_AGENT] => Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36 [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3 [HTTP_REFERER] => https://www.delfi.lv/news/zinas/ [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => lv-LV,lv;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7 [HTTP_COOKIE] => __gfp_64b=T_SAbr0nfGZEmt7uF7I9x8Ze17wgECu97MBs4TUNo8j.j7; polc=1; delfiEmojiX=true; cX_G=cx%3Avv961jamlgxkurvv39t4ksd2%3A21m8i0nwsoiep; _ga=GA1.2.309302796.1505983452; evid_0025=85f39a7a-7c7b-443d-b8b0-e1f1e67fd2cf; cX_P=j7u7nwezvjxci5m3; _cb=DMj2o0DodLqeB9--AQ; mostread_lastadded=0; polc_v2=1; newdelfilayout2018=0; _cb_ls=1; __utmz=113760658.1546961605.81.26.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided); evid_ref_0025=false; _fbp=fb.1.1549542525820.1200730687; emps=1:1549977271741|1|1549977271741; evid_0025=85f39a7a-7c7b-443d-b8b0-e1f1e67fd2cf; dcid=662930755,1,1587824241,1505983453,d698915bf748998f28d6195c7e84b1d8; __gads=ID=d09b157528832a05:T=1556810178:S=ALNI_MaHaT27e40hD-dAOfmfPdQdbNRbLQ; __utma=113760658.309302796.1505983452.1554206419.1558778959.89; _chartbeat2=.1505983455739.1558778981847.0001111100000011.CJqGWuDW_c3w6MrgULMhvqDO03oz.2; delfi-adid=35c053f5-8ec4-4d71-a263-20ecec5da63a%2C1534765928050%2C1559645951097; __io=c1e0f72bb.fcde74d47_1560776316512; _gid=GA1.2.1745611101.1561009488; evid_0025-synced=true; evid_v_0025=20190620034004; adptcmp_0025=86:12381:2; adptseg_0025=kv1001#a-kv1002#a-kv1003#e-kv1004#e-kv1007#d-kv1008#g-kv1009#12-kv1009#14-kv1009#16-kv1009#18-kv1009#20-kv1009#22-kv1009#5-kv1009#6-kv1009#7-kv1009#9-kv1101#9-kv1201#1-kv1201#2; enreachresp_0025=ecid86; adptset_0025=1; enr_cint_sent=1; enr_adform_sent=1; cX_S=jx48qvdtom009b7n; __glmrid=7ee88ca6-158d-43b6-a860-a2ef9f53a22c; cstp=604800; __io_session_id=f2ade99f4.2cf89ab69_1561009513995; __io_unique_43359=20; __io_visit_43359=1; __io_lv=1561009632538; _gat_vfe=1; GED_PLAYLIST_ACTIVITY=W3sidSI6Ik1RN0YiLCJ0c2wiOjE1NjEwMDk2MzcsIm52IjoxLCJ1cHQiOjE1NjEwMDk1MTIsImx0IjoxNTYxMDA5NjM2fV0.; evid_set_0025=2; _gat_deviceGroup=1; _gat_deviceLang=1; _gat_deviceType=1; _gat_gtag_UA_138372398_1=1; cx_ib_synced=1 [HTTP_X_FORWARDED_PROTO] => https [HTTP_HTTPS] => on [HTTP_X_VARNISH] => city.delfi.lv, 1243117310 [HTTP_X_FORWARDED_FOR] => 85.255.65.241, 10.1.0.112 [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => gzip [COMMENT_FE_ENV] => delfi [TAGFE_LOCALE] => lv_LV [PHP_SELF] => /news/national/politics/article.php [REQUEST_TIME] => 1561009675 )