Aizsardzības ministrijas teritorijā nākamnedēļ notiks militārās mācības

No 20. līdz 22. augustam Aizsardzības ministrijas (AM) rīkoto militāro mācību laikā AM ēku kompleksā Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 10/12 un tam pieguļošajā teritorijā notiks apdraudējuma pārvarēšanas imitācijas mācības, portālu "Delfi" informēja Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas pārstāve Ilze Krūkle.

Mācību laikā ap ministrijas ēku kompleksu patrulēs Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Militārās policijas karavīri un zemessargi kaujas ekipējumā.

Krūkle norāda, ka mācību laikā ne kaujas, ne mācību munīcija netiks izmantota. Rīgas iedzīvotāju un viesu dzīvība, privātīpašums un apkārtējā vide netiks apdraudēta.

AM jau iepriekš atvainojas par sagādātajām neērtībām un aicina ar izpratni attiekties pret mācību norisi, kas tiek rīkotas valsts aizsardzības spēju stiprināšanai.