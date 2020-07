Aglonas svētkos šogad nebūs atļauta ielu tirdzniecība

Vissvētākās jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos augustā Aglonas bazilikā nebūs atļauta ielu tirdzniecība, pastāstīja Aglonas novada domes priekšsēdētājs Juris Butēvics (Grāveru pagasta saraksts).

Domes vadītājs pēc tikšanās ar Tieslietu ministrijas (TM), Romas katoļu baznīcas un citu iestāžu pārstāvjiem kritiski komentēja baznīcas pārstāvju teikto, ka ir pārdzīvotas arī citas epidēmijas, un pasākumi var notikt. "Mums novadā nav saslimušo [ar Covid-19], un mēs arī negribam," pauda Butēvics.

Pēc viņa teiktā, nolemts svētku laikā šogad neizsniegt ielu tirdzniecības atļaujas. Turklāt tirgošanās esot izvērtusies par gadatirgu un "burziņu", nevis reliģiskajiem svētkiem. Bazilikas apmeklētāji pārtiku aicināti ņemt līdzi.

Butēvics uzskata, ka baznīcai un dienestiem stingri jākontrolē uz pasākumiem izsniegto ielūgumu skaits, piemēram, pie ieejas bazilikas teritorijā paņemot caurlaidi no ienākušā cilvēka. Plānots, ka kārtību pasākumu laikā nodrošinās arī zemessargi.

Šonedēļ TM plāno paziņot visus ierobežojumus, kas paredzēti svētku apmeklētājiem. Pašvaldība tos plāno publiskot savā mājaslapā un izvietot arī citviet, aicinot katoļticīgos būt atbildīgiem pret pārējiem. Butēvics cer, ka arī baznīca rīkosies pēc TM un mediķu norādījumiem, neizdalot lielāku ielūgumu skaitu kā paredzēts un nodrošinot citu ierobežojumu izpildīšanu.

Savukārt pašvaldība pasākumā būs atbildīga par teritorijas sakopšanu.

Jau ziņots, ka Vissvētākās jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos augustā plānots ielaist cilvēkus tikai ar speciālām caurlaidēm. Ja situācija valstī būs kā līdz šim, pasākumu drīkstēs apmeklēt līdz 3000 cilvēkiem, savukārt, ja epidemioloģiskā situācija mainīsies uz slikto pusi, iespējams, šo skaitli samazinās par 1000.

Priesteris Rinalds Stankēvičs skaidroja, ka Aglonas bazilika Sakrālais laukums tiks sadalīts sektoros, kuros cilvēkiem būs jāievēro divu metru distance vienam no otra.

Ielūgumus jeb caurlaides uz Aglonas svētkiem cilvēki varēs saņemt caur savu draudzi. Kad svētki nāks tuvāk, katoļu baznīcā informēs, no cikiem laukums tiks atvērts.

Vienlaikus Stankēvičs stāstīja, ka pie ieejas vārtiem atradīsies roku dezinfekcijas līdzekļi. Tie, kuri vēlēsies, drīkstēs doties iekšā arī bazilikā. Dievkalpojumi notiks ārā pie altāra un bazilikas priekšā.

Vaicāts, vai cilvēki aizvien varēs piekļūt svētavotam, priesteris norādīja, ka jā, jo svētavots atrodas ārpus Sakrālā laukuma. Pieeja svētavotam būšot no divām pusēm - no Sakrālā laukuma puses, no kuras varēs nākt cilvēki ar caurlaidēm, kā arī būs iespēja no otras puses piekļūt cilvēkiem, kuriem nav šādu caurlaižu, vienīgi viņiem nebūs iespēja nokļūt Sakrālajā laukumā un tādā veidā piedalīties pasākumā.

Tāpat ziņots, ka TM un Romas Katoļu baznīca Latvijā aicina ikvienu iedzīvotāju un svētceļnieku izvērtēt sagaidāmos riskus Covid-19 izplatības dēļ un "pieņemt atbildīgu lēmumu" par savu dalību Aglonas svētkos.

TM un baznīca aicina izvērtēt svētceļojumu organizēšanu vai dalību svētceļojumos, būt atbildīgiem pret sevi un pasargāt līdzcilvēkus, izvērtēt, "vai veselības stāvoklis ir stabils, vai svētkus nevar skatīties ar televīzijas starpniecību, klausīties pa radio un piedalīties svētkos attālināti".