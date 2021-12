Aivars Lembergs cietumā inficējies ar Covid-19

Apcietinājumā Rīgas Centrālcietumā esošais Ventspils domes deputāts Aivars Lembergs ("Latvijai un Ventspilij") sasirdzis ar Covid-19, portālam "Delfi" apstiprināja viņa advokāts Māris Grudulis.

"Lemberga kungs jūtas slims jau vairākas dienas, un vakar saņēma pozitīva Covid-19 testa rezultātu, " sacīja viņa advokāts.

Grudulis portālam "Delfi" sacīja, ka viņa klients šā gada maijā saņēma "Janssen" vakcīnu.

Gan Lembergs pats, gan viņa advokāts vairākkārt rakstījuši iesniegumus Rīgas Centrālcietuma vadībai, lūdzot ļaut apcietinātajam saņemt balstvakcīnu, taču atbildes neesot saņēmuši.

Advokāts pauda neizpratni par to, ka cietumā netiek veikta balstvakcinācija.

Tāpat Grudulis piebilda, ka viņa klientam paralēli Covid-19 infekcijai ir citas smagas saslimšanas, kā arī viņš ir cienījamā vecumā.

Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) preses pārstāve Ksenija Vītola portālam "Delfi" sacīja, ka ieslodzītajiem vakcinācija un arī revakcinācija ir brīvprātīga.

Ieslodzītie, lielākoties, ir vakcinējušies ar "Janssen" vakcīnām.

Savukārt laika posmā no 30. novembra līdz 1. decembrim Rīgas Centrālcietumā tikusi veikta rutīnas testēšana, kuras rezultātā konstatēti 27 jauni inficēšanās gadījumi. Kopumā Rīgas Centrālcietumā 3. decembrī Covid-19 infekcija apstiprināta 50 ieslodzītajiem.

Patlaban līdz 9. decembrim ir pagarināta Rīgas Centrālcietumā noteiktā karantīna. Ņemot vērā jaunos inficēšanās gadījumus, iespējams, tiks lemts par karantīnas pagarināšanu, sacīja Vītola.

Pēc viņas teiktā, Covid-19 izplatības apturēšanu Rīgas Centrālcietumā apgrūtina apcietināto atteikšanās no testēšanas – dienas laikā testus atteikušies nodot 188 ieslodzītie – no tiem tikai divi notiesātie, pārējie – apcietinātie.

Vītola informēja, ka kopumā visās ieslodzījuma vietās Latvijā ir 70 Covid-19 inficēti ieslodzītie.

Rutīnas testēšanas ietvaros ieslodzītajiem tiek veikti SARS-CoV-2 vīrusa RNS siekalu testi. Ja tiek atklāts, ka ieslodzītais ir Covid-19 pozitīvs, tad tiek veikts deguna un rīkles SARS-CoV-2 vīrusa RNS tests.

Ieslodzītie ar Covid-19 infekciju bez simptomiem vai vieglu slimības gaitu tiek izolēti ieslodzījuma vietās atsevišķās karantīnas zonās. Savukārt uz Olaines cietumā Latvijas Cietumu slimnīcas izveidoto Covid-19 nodaļu tiek pārvesti ieslodzītie smagas, vidēji smagas saslimšanas gadījumā un ieslodzītie ar hroniskām slimībām. Šobrīd Latvijas Cietumu slimnīcā atrodas divi Covid-19 inficētie.

Par to, ka Lembergs inficējies ar Covid-19, mikroblogošanas vietnē "Twitter" paziņoja Saeimas deputāts Edgars Tavars (ZZS).

1. Pirms brīža saņēmu ziņu, ka Aivaram Lembergam Centrālcietumā ir C19. Viņš jau 3 mēnešus lūdzis balstvakcīnu, ko viņam regulāri atteica. Šādas nolaidības rezultātā viņam šodien pozitīvs C19 testa rezultāts un draud viss no tā izrietošais (atbilstoši vecuma grupai). — Edgars Tavars 🇱🇻 (@Edgars_T) December 2, 2021

Jau ziņots, ka Rīgas apgabaltiesa 22. februārī Lembergam piesprieda piecu gadu cietumsodu, mantas konfiskāciju un naudas sodu 40 minimālo mēnešalgu apmērā (20 000 eiro). Lembergu apcietināja tiesas zālē.

Lembergu tiesa 19 apsūdzības sadaļās atzina par vainīgu, bet 21 sadaļā attaisnoja. Lembergu atzina par vainīgu kukuļņemšanā, dokumentu viltošanā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā, dienesta viltojumā, neatļautā dalībā mantiskos darījumos, kā arī nepatiesu ziņu norādīšanā deklarācijas. Savukārt attaisnoja viņu dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošanā un valsts amatpersonai noteikto ierobežojumu pārkāpšanā.

Lembergs šo tiesas spriedumu pārsūdzējis.

Tikmēr viņa advokāti jau vairākkārt norādījuši uz klienta slikto veselības stāvokli, kas pasliktinājies, bet cietuma slimnīcā neesot atbilstošu speciālistu palīdzības sniegšanai.

Lemberga aizstāvji tiesā iesnieguši pieteikumu par viņam piemērotā apcietinājuma atcelšanu. Par to lemts jau divreiz, bet tiesa nav saskatījusi pamatu Lembergu izlaist brīvībā vai viņam noteikt mājas arestu, šā gada rudenī vēstīja TV3 raidījums "Nekā personīga".

Tāpat jau vēstīts, ka no 9. novembra ir būtiski paplašināts to iedzīvotāju loks, kuri var saņemt balstvakcīnu pret Covid-19.

Šī iespēja ir nodrošināta visiem iedzīvotājiem no 50 gadiem. No 2. decembra ražotāja "Johnson&Johnson" gadījumā baltsvakcināciju pret Covid-19 varēs saņemt visi iedzīvotāji no 18 gadiem, ja pēc šī ražotāja vakcīnas saņemšanas ir pagājušas astoņas nedēļas.