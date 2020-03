Aicina rūpīgi izvērtēt bērnu kolektīvu došanos uz pasākumiem 'Covid-19' skartajās teritorijās

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) SPKC aicina rūpīgi izvērtēt bērnu kolektīvu došanos uz pasākumiem ārvalstīs, ja tiek plānots ceļot uz kādu no "Covid-19" vīrusa infekcijas skartajām teritorijām.

Tāpat SPKC aicina bērnudārzus nodrošināt valdības noteikumu par higiēnas prasībām izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, prasību ievērošanu un neuzņemt bērnus ar infekcijas slimību pazīmēm.

SPKC ir apkopojusi jaunas rekomendācijas attiecībā uz bērniem, kuri ir atgriezušies no "Covid-19" infekcijas skartajām teritorijām. Šiem bērniem tiek rekomendēts 14 dienas no izbraukšanas brīža no infekcijas skartās teritorijas neapmeklēt izglītības iestādi.

Ja nepieciešams, vienam no bērna vecākiem uz šo laika periodu tiek izrakstīta darbnespējas lapa slima bērna kopšanai. Ja šo dienu laikā bērnam nav parādījušās augšējo elpošanas ceļu infekcijas simptomi, bērns var atgriezties izglītības iestādē ar ģimenes ārsta izziņu un attiecībā uz viņu nekādi papildu piesardzības pasākumi nav jāveic.

Ja bērnam, kurš atgriezies no "Covid-19" infekcijas skartās teritorijas, 14 dienu laikā parādās akūtas infekcijas slimības simptomi, bet laboratoriskās izmeklēšanas rezultāts uz "Covid-19" infekciju ir negatīvs, bērns tiek ārstēts kā jebkuras akūtas elpceļu infekcijas gadījumā un pēc 14 dienām, ja vairs nav slimības simptomu, var atgriezties izglītības iestādē ar ģimenes ārsta izziņu un attiecībā uz viņu nekādi papildu piesardzības pasākumi nav jāveic.

Ja bērns būs bijis ciešā kontaktā ar "Covid-19" infekcijas pacientu, ko noteiks Slimību profilakses un kontroles centra epidemiologs, bērns atradīsies mājas karantīnā 14 dienas no izbraukšanas brīža no infekcijas skartās teritorijas.

Ja bērnam tiks konstatēta "Covid-19" infekcija, viņš tiks ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriezīsies izglītības iestādē saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem pēc tam, kad būs atveseļojies.

Savukārt izglītības iestādes darbiniekiem, kuri ir atgriezušies no "Covid-19" infekcijas skartām teritorijām, tiek rekomendēts stingri sekot savam veselības stāvoklim un, parādoties kaut niecīgām elpošanas ceļu infekcijas pazīmēm - klepus, sāpes kaklā vai paaugstinātā ķermeņa temperatūra, SPKC aicina nedoties uz darbu vai nekavējoties pārtraukt pildīt pienākumus un zvanīt uz 113.

Ja tiks konstatēts "Covid-19" infekcijas gadījums, kas saistīts ar konkrētu izglītības iestādi, SPKC epidemiologi noteiks īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši situācijai.

SPKC aicina ņemt vērā rekomendācijas bērnu personīgās higiēnas un profilakses pasākumu ievērošanai - bieži un rūpīgi mazgāt rokas, īpaši pēc sabiedrisku vietu apmeklēšanas, pirms ēšanas, pirms pieskāršanas sejai, pēc tualetes apmeklējuma, atcerēties, ka skārienjutīgās ierīces, piemēram telefonu virsmas, var būt arī piesārņotas ar vīrusiem un baktērijām, tādēļ ieteicams regulāri tas tīrīt, izmantojot spirtu saturošos dezinfekcijas līdzekļus, izvairīties no tuva kontakta ar cilvēkiem, kuriem ir akūtas elpceļu infekcijas simptomi, katru dienu veikt rotaļlietu mitro tīrīšanu vai mazgāšanu, regulāri tīrīt un dezinficēt virsmas un priekšmetus, kuriem bieži pieskaras cilvēki, izmantojot sadzīvē lietojamus dezinfekcijas līdzekļus, regulāri tīrīt un vēdināt telpas u.tml.

Latvijā no 28.februāra īpaši piesardzības pasākumi ir attiecināti uz personām, kuras ir atgriezušās no Itālijas Lombardijas, Veneto, Emīlijas-Romanjas, Pjemontas apgabaliem, Japānas, Singapūras, Dienvidkorejas, Irānas un Ķīnas.

"Covid-19" infekciju izraisošais koronavīruss izplatās, tieši kontaktējoties ar inficētu personu, ar sīkiem pilieniem, kas rodas inficētajai personai runājot, šķaudot vai klepojot, kā arī netieša kontakta ceļā, pieskaroties virsmām un priekšmetiem, kas piesārņoti ar elpceļu izdalījumiem.

Jaunais koronavīruss pirmo reizi konstatēts 2019.gada 31.decembrī Ķīnā. Kopš tā laika tas reģistrēts vēl vairākos desmitos valstu. Latvijā nav apstiprināts neviens saslimšanas gadījums ar koronavīrusa izraisīto slimību "Covid-19".