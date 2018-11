Ādažu dome vienojusies par dienas aprūpes centra izveides vietu

Ādažu dome izlēmusi, ka Dienas aprūpes centra un rehabilitācijas centrs atradīsies Attekas ielā 39, apstiprināja pašvaldības pārstāve Laima Jātniece.

Jau ziņots, ka gada sākumā centra būvniecības iecere bija ierauta strīdos, jo pašvaldības deputāti nespēja rast kopsaucēju par būvniecības vietu - vieni to gribēja veidot novada centrā, pamatojot to ar vides pieejamību, bet otri - aizvirzīt nostāk no ļaužu acīm, biedējot iedzīvotājus ar "trako mājas" celšanu.

Domes vadība uzskatīja, ka, izvērtējot centra klientu vajadzības un vides pieejamību, vispiemērotākā vieta centram būtu Attekas iela 39, kas atrodas pašā novada centrā, savukārt domes deputāte Adrija Keiša (LZS) un viņas domubiedri uzskatīja, ka piemērotākā vieta centra būvniecībai būtu Gaujas iela 25B, kas būtu tālāk no ciema centra, "tuvāk dabai" un nodrošinātu "mieru, kas nepieciešams centra klientiem".

Pēc Jātnieces teiktā, 2017.gada nogalē un 2018.gada sākumā dome organizēja vairākas tikšanās un diskusijas ar novada iedzīvotājiem, lai skaidrotu, kura, viņuprāt, būtu potenciāli labākā vieta centra izbūvei. "Uz pēdējo tikšanos, kas notika brīvdienā un kurā dome aicināja aplūkot izvēlētās dienas centra vietas dabā, kā arī uzdot dažādus jautājumus, ieradās ļoti maz interesentu," norāda Jātniece. Arī iepriekš rīkotās sanāksmes apmeklējuši maz interesentu.

Galvenie kritēriji, kādēļ dome izšķīrās par labu centra veidošanai Attekas ielā 39, ir sabiedriskā transporta pieejamība, potenciālo klientu dzīves vieta, vides infrastruktūras pieejamība, medicīnisko un citu pakalpojumu tiešs tuvums, kā arī ekonomiskie apsvērumi, piemēram, inženierkomunikāciju, ceļu infrastruktūras esamība un domes līdzfinansējuma apmērs.

Patlaban pašvaldība jau ir izsludinājusi iepirkumu par centra projektēšanu, autoruzraudzību un būvniecību. Plānots, ka tā būvniecība tiks uzsākta jau nākamgad un rezultātā iestādē pakalpojumus varēs saņemt bērni ar īpašām vajadzībām un personas ar garīgās attīstības traucējumiem. "Vienlaikus dome gaida uzaicinājumu no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras projekta pieteikuma iesniegšanai Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējuma saņemšanai," norāda pārstāve.

Rehabilitācijas centru Ādažu dome nolēma būvēt pērnā gada oktobrī, piesaistot ERAF finansējumu. Centra būvniecības un izveidošanas plānotās kopējās izmaksas ir 625 523 eiro, no kuriem Eiropas finansējums veidotu 514 694 eiro.

Kā ziņots, gada sākumā pašvaldības deputāte Keiša pret centra izveidi Attekas ielā divreiz organizēja parakstu vākšanu. Pirmajā reizē savākti vairāk nekā 300 paraksti, bet otrajā - 723, kas iesniegti domē.

Atbildot uz parakstu vākšanu, domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks (LRA) norādīja, ka šāda kampaņa būtu normāla, demokrātiska izpausme, "ja vien, klauvējot pie durvīm un uzrunājot cilvēkus, netiktu izplatīts maldinošs pieņēmums, ka Ādažos plāno būvēt "trako māju"". Viņš uzsvēra, ka Ādažu novads nespecializēsies psihoneiroloģiskās klīnikas pakalpojumu sniegšanai, jo šādi pakalpojumi ir pieejami specializētās iestādēs.

Kā atzīmēja Sprindžuks, kritiku neizturot arī arguments par mieru un klusumu, kas it kā būtu vajadzīgs atbalsta centra klientiem, jo potenciālo centra klientu aptaujā esot noskaidrots, ka primārās vajadzības viņiem esot nevis miers un klusums, bet gan iespēja tuvumā iegūt medicīniskos un citus pakalpojumus, sabiedriskā transporta pieejamība, it sevišķi autobusa pieturas tuvums, un invalīdiem piemērota vides pieejamības infrastruktūra, jo vairākumu no personām pavada asistenti, bet daļa pārvietojas invalīdu ratiņos.

"Pret kampaņas organizētāju apgalvojums, ka cilvēkiem ar funkcionāliem un garīga rakstura traucējumiem vairāk par visu vajadzīga klusa, nomaļa vide, kurā nav cilvēku, nav pamatots. Drīzāk otrādi - aiz šāda apgalvojuma slēpjas vēlme neredzēt tos, kuri ir atšķirīgi, citādāki. Tiem, kuriem veicies būt veseliem, nav tiesību izolēt vai nodalīt tos, kuriem tā nav paveicies," savu nostāju paudis Sprindžuks.

Pašvaldības Sociālā dienesta speciālisti noskaidrojuši, ka šāda centra pakalpojumi būtu nepieciešami 34 novada bērniem un 28 pieaugušajiem.