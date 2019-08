‘Aiz matiem pievilkta argumentācija’ – Pinkens par amata zaudēšanu Kolkā

Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs Aldis Pinkens amatā bija desmit gadus, un vairāki vietējie iedzīvotāji viņu uzskata par “Kolkas virsaiti”, jo viņš sniedzis neatsveramu ieguldījumu lībiešu kultūras sargāšanā un popularizēšanā. 22. augustā bija viņa pēdējā darba diena, jo Dundagas novada dome, kuras pārvaldībā atrodas Kolkas pagasts, lēmusi par viņa atstādināšanu no amata. Pats Pinkens saka, ka tā ir “aiz matiem pievilkta argumentācija”, un plāno lēmumu pārsūdzēt.

Jau vēstīts, ka Kurzemes apgabaltiesa nolēmusi, ka Dundagas novada domei ir jāatceļ disciplinārsods Kolkas pagasta pārvaldes vadītājam Pinkenam. To viņam pagājušā gada decembrī piemēroja domes izpilddirektore Janita Vanda Valtere saistībā ar to, ka Pinkens medijiem paudis, ka Dundagas novadā nav ētikas komisijas, norādot, ka tas ir kaitējums darba devēja reputācijai.

"Tiesa ir nospriedusi līdzīgi tam, kā es to biju domājis, – ka sods ir piemērots nelikumīgi. Bija prieks dzirdēt, ka nevar vienkārši tāpat izteikt rājienu par darba devēja reputācijas kaitējumu, nepamatojot, kāds tieši tas bija," pauž Pinkens.

Dundagas novada dome vēl tikai lems, vai šo lēmumu pārsūdzēt, portālam "Delfi" norāda tās priekšsēdētājs Aldis Felts. "Tiesa nav ņēmusi vērā vairākus apstākļus, iepriekšējos tiesas lēmumus. Mēs pārkāpumus vērtējam nedaudz citādi, nekā tas ir tiesas lēmumā," viņš pauda, atsakoties situāciju komentēt sīkāk, jo tiesas process vēl tikai priekšā. Vienlaikus viņš arī norāda, ka ētikas komisija tika izveidota dažas dienas pēc sižeta pārraidīšanas televīzijā.

Deputātu balsojumā zaudē amatu

9. augustā norisinājās Dundagas novada domes ārkārtas sēde, kurā tika lemts par Pinkena atbrīvošanu no Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja amata. Ar piecām koalīcijas balsīm "par" un četrām opozīcijas balsīm "pret" Pinkens amatu zaudēja.

Domes sēdes protokolā par pamatojumu Pinkenu atbrīvot no amata tiek minēti tādi iemesli kā vajadzīgo dokumentu neievietošana vienotajā dokumentu aprites sistēmā, patvaļīga līgumu slēgšana ar komersantu, to nesaskaņojot ar domes juristu, un pieprasīto dokumentu termiņa neievērošana. Tāpat arī Pinkens pārkāpjot ētikas normas komunikācijā ar Feltu, viņam nav amatam vajadzīgās izglītības, kā arī tiek pārmesta ierašanās darbā atvaļinājuma laikā, kolēģu psiholoģiskais terors un citas lietas. Uzskaitot visu neizdarīto, pārkāpumi vērtējami kā smagi, jo regulāri tiek pārkāptas darba līgumā noteiktās prasības, rakstīts domes sēdes protokolā.

Pinkens pauž, ka domes sēdē izskanējušais pamatojums nekādā veidā neiztur to filtru, ko prasa Darba likuma 101. panta pirmās daļas pirmais punkts, – ir jāvērtē pārkāpuma smagums kopsakarā ar iepriekšējo darbu un personiskajām īpašībām. "Tas, ka nosauc pārkāpumu par smagu, to par tādu nepadara. Ir jāspēj pamatot un pierādīt to, ka mana atrašanās darbavietā atvaļinājuma laikā ir smags pārkāpums, kas darba devējam radījis tiesiskas sekas," norāda Pinkens, turpinot, ka nekas no sēdē vai uzteikumā minētā nevar kalpot par pamatu tam, lai darbiniekam uzteiktu darba līgumu. "Tā ir ļoti šķidra, aiz matiem pievilkta argumentācija," viņš pauž.

Pinkena pēdējā darba diena bija 22. augusts. Kā viņš skaidro portālam "Delfi", kad būs mazāk darbu, tad arī grasās pārsūdzēt savu atbrīvošanu no amata. Pēc likuma tam ir 30 dienas laika.

Pikets pret domes vadības stilu

Kā norāda Pinkens, tauta ir lielā mērā sasparojusies parādīt, ka nav mierā ar situāciju. "Es esmu tikai katalizators, kas lika visam uzburbuļot. Stāsts ir par pašvaldību kopumā, tas nav tikai par manis atlikšanu atpakaļ amatā. Mana atrašanās amatā neko neizmaina situācijā, ar kuru nav apmierināti iedzīvotāji," pauž Pinkens.

Plašu vietējās sabiedrības atbalstu guvis arī aicinājums piedalīties ceturtdienas "Gadsimta protesta gājienā Dundagā", kura mērķis ir paust viedokli par Dundagas novada domes vadības stilu un pašvaldības attīstības virzieniem, kā arī paust atbalstu Pinkenam. Piketā piedalījušies ap 350 cilvēku, turot rokās plakātus ar tādiem uzrakstiem, kā "Vanda, kas visu savanda", "Pinkens nepazudīs, pazudīs Kolka", "Vakar darbā meklēju taisnību, šodien meklēju darbu!" un citi.

Pinkens uzskata, ka nomaļa novada iedzīvotāju protests pret domes darbiem vai bezdarbību ir Latvijā unikāls gadījums. "Laukos tas bieži vien ir riskants pasākums, jo viss ir tik maziņš, ka agri vai vēlu tu vari sagaidīt atpakaļ kādu atsitienu. Cilvēki tam ir gatavi, kas nozīmē, ka viņi to vairs nevar izturēt," viņš pauž.

"Ja domei ir kaut kāda veselā saprāta dzirksts, tad vajadzētu spēcīgi mainīt turpmāko darbu," par piketa rezultātu saka Pinkens. Savukārt Dundagas novada domes priekšsēdētājs Felts norāda: "Ja [piketu] labi sadzirdēsim, droši vien par to arī domāsim". Ceturtdien piketa laikā norisinājās domes iknedēļas sēde, kurā balsoja arī par Pinkena iecelšanu atpakaļ amatā, taču arī šoreiz deputāti nolēma to neatbalstīt.

Kā norāda protesta organizatoru pārstāve Māra Abaja, papildus atlaišanas lēmuma pārsūdzēšanai, domes opozīcijas deputāti un to vēlētāju apvienības "Mūsu novadam" un "Strādāsim kopā" nolēmušas gatavot vēstuli Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM), par, viņuprāt, domes koalīcijai deputātu nedemokrātisku un pretlikumīgu darbību. Savukārt VARAM ministrs Juris Pūce (A/P) pieprasījis Dundagas novada domei paskaidrojumus, vai, atceļot Pinkenu no amata, ir ievērots Darba likums, labas pārvaldības principi, un atbrīvošana no amata pamatota ar būtiskiem pārkāpumiem, nevis pieņemts politisks lēmums.