Aizsaulē devies bijušais Saeimas deputāts Aivars Berķis

Sestdien, 1. februārī, aizsaulē devies ilggadējais Latvijas Zemnieku savienības (LZS) biedrs, agrākais Saeimas deputāts un žurnālists Aivars Berķis, apstiprināja LZS vadītājs Armands Krauze.

Aģentūras LETA arhīvs liecina, ka Berķis dzimis 1936. gadā, bet augstāko izglītību viņš ieguva 1959. gadā, pabeidzot Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Mežsaimniecības un mežtehnikas fakultāti. Pēc tam viņš arī mācījies Tautas Literatūras un mākslas fakultātē.

Profesionālajā karjerā viņš no 1969. gada strādāja Latvijas Radio kā vecākais redaktors, komentētājs un Lauksaimniecības redakcijas vadītājs, šo amatu viņš ieņēma līdz 1991. gadam.

1990. gadā viņu ievēlēja Augstākajā padomē no Latvijas Tautas Frontes saraksta, bet pēc tam viņš tika ievēlēts arī 5. Saeimā, šoreiz no LZS saraksta. Laikā no 1992. līdz 1993. gadam Berķis bija LZS priekšsēdētājs.

1995. gadā viņš tika ievēlēts par Nacionālā radio un TV padomes locekli, bet 2005. gadā viņu ievēlēja par Nacionālās radio un televīzijas padomes priekšsēdētāju.