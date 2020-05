'airBaltic' pirmajā dienā ir gatava lidojumus uzsākt kaut ar vienu lidmašīnu

Latvijas nacionālā aviokompānija "airBaltic" pārstrādājusi savu biznesa plānu, kas paredz, ka 2019. gada finanšu rādītājus kompānija varētu sasniegt 2023. gadā, pirmdien vebinārā pavēstīja "airBaltic" prezidents Martins Gauss.

Viņš norādīja, ka krīzes spiestiem "airBaltic" nācās atlaist 700 darbinieku, bet ar 97% no tiem ir noslēgta vienošanās, ka līdz ko tas būs iespējams, viņi tiks pieņemti darbā atpakaļ kompānijā. Reizē Gauss norādīja, ka aviosabiedrība pēc krīzes uzsāks darbu vien ar 1000 darbiniekiem.

Līdz ko būs atļauta aviosatiksme, "airBaltic" plāns paredz atsākt lidojumus ar piecām "Airbus 220-300" lidmašīnām, bet Gauss norādīja, ka kompānija pirmajā dienā ir gatava lidojumus uzsākt kaut ar vienu lidmašīnu. Par pirmajiem maršrutiem viņš min Baltijas valstu pilsētas – Viļņu un Tallinu. Liepāja kā viens no pirmajiem galapunktiem netiek izskatīts, bet arī tā ar laiku tiks pievienota galamērķiem, norādīja Gauss.

Viņš pauda, ka janvārī un februārī kompānijas rādītāji nekādā veidā nesignalizēja par gaidāmo krīzi. "Mēs paredzējām labāku gadu par iepriekšējo – mums bija ļoti veiksmīgs starts un nebija nekādu indikāciju, ka šis rekords varētu izgāzties," sacīja Gauss. Tikai pēc piecām nedēļām aviokompānijā jau redzēja dramatisku iespaidu uz šiem rezultātiem.

21. februārī aviokompānija sāka izjust rezervāciju mazināšanos, tāpēc uzņēmums agri ieviesa krīzes menedžmenta komandu, jo modelējot dažādus scenārijus, varēja redzēt, kas varētu notikt, ja rezervācijas turpinās kristies. Tāpat arī krīzes sākumā pieauga to cilvēku skaits, kas neierodas uz plānotajiem lidojumiem – ja parasti tas ir mērāms 4%, tad februāra beigās tas palielinājās līdz 31%, savukārt lidojumos no Milānas tie bija pat 70%.

Jau iepriekš minēts, ka "airBaltic" plāno pāriet uz lidojumiem tikai ar "Airbus 220-300" lidmašīnām. Aviokompānijas plāns paredz ik gadu audzēt flotes apmērus, 2020. gadā ar 25 lidmašīnām, 2021. gadā ar 32 lidmašīnām, 2022. gadā ar 40 lidmašīnām, bet 2023. gadā jau sasniedzot 50 lidmašīnu floti.

Gauss arī ieskicēja, kā varētu mainīties avionozare pēc Covid-19 krīzes. "airBaltic" lidmašīnās turpmāk katram pasažierim tiks nodrošināta sejas maska un dezinfekcijas salvetes, tāpat arī, ja pasažieru skaits lidmašīnā nesasniegs 98 cilvēkus (pusi no "Airbus 220-300" pieejamo vietu skaita), tad drošības nolūkos vidējā sēdvieta būs bloķēta un uz to nebūs iespējams iegādāties biļetes. Lidojumiem sākoties, vieta blakus pasažierim nebūs brīva, jo to kā neefektīvu veidu ir norādījušas arī citas aviokompānijas Eiropā, taču, ja tas būs aktuāli, "airBaltic" ir gatava arī tādam risinājumam, minēja Gauss.

Tāpat ir plānots, ka pēc krīzes būs nedaudz zemākas biļešu cenas lidojumiem. Uzsākot lidot tās būs augstākas, taču Gauss atgādināja, ka biļešu cenas ir atkarīgas no konkurences, nevis no konkrētas aviokompānijas lēmumiem. "Ilgtermiņā mums būs zemākas degvielas cenas un izdevīgāka lidmašīna, tāpēc biļešu cenas būs nedaudz zemākas, nekā tās bija pirms krīzes," pauda Gauss.

Tāpat arī viņš norādīja, ka pieprasījums pēc pilotiem nemazināsies, jo viņi būs nepieciešami, kad vajadzēs līdot ar 50 "Airbus 220-300" lidmašīnām. Ja būs nepieciešams, pilotiem tiks piedāvātas apmācības "Airbus 220-300" simulatorā, taču plānots, ka piloti atgriezīsies no dīkstāves un apmācības pabeigs arī "airBaltic" Pilotu akadēmijas studenti. Gauss norādīja, ka laiks būs atkarīgs no tā, kad lidmašīnām būs ļauts pacelties gaisā.