Aicina piedalīties Pasaules Robotu olimpiādes Latvijas nacionālajā atlasē

Līdz pirmdienai, 6. septembrim, bērnu un jauniešu komandām, kurās ir divi līdz trīs dalībnieki grupā un treneris, ir iespēja reģistrēties Pasaules Robotu olimpiādes Latvijas nacionālajai atlasei, portālu "Delfi" informēja Vidzemes Augstskolas pārstāve Gita Dukure.

Pasaules Robotu olimpiāde ir uz "LEGO Education" sēriju balstītas robotikas sacensības bērniem un jauniešiem līdz 19 gadu vecumam. Sacensības notiek kopš 2004. gada, bet šogad tās pirmo reizi norisināsies Latvijā, tiešsaistē.

Sacensību dalības maksa komandai ir 20 eiro. Dalība maksā ir iekļautas arī izmaksas par spēles laukuma izgatavošanu un transportēšanu. Jo ātrāk komandas reģistrēsies, jo ātrāk tām tiks izgatavots un nosūtīts spēles laukums, preses paziņojumā medijiem norādīja Dukure

Reģistrēties, iepazīties ar spēles noteikumiem un uzzināt vairāk par Pasaules Robotu olimpiādi var šeit.

Latvijas nacionālā atlase noslēgsies 28. septembrī. Rezultātus komandām paziņos 8. oktobrī. Ja Latvijas nacionālajā atlasē kādā no vecuma grupām piedalīsies vismaz piecas komandas, tad viena no tām izcīnīs iespēju piedalīties Pasaules Robotu olimpiādes starptautiskajā finālā, kas notiks tiešsaistē no 18. līdz 21. novembrim.

Savukārt līdz 28. septembrim Vidzemes Augstskolas pārstāve aicina pieteikties sacensību tiesnešus, kuri izskatīs komandu iesūtītos video un piešķirs punktus. Tā ir iespēja gūt pieredzi liela mēroga sacensību seriāla organizēšanā. Vairāk uzzināt par Pasaules Robotu olimpiādes tiesāšanu un pieteikties iespējams šeit.

Pasaules Robotu olimpiādes Latvijas nacionālo atlasi organizē Vidzemes Augstskola. Jautājumu gadījumā sazināties ar Oskaru Javu, rakstot uz e-pastu oskars.java@va.lv.