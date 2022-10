Ādažu novadā mainīsies koalīcija, mēra amatu saglabājot LRA

No novembra, kad Ādažu novada domi pametīs Saeimā ievēlētie deputāti, pašvaldībā mainīsies koalīcija, bet mēra amatu saglabās Latvijas Reģionu apvienība (LRA).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pašlaik Ādažu domi vada Māris Sprindžuks (LRA). Pēc viņa aiziešanas uz Saeimu, mēra amatā varētu stāties viņa pašreizējā vietniece Karīna Miķelsone (LRA).

Miķelsone atzina, ka ir notikušas sarunas un šāda iespēja apspriesta. Ja viņa tiks izvirzīta domes priekšsēdētāja amatam, tad viņa būšot gatava to uzņemties.

LRA koalīciju varētu veidot ar Latvijas Zemnieku savienību (LZS), kas līdz šim bija opozīcijā. Savukārt visi līdzšinējie LRA koalīcijas sadarbības partneri varētu palikt ārpus koalīcijas. Ja Ādažu domē ievēlētajiem deputātiem izdosies vienoties par šādu koalīciju, tad tai būs 11 deputātu balsis no 15.

LZS līdere iepriekšējās pašvaldības vēlēšanās Ādažu novadā bija kādreizējā Carnikavas novada domes priekšsēdētāja Daiga Mieriņa. Starp viņu un Sprindžuku bija vērojama asa pretstāve, taču tagad abi divi tikuši ievēlēti 14. Saeimā un pametīs pašvaldību, kas rezultējies ar jaunas koalīcijas izveidi.

Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas informāciju, pašvaldības vēlēšanās Ādažu novadā LRA ieguva sešas vietas, LZS – četras, Jaunā Konservatīvā partija – divas, bet "Saskaņa", Latvijas Zaļā partija un "Kustības Par" un "Vienotības" apvienotais saraksts – pa vienai vietai domē.

Taču no kustības "Par" un "Vienotības" apvienotā saraksta ievēlētā Sniedze Brakovska izstājās no "Kustības Par" un pašlaik ir iestājusies LRA. Līdz ar to LRA ir septiņas deputātu vietas pašvaldībā.

Par Miķelsones vietniekiem varētu tikt ievēlēti LRA un LZS pārstāvji – Valērijs Bulāns (LRA) un Genovefa Kozlovska (LZS), savukārt amatu varētu zaudēt līdzšinējais mēra vietnieks Imants Krastiņš (K).

Līdz ar Sprindžuka ievēlēšanu Saeimā, Ādažu novada domē no LRA saraksta varētu nonākt Liāna Pumpure, bet Mieriņas vietā varētu nākt Antra Krasta.

Pēc aģentūras LETA rīcībā esošās informācijas, Ādažu novada domes sēde, kurā varētu tikt lemts par jauno domes priekšsēdētāju, varētu tikt sasaukta novembra pirmajās dienās.

Jau vēstīts, ka, sākot darbu jaunievēlētajai Saeimai, būtiskas politiskās pārbīdes sagaidāmas Rīgā un Pierīgā, jo pašvaldības pametīs vairāki vietējo domju deputāti.

Pašvaldības domes priekšsēdētāja nomaiņa sagaidāma arī Salaspilī, jo šī novada domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars (JV) ir ievēlēts Saeimā. Šajā pašvaldībā gan mēra nomaiņa varētu notikt bez asumiem, jo JV Salaspils domē ir vairāk nekā puse deputātu mandātu.

Pārmaiņas gaidāmas arī Ropažu novada domē, jo no tās uz darbu parlamentā varētu pārcelties no JV ievēlētais Hosams Abu Meri, kurš pašlaik Ropažu novada pašvaldībā pilda priekšsēdētājs 3. vietnieka pienākumus.

Jau ziņots, ka 14.Saeimas vēlēšanās labāko rezultātu sasniedza JV, kura nākamajā Saeimā ieguvusi 26 mandātus, seko Zaļo un zemnieku savienība ar 16, "Apvienotais saraksts" ar 15, Nacionālā apvienība ar 13, "Stabilitātei!" ar 11, "Progresīvie" ar 10 un "Latvija pirmajā vietā" ar deviņiem mandātiem.