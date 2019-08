Aicina valdību piešķirt ap 10 miljoniem eiro situācijas stabilizēšanai sabiedriskajos medijos

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) iesniegusi valdībā lūgumu situācijas stabilizēšanai VSIA "Latijas Radio" (LR) un sabiedriskajos medijos kopumā piešķirt aptuveni 10 miljonus eiro, portālam "Delfi" pastāstīja padomē.

Kā informē NEPLP, tad radio situācijas analīze un priekšlikumi tās stabilizēšanai kā īstermiņā, tā ilgtermiņā iekļauti ziņojumā par VSIA "Latvijas Radio". Valdībai sniegta informācija par LR darbības efektivitātes paaugstināšanas pasākumiem, resursu ekonomiju novirzot attīstībai.

Tāpat ziņojumā ietverti arī neatliekamu risinājumu piedāvājumi, kas saistīti ar situāciju VSIA "Latvijas Televīzija" (LTV) – tās attīstību un situācijas stabilizēšanu 2019. gadā, norāda NEPLP, skaidrojot, ka LR situācija nav aplūkojama izolēti no LTV un 'lsm.lv" situācijas, jo tiem ir kopīgas problēmu jomas, darba tirgus, mērķi un uzdevumi.

Grozot Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, no 2019. gada 1. jūlija sabiedriskajiem medijiem ir pilnībā liegts gūt ienākumus no reklāmas pakalpojumu sniegšanas ar kreditēšanu saistītās nozares sadarbības partneriem. Savukārt, grozot Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu 2018. gada jūnijā un paredzot sabiedrisko elektronisko mediju iziešanu no komerciālās reklāmas tirgus, tiek pastarpināti sekmēta reklāmas nozares pārorientēšanās uz citām platformā. Minētie tiesību akti ir radījuši būtiskas izmaiņas reklāmas tirgus sadalījumā, izraisot tiešu un pastarpinātu ietekmi 2019. gadā. Ņemot vērā iepriekš minēto, ir jāveic arī neatliekami pasākumi 2019. gada rudens sezonas oriģinālsatura raidapjomu nodrošināšanas un stabilizēšanas pasākumu īstenošanai, norāda padomē.

NEPLP no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" lūdz LR piešķirt 51 049,93 eiro un Latvijas televīzijai piešķirt 259 223 eiro studiju aprīkojuma iegādei. Tādējādi tiktu kompensēts saimniecībās darbības ieņēmumu samazinājums, izslēdzot kreditēšanas pakalpojumu reklāmas. Savukārt satura stabilizācijai un 2019. gada sabiedriskā pasūtījuma izpildei plānotajā apmērā šī gada pēdējos četros mēnešos NEPLP lūdz valdību LR piešķirt 129 046 eiro un Latvijas televīzijai piešķirt 254 191 eiro.

Situācijas risināšanai 2020. gada budžetā NEPLP valdību aicina atbalstīt naudas piešķīrumu – LR aicina piešķirt 1,79 miljonus eiro un Latvijas Televīzijai 5 384 176 eiro. Savukārt atlīdzības un kapacitātes stiprināšanai NEPLP aicina valdību piešķirt radio 989 000,4 eiro un LTV 500 000 eiro. Tāpat NEPLP aicina abalstīt līdzekļu piešķiršanu programmu izpildes kompleksa nomaiņai un šim mērķim piešķirt 1 604 133 eiro.

NEPLP aicina sagatavot Memoranda projektu starp NEPLP, kultūras ministru un Ministru prezidentu par sabiedrisko mediju finansējuma paaugstināšanas grafiku atbilstoši Latvijas mediju politikas pamatnostādnēs noteiktajiem 0,17% no iekšzemes kopprodukta, atsevišķi nosakot investīcijām un attīstībai nepieciešamo līdzekļu plānojumu 10% apmērā no iepriekšējā pārskata gada budžeta.