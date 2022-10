Aizsardzības ministrija brīdina, ka tuvākos mēnešos pieaugs Krievijas kodolretorika

Turpinoties Krievijas militārajām neveiksmēm tās nepamatoti sāktajā karā Ukrainā, publiskajā telpā arvien vairāk ir novērojama kodolšantāžas retorika. Tai skaitā nav izslēgts, ka notiks Krievijas stratēģisko kodolspēku militārās mācības "Grom", kas tradicionāli norisinās oktobrī, portāls "Delfi" uzzināja Aizsardzības ministrijā (AM).

Šādi Krievija cenšas risināt savas militārās neveiksmes un ietekmēt situāciju Ukrainas frontēs, atzīmēja ministrijā.

"NATO alianse Krievijas kodoldraudus uztver nopietni un rūpīgi seko notikumu attīstībai. Vienlaikus, kā vairākkārt ir uzsvēris NATO ģenerālsekretārs Jenss Stoltenbergs un NATO dalībvalstu līderi, šī Krievijas bezatbildīgā retorika nekādi nemazinās rietumvalstu atbalstu Ukrainai cīņā par savu suverenitāti un teritoriālo nedalāmību," preses paziņojumā citēts aizsardzības ministrs Artis Pabriks (AP).

Ministrija paredz, ka Krievijas īstenotā publiskā šantāža par kodolieroču aktivitātēm varētu pieaugt. Šāda publiskā komunikācija no Krievijas puses jau iepriekš īstenota apzināti, lai sētu paniku gan Ukrainā, gan starptautiskajā sabiedrībā. Saskaņā ar Krievijas militāro doktrīnu, draudēšana ar kodolieročiem nav nekas jauns un Krievija dažādos līmeņos to ir atkārtojusi jau gadiem ilgi, uzsvēra AM.

Jau vēstīts, ka ASV amatpersonas pēdējā laikā ir brīdinājušas, ka, ja Krievija ķertos pie kodolieročiem, sekas tai būtu "katastrofālas, smagas, spēcīgas un dziļas".

Bažas par to, ka Kremlis varētu ķerties pie atomieročiem, raisa Krievijas diktatora retorika un krievu karaspēka neveiksmes Ukrainā.

Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā ar raķešu apšaudēm, uzlidojumiem un sauszemes spēku ienākšanu sākās agrā 24. februāra rītā. Kā vienu no iebrukuma mērķiem Krievija sākotnēji minēja Ukrainas "denacifikāciju".

Okupanti Ukrainā cietuši smagus zaudējumus un tiek apsūdzēti apzinātā civiliedzīvotāju nogalināšanā, kā arī par citiem kara noziegumiem. Okupantu zvērības masveidā sāka nākt gaismā pēc tam, kad ukraiņi viņus padzina no Kijivas apkārtnes, piemēram, Bučas.

Krievijas attieksmi pret ukraiņiem, tostarp nogalinot un veidojot filtrācijas nometnes, raksturo šis "fašisma manifests", ko publicēja Kremļa propagandas ziņu aģentūra "RIA Novosti".

Kopumā karš Ukrainā turpinās kopš 2014. gada, kad Krievija okupēja Krimas pussalu un aizsāka karu Ukrainas austrumos.