75% Latvijas patērētāju dod priekšroku vietējās izcelsmes olām un gaļai

Vairums jeb 75% Latvijas iedzīvotāju priekšroku dod vietējās izcelsmes olām un mājputnu gaļai, liecina pēc "Norstat" pēc Latvijas Olu un putnu gaļas ražotāju asociācijas pasūtījuma veiktā aptauja.

Puse jeb 50% aptaujāto iedzīvotāju atzinuši, ka pērk tikai vietējā ražojuma olas, bet 25% - pārsvarā pērk vietējās olas. Tikai importa olas pērk 1% iedzīvotāju.

Visvairāk vietējās olas pērk cilvēki vecumā no 60 līdz 74 gadiem (60% izvēlas tikai vietējās olas, 23% izvēlas vietējās olas pār importa), kā arī kurzemnieki, kur tikai vietējās olas izvēlas 56%, bet pārsvarā vietējās pērk 29%. Tikai importa olas vairāk izvēlas jaunieši - vecuma grupā no 18 līdz 29 gadiem - tādu ir 2%. Neviens no respondentiem Rīgā, Latgalē un Kurzemē nav atbildējis, ka pirktu importa olas.

Aptaujā noskaidrojies, ka līdzīgi kā ar olām ir arī ar svaigu mājputnu gaļu - tikai vietējās izcelsmes gaļu izvēlas 41% aptaujāto, bet pārsvarā vietējo pērk 34% respondentu, bet 1% apzināti izvēlas tikai importa mājputnu gaļu.

Vairāk nekā puse jeb 52% respondentu pauduši nostāju, ka neatbalsta olu un putnu daļas importu. Pilnībā šo produktu importu atbalsta vien 7%.

Vairāk nekā divas trešdaļas iedzīvotāju jeb 76% uztrauc iespēja inficēties ar salmonellu, iegādājoties inficētu gaļu vai olas. Iespēja saindēties ar salmonellām vispār neuztrauc 4% iedzīvotāju. Gandrīz puse jeb 47% aptaujāto uzskata, ka vietējās izcelsmes olas un putnu gaļa šajā ziņā ir drošāka. Tikmēr 27% ieskatā izcelsmes valsts neietekmē drošību, ka produkts ir brīvs no salmonellām.

"Latvijā pircēji uzticas vietējam ražotājam. Gan ražotājus, gan produktus regulāri pārbauda Pārtikas un veterinārais dienests, un pašiem uzņēmumiem ir jāveic virkne paškontroles pasākumu. Latvijā ražotie produkti jau gadiem ilgi pierādījuši sevi kā droši un garšīgi produkti. Protams, gribētos, lai vēl lielāks skaits cilvēku atbalstītu vietējos produktus un vietējos ražotājus, bet te mēs atduramies pie veikalu un uzcenojuma jautājuma. Bieži cilvēki uzsver, ka Latvijas produkti ir dārgāki, bet jāsaprot, ka ne jau ražotājs uzliek to cenu, par kādu produkts tiek tirgots veikalā," pauda Latvijas olu un putnu gaļas ražotāju asociācijas izpilddirektore Anna Ērliha.

Aptauja tika veikta novembra sākumā, tiešsaistē aptaujājot 1100 respondentu.