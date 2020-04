Āgenskalna apkaimes iedzīvotāji aicina pašvaldību necirst kokus 'Lidl' būvniecībai

Āgenskalna iedzīvotāju iniciatīvas grupa 10 aprīlī vērsusies Rīgas domē, lūdzot ne tikai neizcirst kokus plānotajai "Lidl" būvniecībai Kapseļu un Melnsila ielas apkaimē, bet arī aicinot pašvaldību veikt precīzus un objektīvus aprēķinus par satiksmes plūsmas palielināšanos un attiecīgi piesārņojuma dramatisku kāpumu, portālu "Delfi" informēja iniciatīvas grupas pārstāvji.

"Lūdzam nelikvidēt kokus Āgenskalnā un rūpēties par apkaimes arhitektūras saglabāšanu, nepieļaujot dramatisku smagā un privātā transporta plūsmas palielināšanos," vēstulē, kas nosūtīta pašvaldībai, atzīmējuši iedzīvotāju pārstāvji.

"Aicinām Jūs būt īpaši atbildīgiem un objektīviem, spriežot par Melnsila ielā un Kapseļu ielā plānoto apbūvi un konkrēti – veikala būvniecībai paredzēto koku izciršanu un arhitektonisko risinājumu," norādīts vēstulē.

"Diemžēl plānotā koku nociršana gan privātajā (apjoms nav mūsu rīcībā), gan publiskajā teritorijā (iecere paredz likvidēt četras liepas, vienu ozolu, divas kļavas un vienu kastani) un standartizētas veikala celtnes būvniecība būtiski iedragās visu teritoriju. Jau pašreizējā transporta plūsma rada pamatīgu noslodzi tuvējās ielās, dažos dzīvokļos pat tagad jūtama driblēšana, kad garām dodas smagāks auto. Līdz ar daudzajām piegāžu automašīnām un simtiem apmeklētāju šeit veidosies nopietns pilsētas satiksmes "pudeles kakls", kas ķēdes reakcijā ietekmēs satiksmi daudzās pilsētas vietās," norāda vēstules autori.

"Kā rūpīgiem pilsētas saimniekiem lūdzam cieņpilni izturēties pret Āgenskalnu un nepieļaut degradējošu būvniecību, noraidot šo projektu," norādīts vēstulē, kā arī pausts uzskats, ka "nav pieļaujama simtgadīgu koku izciršana, kam kā atbilde skan solījums par apzaļumošanas palielināšanu – tādā gadījumā apzaļumošanai jābūt adekvātai zaudējumam, piemēram, nodrošinot teritorijā iestādīt jau lielus kokus, nevis krūmājus. Diemžēl šī tirgotāja mērķu īstenošanai jau pašlaik apdraudēti simtiem koku Rīgā un arī citās pilsētās".

"Lūdzam arī pašvaldību veikt precīzus un objektīvus aprēķinus par satiksmes plūsmas palielināšanos un attiecīgi piesārņojuma dramatisku kāpumu. Aicinām arī nepieļaut arhitektoniski bezjēdzīgas ēkas un iespējamo kabatas interešu "iemanevrēšanu" arhitektūras pieminekļu tuvumā – tas būtu nopietns spļāviens sejā visiem gan visiem iedzīvotājiem, gan nākamajām paaudzēm," vēstuli noslēdz tās autori.

Jau vēstīts, ka Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisija uzdevusi Rīgas pilsētas būvvaldei no 31. marta līdz 15. aprīlim rīkot publisku apspriešanu par astoņu koku ciršanu Melnsila ielā, kur plānota "Lidl" veikala būvniecība, portāls "Delfi" uzzināja būvvaldē.

Saistībā ar "Lidl" veikala būvniecību Kalnciema ielā 38, Rīgā, attīstītājam būs jāpārbūvē Kapseļu un Melnsila ielas krustojums, aprīkojot to ar luksoforiem.

Atbilstoši tehnisko noteikumu prasībām no Kalnciema ielas objektam būs pieļaujama tikai iebraukšana ar labo pagrieziena manevru. Piebrauktuves un ietves krustošanās zonu paredzēts izcelt virs brauktuves seguma virsmas līmeņa, nodrošinot gājējiem kustību pāri pārbrauktuvei kā prioritāti.

Savukārt autostāvvietas veikala teritorijas iekšienē paredzēts veidot maksimāli atvirzītas no Kalnciema ielas, tā, lai iespējami mazāk tiktu kavēta iebraucošo transportlīdzekļu plūsma.

No Melnsila ielas būs pieļaujama tikai viena piebrauktuve, iebraukšanu no Melnsila ielas un izbraukšanu uz Melnsila ielu organizējot tikai ar labajiem pagrieziena manevriem. Tāpat tiks izbūvēta piebrauktuve no Kapseļu ielas, ar nosacījumu, ka tai jābūt maksimāli atvirzītai no Melnsila ielas un Kapseļu ielas krustojuma.

Ņemot vērā esošo ielu platumu un satiksmes organizāciju, attīstītājam būs jāveic Kapseļu un Melnsila ielas krustojuma pārbūve, paredzot to aprīkot ar luksoforiem un tos sinhronizēt ar tuvumā esošajiem luksoforiem. Tāpat paredzēts izveidot kreisā pagrieziena nogriešanās joslu uz Melnsila ielu.

Jau vēstīts, ka mazumtirdzniecības tīkls "Lidl" savu darbību Latvijā uzsāks ar ne mazāk kā desmit veikalu atvēršanu, taču atvēršanas datumu uzņēmums vēl neatklāj. Zināms, ka tas paredzēts 2020. gada laikā.

Portāls "Delfi" iepriekš noskaidrojis, ka Rīgā paredzēts atvērt vismaz astoņus "Lidl" veikalus. 2018. gada augusta beigās Rīgas pilsētas būvvalde apstiprinājusi būvprojektu veikala celtniecībai Duntes ielā 25.

Savukārt veikalu Pļavniekos paredzēts būvēt tagadējā Lubānas tirgus vietā. Tāpat "Lidl" lūko veikalus atvērt Anniņmuižas ielā 8a, Anniņmuižas bulvārī 77, kā arī Sergeja Eizenšteina ielā 81, netālu no lielveikaliem "Sky" un "Maxima", kā arī Dzelzavas ielā 75b. Vēstīts, ka būvvaldē iesniegti būvprojekti par jaunu veikalu celtniecību Brīvības gatvē 254 un Augusta Deglava ielā 160.