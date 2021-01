Advokāts: NA iniciatīva Satversmē nostiprināt vīrieša un sievietes veidotas ģimenes jēdzienu ir destruktīva

Nacionālās apvienības (NA) priekšlikums labot Satversmi, konstitucionāli nostiprinot sievietes un vīrieša veidotas ģimenes jēdzienu, ir ļoti sāpīgs, jo laikā, kad sabiedrība diskutē par to, kā pēc iespējas vairāk aizsargāt indivīda intereses, ir deputāti, kuri ar savu iniciatīvu darbojas pretējā virzienā, cenšoties samazināt lielas sabiedrības daļas tiesisko aizsardzību, sacīja advokāts Lauris Liepa.

Liepa pauda, ka priekšlikums ir savdabīga atbilde Satversmes tiesas (ST) 12. novembra spriedumam, kurā tiesa nosprieda, ka jēdziens "ģimene" ir plašāks un ietver ne tikai attiecības starp laulātiem un to bērnus.

"Jau 2004. gadā vienā no ST spriedumiem tika uzsvērts, ka valstij ir jāaizsargā ikviena ģimene, un atzīts, ka jēdziens "ģimene" nav saistīts vienīgai ar attiecībām, kas balstītas uz laulībām. Ģimenes neiedala "likumīgajās" un "nelikumīgajās"," norādīja advokāts.

2020. gada 12. novembra spriedumā ST uzdeva likumdevējam noteikt viendzimuma partneru ģimenes attiecību tiesisko regulējumu un sociālās un ekonomiskās aizsardzības un atbalsta pasākumus.

"NA priekšlikums ir solis pretējā virzienā, nosakot, ka divu viendzimuma parteru kopdzīve nebūs ģimene. Likumdevējs var pieņemt likumus par jebkuru jautājumu, tomēr likumi nedrīkst nonākt pretrunā valsts konstitūcijai un tiesību pamatprincipiem," uzsvēra Liepa.

"Ja pieņemtais likums ir pretrunā Satversmei, tad ST ir pilnvaras šos Satversmei neatbalstošos noteikumus atzīt par spēkā neesošiem. Tiesiskā valstī konstitucionālajai tiesai ir gala vārds par to, vai norma atbilst konstitūcijai," viņš teica, uzsverot, ka kontekstā ar ST likumdevējam adresēto 12. novembra sprieduma piemērošanas pienākumu NA iniciatīva ir destruktīva.

Advokāts sacīja, ka Satversmē neiekļauj jēdzienu skaidrojumu vai instrukcijas. Satversme lietoti jēdzieni visaugstākajā to abstrakcijas pakāpē un jēdzienu "ģimene" nav jāskaidro ar Satversmes normu. To var darīt likumdevējs atsevišķā likumā un to dara arī tiesas, vērtējot konkrētas lietas.

Tāpat Liepa sacīja, ka, ja arī Saeima pieņemtu NA priekšlikumu, tas neanulētu ST 12. novembra spriedumu.

"Likumdevējam vienalga būs jānodrošina viendzimuma pāru ģimeņu un šajās ģimenēs augošo bērnu tiesiskā aizsardzība," uzsvēra advokāts.

Kā ziņots, NA iesniegusi Saeimā likumprojektu par grozījumiem Satversmē, kas paredz labot Satversmes 110. pantu, konstitucionāli nostiprinot sievietes un vīrieša veidotas ģimenes jēdzienu.

NA ieskatā valsts pamatlikumā nepieciešams skaidrāk definēt ģimenes jēdzienu. Šāda vajadzība, viņuprāt, radusies pēc Satversmes tiesas 12. novembrī pasludinātā sprieduma, kas ģimenes jēdzienā ietver arī "viendzimuma partneru ģimenes" un nosaka valstij "pienākumu aizsargāt un atbalstīt" tās. Partija uzskata, ka tas ir "patvaļīgs ģimenes jēdziena skaidrojums, kas neatbilst ne likumdevēja gribai, kas izteikta Satversmes 110. panta esošajā redakcijā, ne Latvijas sabiedrības izpratnei par to, kas ir ģimene".

Vairākas jauniešu organizācijas krasi iebilst pret NA piedāvātajiem grozījumiem. Atklāto vēstuli parakstīja jaunatnes organizācijas "Protests", "Par! Jauniešiem", "Jaunieši Attīstībai", "Vienotības Jaunatnes organizācija", biedrība "Klubs "Māja" - jaunatne vienotai Eiropai", kā arī apvienība "Mozaīka".

"Mēs asi nosodām šo likumprojektu, kas apzināti sašaurinātu ģimenes definīciju uz savienību starp vīrieti un sievieti, apzināti atņemot ģimenes statusu jebkādām citām ģimenes formām, tostarp vecākiem, kas audzina bērnu vieni, un viena dzimuma vecākiem," pausts vēstulē.

Apvienības "Mozaīka" valdes locekle Kristīne Dupate, priekšlikumu nosauca par cinisku un nepatriotisku.

Kā ziņots, ST par neatbilstošu Satversmei atzina likuma normu, kas viendzimuma pāriem pēc bērna dzimšanas neparedz tiesības uz atvaļinājumu. Tiesa lietā 2019-33-01 vērtēja kāda pāra pieteikumu, kad bērna bioloģiskās mātes partnerei nebija paredzētas tiesības uz atvaļinājumu pēc bērna piedzimšanas.