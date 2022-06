Aizliegto Krievijas TV kanālu vietā nāk 'ukraiņi' un 'Doždj'

Piektdien, 9. jūnijā, stāsies spēkā Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) lēmums liegt Latvijā pārraidīt 80 Krievijas TV kanālus. Kā noskaidroja portāls "Delfi", tad atsevišķi Latvijas TV operatori jau februārī pārtrauca sadarbību ar Krievijas kanāliem, taču starp operatoriem ir arī viens, kuram jaunākais aizliegums, iespējams, maksās klientu zaudēšanu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

SIA "Tet" sabiedrisko attiecību un komunikācijas daļas pārstāve Laura Jansone portālam "Delfi" norāda, ka jau šogad Ukrainas kara sākuma, 25. februārī, uzņēmums pieņēma lēmumu savās televīzijas platformās pārtraukt retranslēt ar Krievijas valdību saistītus kanālus.

Tos kanālus, kuru īpašnieki vai amatpersonas ir saistītas ar Krievijas Federācijas valdību vai pakļauti starptautiskām sankcijām vai par kuru statusu nav iespējams iegūt pilnvērtīgu informāciju.

No Krievijā licencētajiem TV kanāliem "Tet" pamata piedāvājumā pēc 24. februāra bija trīs. Viens no tiem ir "Doždj", kuru arī turpmāk skatītāji varēs vērot, jo programmu no 9. jūnija licencēs Latvijā. Savukārt kino klasikas kanāls "TV-21" un dzīvesstila kanāls 'Insight TV" patlaban kārtojot dokumentus, lai programmas varētu licencēt Eiropā.

Jansone portālam "Delfi" teic, ka pēdējo trīs mēnešu laikā "Tet" televīzijas platformu piedāvājums ar izklaidējošiem populārzinātniskiem un ziņu kanāliem papildināts regulāri.

Piemēram, tagad skatītājiem pieejami Ukrainas kanāli "Ukraina 24", kā arī "1+1 International". Apraidē iekļauti pasaulē iecienīti izklaides kanāli, kā "AMC", "History", "FilmBox", "DocuBox" un "E! Entertainment". Tāpat jaunums ir populārzinātniski kanāli "Viasat Nature" un "Viasat Explore", kā arī starptautiski ziņu kanāli "CNN", "Current Time" un "UATV".

"Līdz ar to pēc 6. jūnija NEPLP paziņojuma par 80 Krievijā reģistrēto televīzijas kanālu izslēgšanu no Latvijā pieejamo TV kanālu saraksta, kas jāievēro visiem Latvijas operatoriem, ietekme uz "Tet" televīzijas pakalpojuma piedāvājumu ir nebūtiska," rezumē "Tet" pārstāve.

Arī "Bite" televīzijas operators jau 25. februārī veica savu kanālu klāsta pārskatīšanu un apturēja Krievijā licencētu kanālu retranslāciju, kā, piemēram "Ohota&Rybalka TV", kas tikai 6. jūnijā iekļauts aizliegto kanālu sarakstā.

Kā norāda operatora pārstāve Una Ahuna Ozola, tas tika darīts, lai ne vien nosodītu brutālo un bezjēdzīgo karu Ukrainā, bet arī lai izteiktu atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem. Līdzīgi kā "Tet", arī "Bite" pieslēguši citus krievu valodā raidošus kanālu, Ukrainā licencētos "Nastojashee vremja", "1+1 International", kā arī "OTV".

Kardināli atšķirīgā situācijā pēc 6. jūnija lēmuma pieņemšanas ir nonācis TV operators "Baltcom".

Jau pēc martā pieņemtā lēmuma liegt Latvijā retranslēt "TNT" un vēl citus Krievijas TV kanālus, kas pieder Krievijas bankai "Gazprombank", "Baltcom" saņēma neapmierinātu klientu zvanus. Daļa klientu pārtrauca līgumattiecības ar operatoru, jo vairs nebija iespējas skatīties iemīļotās televīzijas programmas.

Arī šobrīd "Baltcom" gatavojas, ka pēc 9. jūnija saņems zvanus un sašutušiem klientiem, un, iespējams, būs jāzaudē arī klienti, portālam "Delfi" telefonsarunā atklāja "Baltcom" komunikācijas un sabiedrisko attiecību speciāliste Jekaterina Ivanova.

Televīzija gan apņēmusies situāciju risināt un meklēt iespējas pārraidīt citus kanālus ar līdzvērtīgu saturu. Atbildes vēstulē uz portāla "Delfi" jautājumiem Ivanova norāda, ka jau no šīs nedēļas klientiem ir pieejami divi pilnīgi jauni kanāli krievu valodā – Latvijā reģistrētais kanāls krievu valodā – "OTV", kā arī "TV Extra", kas ir Lielbritānijas kanāls.

"Tas ir tikai sākums un mēs arī turpmāk strādāsim pie kanālu piedāvājuma pilnveidošanas. Piedāvājums TV satura tirgū šobrīd ir krietni samazinājies, īpaši krievu valodā, tomēr, pastāvot pieprasījumam, ar laiku satura apjoms atjaunosies," sola "Baltcom" pārstāve.

Viņa piebilst, ka, spriežot pēc "Baltcom" reitingiem, divi no aizliegtajiem kanāliem – "Domašnij" un "Perec" – ir pirmajā šīs televīzijas skatītāko programmu divdesmitniekā. Kanāli "Про100", "Multilandia" un "Kino24" ir skatītāko kanālu top 40.

Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka pamatojoties uz grozījumiem likumā, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome 6. jūnija rītā nolēma aizliegt Latvijā izplatīt atlikušos 80 Krievijā reģistros iekļautus televīzijas kanālus, kas līdz šim bija pieejami Latvijas skatītājiem.

Lēmums balstīts uz jauno likuma normu, kas paredz, ka Latvijā nedrīkst darboties programmas, kas reģistrētas valstī, kas apdraud citas valsts teritoriālo integritāti un neatkarību. Lēmums stāsies spēkā 9. jūnijā un būs spēkā līdz brīdim, kamēr Krievija pārtrauks karadarbību Ukrainā un atdos Krimu.

Tāpat NEPLP lēmusi izsniegt apraides atļauju televīzijas programmai "Doždj" ("Дождь"/"TV Rain"), kas turpmāk tiks pārraidīts no Rīgas. "Doždj" Latvijā reģistrēto TV programmu sarakstā būs no 9. jūnija.

NEPLP jau iepriekš, reaģējot uz Krievijas iebrukumu Ukrainā, pieņēma virkni lēmumu, aizliedzot Latvijā rādīt galvenos Kremļa propagandas kanālus gan televīzijā, gan interneta vidē.

7. martā tika pieņemts lēmums aizliegt 18 ar "Gazprom Media" saistītu TV kanālu retranslāciju. Šāds lēmums tika pieņemts, jo tie tieši vai netieši pieder Krievijā reģistrētajai akciju sabiedrībai "Gazprombank" un attiecībā uz kuru ASV Ārvalstu aktīvu kontroles birojs šogad februārī noteicis sankcijas, informē padome.

Līdz ar 6. jūnijā pieņemto lēmumu Latvijā vairs netiks pārraidīts neviens Krievijā reģistrēts TV kanāls.