74% izglītības iestādēs strādājošo pabeiguši vai sākuši Covid-19 vakcinācijas kursu

Līdz svētdienai, 19. septembrim, kopumā 74% jeb 60 025 izglītības iestāžu darbinieki ir saņēmuši Covid-19 pirmo poti vai ir noslēguši vakcinācijas kursu, portālu "Delfi" informēja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pārstāvis Jānis Aizpors.

Kopumā vakcinēti jeb saņēmuši Covid-19 pirmo poti vai ir noslēguši vakcinācijas kursu ir 65% pirmsskolas, 77% vispārējās izglītības un 86% augstskolu darbinieki.

Reālajos skaitļos tie ir 14 764 pirmsskolas, 41 462 vispārējās izglītības un 3 802 augstskolu darbinieki.

Jau iepriekš vēstīts, ka šajos datos par vakcinācijas aptveri izglītības iestāžu darbinieku vidū ietilpst arī skolu tehniskais personāls.

Tikai pirmo Covid-19 poti šobrīd saņēmuši kopumā 2 411 (3%) izglītības iestāžu darbinieki – 4% pirmsskolas, 3% skolas un 2% augstskolu izglītības iestāžu darbinieki.

Jau vēstīts, ka pēc izglītības un zinātnes ministres Anitas Muižnieces (JKP) aplēsēm līdz oktobra beigām varētu izdoties sasniegt 80% vakcinācijas aptveri pedagogu vidū. To ministre atzina intervijā portālam "Delfi", ko var lasīt šeit.

Tāpat "Delfi" jau rakstīja, ka līdz šim kopumā vakcīnas pret Covid-19 pirmo devu Latvijā saņēmuši ap 778 000 jeb ap 41,3% no visiem valsts iedzīvotājiem. No tiem otro devu saņēmuši ap 693 000 iedzīvotāju, bet vēl ap 112 000 cilvēku ir saņēmuši "Johnson&Johnson" potes, kam nepieciešama tikai viena deva, līdz ar to vakcinācijas procesu pabeigušo kopskaits sasniedzis 805 000 jeb 42,8% no visiem valsts iedzīvotājiem.