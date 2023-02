46% iedzīvotāju pēdējā gada laikā pasliktinājusies atmiņa, liecina aptauja

Vērtējot savas atmiņas darbību pēdējā gada laikā, gandrīz katrs otrais jeb 46% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju snieguši atbildi, ka tā viņiem ir pasliktinājusies, secināts "Benu aptiekas" Veselības monitoringa datos, kas iegūti sadarbībā ar pētījumu centru SKDS.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tikmēr 44% norāda, ka viņu atmiņas darbība pēdējā gada laikā nav mainījusies, 7% tā kopumā ir uzlabojusies, bet vēl 3% konkrētu viedokli sniegt nevarēja.

Kopumā biežāk sievietes ir norādījušas, ka viņu atmiņas darbība pēdējā gada laikā ir pasliktinājusies - viņu vidū šādu atbildi sniedza 52%, kamēr vīriešiem šis rādītājs ir 39%.

Tāpat aptaujas datos parādās sasaiste starp atmiņas pasliktināšanos un respondentu vecumu, respektīvi, gados vecāki iedzīvotāji biežāk norādījuši, ka viņu atmiņas darbība pēdējā gada laikā ir pasliktinājusies, piemēram, starp iedzīvotājiem vecumā no 64 līdz 75 gadiem šādu atbildi sniedza 59%, iedzīvotājiem vecumā no 55 līdz 63 gadiem - 51%, iedzīvotājiem vecumā no 45 līdz 54 gadiem - 50%, kamēr visretāk šādu viedokli pauda respondenti vecumā no 18 līdz 24 gadiem - 32%.

Aptauja veikta sadarbībā ar pētījumu kompāniju SKDS, aptaujājot 1005 Latvijas iedzīvotājus.