897 700 eiro parādi, 517 000 eiro aizdevumi – ko atklāj astoņu LPV deputātu deklarācijas

Sarukuši uzkrājumi, vairāk nekā 8000 eiro pensija, vismaz 517 000 eiro aizdevumi un vairāk nekā 897 700 eiro parādsaistības – to atklāj Latvijas miljonāru, oligarhu un daudzās citās listēs un sarakstos savulaik minētā politikas smagsvara Aināra Šlesera uz 14. Saeimas vēlēšanām veidotās partijas "Latvija Pirmajā vietā" (LPV) parlamentā ievēlēto deputātu deklarācijas par 2022. gadu.

Portāls "Delfi" pēc Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Publiskojamo datu bāzē pieejamās informācijas piedāvā uzzināt, kas redzams astoņu šī politiskā spēka deputātu kārtējā gada deklarācijās. Par deputāta Mārča Jencīša kārtējā gada deklarācijā norādīto iespējams uzzināt šajā rakstā, savukārt par to, ko deputāti norādīja VID, kad stājās amatos, var izlasīt šeit.

Šlesera uzkrājumi sarukuši

Tāpat kā pērnā gada novembra sākumā iesniegtajā darba sākuma deklarācijā, arī kārtējā deklarācijā par 2022. gadu LPV līderis Ainārs Šlesers norādījis, ka bijis partiju apvienības "Par Labu Latviju!" likvidators, LPV valdes loceklis, savukārt biedrībās "Latvija pirmā" un "Jūrmalas Dzintars" viņam bijušas pārstāvības tiesības.

Šleseram joprojām pilnībā pieder 2001. gadā reģistrētais nekustamo īpašumu uzņēmums SIA "Avadel". "Lursoft" dati liecina, ka šis uzņēmums 2022. gadā apgrozījis 8837 eiro un gadu noslēdzis ar 84 000 eiro zaudējumiem. Šlesers arī ir vienīgais patiesā labuma guvējs šajā uzņēmumā.

Viņa īpašumā ir zeme Annenieku pagastā, bet kā kopīpašums deklarēta zeme Aglonas pagastā.

Skaidrā naudā Šlesers joprojām uzkrājis 120 000 eiro, AS "Swedbank" uzkrājums gan nedaudz sarucis – pērnā gada izskaņā šajā kredītiestādē politiķis bija uzkrājis 16 627 eiro, bet deklarācijā par 2022. gadu deklarēts 13 344 eiro uzkrājums. Sarucis arī uzkrājums AS "Rietumu banka" – no 168 203 eiro līdz 162 743 eiro, kā arī samazinājušies uzkrājumi AS "Citadele banka" no 20 629 eiro līdz 8618 eiro.

Ja darba sākuma deklarācijā Šlesers bija deklarējis divus aizdevumus kopumā 100 000 eiro, tad kārējā gada deklarācijā arī norādīti divi aizdevumi – kopumā 91 500 eiro.

Saeimas maksātā alga bijusi 9714 eiro, bet AS "Citadele banka" maksātie procenti – 1,42 eiro.

Šlesers juniors aizdevis 517 700 eiro

Ričards Šlesers kārtējā gada deklarācijā par 2022. gadu, tāpat kā pērn iesniegtajā darba sākuma deklarācijā, norādījis vienu aizdevumu, kas pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas – 517 700 eiro.

Kārtējā gada deklarācijā par 2022. gadu viņš nav norādījis uzkrājumus, kas pārsniegtu 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas. Darba sākuma deklarācijā viņš bija norādījis uzkrājumu AS "Citadele banka" – 9728 eiro un AS "Swedbank" – 1461 eiro.

R.Šleseram pieder dzīvoklis Rīgā, kā arī 300 eiro vērtas finanšu pakalpojumu uzņēmuma SIA "Regma Group" kapitāla daļas.

Pēc "Lursoft" datiem, R.Šlesera īpašumā ir 10% šī 2014. gadā dibinātā uzņēmuma, Inesei Šleserei un Edvardam Šleseram pieder katram 45% uzņēmuma kapitāla. Viņi abi arī ir patiesā labuma guvēji šajā uzņēmumā.

"Regma Group" apgrozījums 2021. gadā, kas ir pēdējais gads, par kuru pieejami finanšu dati, bijis nulle eiro un gadu tas noslēdzis ar 8 288 eiro zaudējumiem.

Saeimas maksātā alga bijusi 6610 eiro, bet kā "Citadele bankas" maksātie procenti – 0,26 eiro.

Līdz 170 522 eiro pieauguši Krištopana aizdevumi

Deputāts Vilis Krištopans skaidrā naudā uzkrājis 11 000 eiro, kas ir par 1500 eiro mazāk, nekā viņš bija deklarējis pērn iesniegtajā darba sākuma deklarācijā. Savukārt aizdevumos viņš izsniedzis 170 522 eiro, liecina viņa valsts amatpersonas deklarācija par 2022. gadu.

Politiķis iepriekš bija deklarējis kopumā četrus aizdevumus, kuru vērtība pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas – kopumā 56 049 eiro, bet kārtējā gada deklarācijā viņš deklarējis piecus aizdevumus, no kuriem lielākais bijis 109 298 eiro.

Saeimas maksātā alga bijusi 6772 eiro, bet Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras maksātā pensija bijusi 8207 eiro.

Viņš norādījis, ka darbojies LPV valdē, bijis mednieku kluba "Sudrabkalni" prezidents, kā arī līdz pērnā gada novembra vidum darbojies SIA "Upes-Plostiņi" un SIA "Krievupes golfa klubs" valdēs.

Krištopanam pieder zeme Garkalnes pagastā, bet zeme un ēkas šajā pagastā ir viņa lietošanā.

Tāpat politiķim pieder 32 kopumā 4544 eiro vērtas nekustamā īpašuma uzņēmuma SIA "Berģu Tūjas" kapitāla daļas, 10 kopumā 1400 eiro vērtas īpašumu firmas "Upes-Plostiņi" kapitāla daļas, bet viņa valdījumā ir 2017. gadā ražota vieglā automašīna "Toyota".

Krištopans juniors parādā 897 779 eiro

Saeimas deputāts Kristaps Krištopans deklarējis septiņas parādsaistības 897 779 eiro kopvērtībā, no kurām lielākās ir 569 292 eiro parādsaistības, liecina viņa 2022. gada deklarācija.

K. Krištopana lietošanā ir dzīvoklis Rīgā, bet viņam pieder 2000. gadā ražota vieglā automašīna "Mercedes Benz".

Saeimas maksātā alga bijusi 7649 eiro.

Liepiņas ienākumi – 6756 eiro; aizdoti 63 500 eiro

Deputāte Linda Liepiņa arī kārtējā gada deklarācijā, tāpat kā pērn rudenī iesniegtajā darba sākuma deklarācijā, norādījusi amatu "Lindas Liepiņas biedrībā "Sabiedrībai.lv"" valdē.

Liepiņas deklarācija liecina, ka viņai pieder 1120 eiro vērtas 2021. gadā reģistrētās SIA "Lafarma" kapitāla daļas, kas, pēc "Lursoft" datiem, atbilst 40% uzņēmuma. "Lafarma" kā darbības veidus norādījusi tirgus un sabiedriskās domas izpēti, kā arī farmaceitisko izstrādājumu vairumtirdzniecību. 60% "Lafarma" īpašnieks ir Andrejs Čepjolkins, kurš, tāpat kā Liepiņa, ir patiesā labuma guvējs šajā uzņēmumā. "Lafarma" 2022. gadā apgrozīja 18 000 eiro un gadu noslēdza ar 372 eiro zaudējumiem.

Liepiņa VID iesniegtajā deklarācijā norādījusi, ka viņas īpašumā ir 2012. gadā reģistrētās restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumu sniedzējas SIA "Wok Rīga" kapitāla daļas 284 eiro kopvērtībā.

Pēc "Lursoft" datiem, tas atbilst aptuveni 0,75% uzņēmuma. 99,25% uzņēmuma īpašnieks ir Jurijs Rodičevs. 2022. gadā šī uzņēmuma apgrozījums bija 624 202 eiro un gadu tas noslēdza ar 29 643 eiro zaudējumiem.

Saeimas maksātā alga pērn bijusi 6756 eiro.

Deputātes lietošanā ir dzīvoklis Jūrmalā, bet īpašumā – 2009. gadā ražota "Toyota RAV4" markas automašīna.

Deklarācijā par 2022. gadu Liepiņa vairs nav norādījusi ne iepriekš deklarēto skaidras naudas uzkrājumu, ne uzkrājumu AS "Swedbank".

Liepiņa deklarējusi divus aizdevumus, kuru apmērs pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas – 44 000 eiro un 19 500 eiro.

Zivtiņš deklarē algu un pensiju

Deputāts Edmunds Zivtiņš kārtējā gada deklarācijā par 2022. gadu norādījis, ka darbojies LPV valdē.

Viņš deklarējis Saeimas maksāto algu – 6772 eiro, kā arī VSAA maksāto pensiju – 1703 eiro.

Deputātam pieder īpašums Krimuldas pagastā un 2007. gadā ražota transporta piekabe – kravas kaste.

Petravičas ienākumi – 49 000 eiro

Saeimas deputāte Ramona Peraviča deklarējusi ap 49 000 eiro ienākumus, ko veidojusi Saeimas maksātā darba alga. Kā ienākumi deklarēti arī 1,44 eiro AS "Citadele banka" maksātie procenti.

"Citadele bankā" uzkrāti 8529 eiro, bet AS "Swedbank" uzkrājums bijis 68 305 eiro.

Deklarēts valdes locekles amats partijā "Par Cilvēcīgu Latviju".

Petravičai pieder zeme Ezeres pagastā, dzīvoklis Kursīšu pagastā, vēl kāds īpašums Vadakstes pagastā, bet zeme un ēkas Saldū ir viņas valdījumā, kā arī viņa nomā dzīvokli Rīgā.

Politiķei pieder 2015. gadā ražota "Lexus" markas automašīna.

Burova ienākumi 112 537 eiro; aizdevis 47 000 eiro

Burovs deklarējis deputāta amatu Rīgas domē, kā arī četrās pašvaldības komisijās – Īpašuma privatizācijas komisijā, Vidi degradējošu būvju komisijā, Budžeta līdzekļu sadales komisijā un Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisijā. Viņš darbojies partijas "Gods kalpot Rīgai" valdē, bijis Būvniecības projektu vadītājs Rīgas Ebreju kopienā un izpilddirektora vietnieks SIA "Senior Property".

Saeimas maksātā alga bijusi 6772 eiro, Rīgas Ebreju kopienas maksātā alga – 32 350 eiro, Rīgas valstspilsētas pašvaldības maksātā alga bijusi 12 700 eiro, SIA "Senior Property" maksātā alga bijusi 34 805 eiro, "ERGO Insurance SE" Latvijas filiāles maksātā apdrošināšanas atlīdzība bija 25910 eiro, bet "Citadele bankas" maksātie procenti – 0,75 eiro.

Burova lietošanā ir dzīvoklis Rīgā.

Viņam pieder 1400 eiro vērtas 2022. gadā reģistrētas SIA "Projektu vadības konsultanti" kapitāla daļas. Pēc "Lursoft" datiem tas atbilst 50% uzņēmuma. Otrs šī uzņēmuma līdzīpašnieks ir Rihards Rusins. Viņi abi ir arī patiesā labuma guvēji. Uzņēmums kā darbības veidus norādījis inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas. 2022. gadā tas apgrozījis 43 560 eiro un gadu noslēdzis ar 30 876 eiro peļņu.

Deputāta valdījumā ir 2022. gadā ražota "Volvo XC90" markas automašīna.

AS "Luminor Bank" uzkrāti 63 718 eiro, bet AS "Citadele banka" – 3468 eiro.

Deputāts deklarējis vienu darījumu, kura vērtība pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas – 28 550 eiro, kas bijusi automašīnas nomas iemaksa.

Deklarēts viens aizdevums – 47000 eiro.