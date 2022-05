Saskaņā ar Valsts policijas norādījumiem, 8. un 9. maijā Uzvaras parka apkārtnē ierobežos satiksmi, portālu "Delfi" informē Rīgas domes Komunikācijas pārvaldē.

9. maijā no pulksten 8 līdz 24 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Uzvaras bulvāra posmā no Ojāra Vācieša ielas līdz Bāriņu ielai, Ojāra Vācieša ielas posmā no Uzvaras bulvāra līdz Mazā Nometņu ielai, Uzvaras bulvāra posmā no Bāriņu ielas līdz Slokas ielai (virzienā uz centru), kā arī Bāriņu ielas posmā no Eduarda Smiļģa ielas līdz Uzvaras bulvārim (virzienā uz centru).

Tāpat transportlīdzekļu satiksme tiks slēgta Kokles ielas posmā no Mazā Nometņu ielas līdz Hermaņa ielai, kā arī Hermaņa ielas posmā no Bāriņu ielas līdz Ojāra Vācieša ielai.

No 8. maija pulksten 8 līdz 9. maija pulksten 24 tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Bāriņu ielas abās pusēs, posmā no Uzvaras bulvāra līdz Eduarda Smiļģa ielai, kā arī Uzvaras bulvāra abās pusēs, posmā no Bāriņu ielas līdz Ojāra Vācieša ielai. Tāpat apstāšanās un stāvēšana būs aizliegta Ojāra Vācieša ielas abās pusēs, posmā no Uzvaras bulvāra līdz Hermaņa ielai.

9. maijā no pulksten 8 līdz 24 tiks aizliegta arī transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Aleksandra Grīna bulvāra abās pusēs, posmā no Slokas ielas līdz Bāriņu ielai.

Uzņēmums "Rīgas satiksme" šajā dienā no pulksten 9 līdz 24 slēgs autobusu un tramvaju pieturvietu "Slokas iela" Uzvaras bulvārī (abos virzienos) un tramvaja pieturvietu "Slokas iela" un "Uzvaras bulvāris" Slokas ielā.

Rīgas pašvaldības policija sadarbībā ar Valsts policiju uzraudzīs satiksmes ierobežojumu ievērošanu, kā arī sabiedrisko kārtību minētajās vietās.

Domē skaidro, ka 9. maijs ir piemiņas diena, līdz ar to iedzīvotāji tiek aicināti nedoties pie pieminekļu kompleksa Uzvaras parkā un nesvinēt. Piekļuve piemineklim jau patlaban ir ierobežota, taču papildus tiekot plānots uzstādīt vēl norobežojumus.

Jau ziņots, ka Saeima aprīļa sākumā galīgajā lasījumā pieņēma likumu "Par Ukrainas cietušo un bojā gājušo upuru piemiņas dienas noteikšanu", kas paredz par Ukrainas cietušo un bojā gājušo upuru piemiņas dienu noteikt šī gada 9. maiju.

Tāpat noteikts pirotehnisko izstrādājumu izmantošanas aizliegums 2022. gada 9. maijā un 10. maijā.

Šajā dienā valsts un pašvaldību iestādes publiskus izklaides un svētku pasākumus nerīkos un arī pašvaldības neizsniegs atļauju publiska pasākuma rīkošanai. Pašvaldībām arī būs jāanulē atļauju publiska pasākuma rīkošanai šogad 9.maijā, ja tāda izsniegta līdz likuma spēkā stāšanās dienai.

Noteikts, ka pašvaldība ir tiesīga pieņemt lēmumu aizliegt sapulces, gājiena vai piketa norisi, izņemot gadījumus, ja sapulces, gājiena vai piketa veids un mērķis atbilst minētās piemiņas dienas raksturam.

Likums spēku zaudēs šogad, 11. maijā.

Nesen Rīgas dome paziņoja, ka pieminekļu komplekss Uzvaras parkā atzīts par nedrošu, tādēļ pašvaldība to daļēji norobežojusi.