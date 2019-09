Aizdedzinātā bezpajumtnieka stāvoklis joprojām smags, bet ir pirmā uzvara

Pirms pusotras nedēļas aizdedzinātā bezpajumtnieka veselības stāvokli ārsti joprojām sauc par smagu, taču viņiem ir labi jaunumi – trešdien 57 gadus vecais vīrietis ir ekstubēts jeb atvienots no plaušu ventilācijas aparāta. Viņš elpo pats, portālam "Delfi" pastāstīja Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Valsts apdegumu centra vadītājs Sergejs Smirnovs.

"Šī ir pirmā uzvara ārstēšanās procesā, kuru mūsu mediķi izcīnīja. Izdevās pacientu stabilizēt, bet joprojām viņš ir smagā stāvoklī. Ārstējas intensīvās terapijas nodaļā un vēl kādu laiku tur būs," skaidroja Smirnovs.

Pirms nedēļas Smirnovs "Delfi" stāstīja, ka pacients ir galēji "smags," ievadīts miega stāvoklī un nekontaktējams. Arī pēc atvienošanas no plaušu ventilācijas aparāta joprojām ar viņu kontaktēties ir ļoti grūti.

"Pēc visa šī viņš pagaidām ir diezgan lielā neizpratnē," trešdien sacīja Smirnovs un piebilda, ka policija jau vairākkārt interesējusies par iespējam runāt ar pacientu, bet tas vēl nav iespējams.

Pēc tam, kad sāksies pacienta atlabšana, paredzama mēnešiem ilga ārstēšanās, kas ietvers arī ādas pārstādīšanu, un pēcāk būs nepieciešama rehabilitācija. Pēc ārstu novērtējuma, apdegumi ir plaši un dziļi, arī smagākās pakāpes, cietusi ir aptuveni puse ķermeņa.

Jau vēstīts, ka 25. augusta naktī aizdomās par vīrieša aizdedzināšanu neilgi pēc notikušā policija aizturēja trīs jauniešus, no kuriem viens ir nepilngadīgs. Uzsākts kriminālprocess par slepkavības mēģinājumu pastiprinošos apstākļos, ja to izdarījusi personu grupa. Neviens no jauniešiem iepriekš nebija saukts pie kriminālatbildības, taču policijas redzeslokā viņi bija nonākuši par administratīviem pārkāpumiem.

Atbilstoši cietušā stāstītajam, Mežciema mikrorajonā, Biķernieku ielā, svētdienas naktī neilgi pēc pusnakts viņa ceļš uz brīdi krustojies ar trim alkohola reibumā esošiem jauniešiem – 17, 19 un 21 gadu veciem. Pēc portāla "Delfi" rīcībā esošajām ziņām, tas noticis pie pamestas trīsstāvu ēkas. Uz kāpnēm un trotuāra joprojām redzamas dedzināšanas pēdas.

Viens no jauniešiem jautājis bezpajumtniekam cigaretes. Uz jautājumu saņēmis noraidošu atbildi, puisis uzlējis vīrietim virsū degošu šķidrumu, iespējams, benzīnu. Otrs jaunietis aizdedzinājis sērkociņu un to sviedis cietušā vīrieša virzienā. Viņa apģērbs spēji uzliesmojis, bet jaunieši aizbēguši.

Vārtoties pa zemi, vīrietis paša spēkiem apdzēsis liesmas. Pēcāk bezpajumtnieks palīdzību meklēja minūtes gājiena attālumā esošajā degvielas uzpildes stacijā. Pavisam drīz ieradušies policijas darbinieki, kuri apkaimē atraduši krūmos slēpjamies jauniešus, kuri atbilda cietušā policijai norādītajām pazīmēm.

Savu vainu noziegumā visi trīs jaunieši noliedza. "Visu vienkārši noliedz, saka, ka tur nemaz nav bijuši, ka aizturēti nepamatoti," tā "Delfi" pastāstīja Valsts policijas Rīgas Teikas iecirkņa priekšnieks Sergejs Galilejevs.

Tomēr pagājušajā nedēļā tiesa pēc policijas lūguma visiem trim aizdomās turētajiem kā drošības līdzekli piemēroja apcietinājumu. Jauniešus tur aizdomās par slepkavības mēģinājumu pastiprinošos apstākļos, ja to izdarījusi personu grupa. Par šādu noziegumu likumā paredzēts mūža ieslodzījums vai brīvības atņemšana uz laiku no desmit līdz 20 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas

"Turpinās izmeklēšana, jaunieši joprojām ir apcietinājumā," tā trešdien portālam "Delfi" norādīja Galilejevs.