Aizslēdz vienus kanālus, ienāk pa citiem. Pandēmijā uzbango vecie Krievijas dezinformācijas naratīvi

"Tā ir saskaņota sistēma ar mērķi ietekmēt valstī iekšpolitiskos procesus, raisīt un vairot cilvēkos neziņu, bailes par viņu nākotni, musināt par valsts kopējo situāciju un ietekmēt iekšpolitiskos procesus," turpina ministrs. Tieši šīs personas drošības iestādes vēlas saukt pie atbildības.

"Es diemžēl nevaru cilvēkiem šobrīd atvērt tās visas mapītes, kas ir pieejamas man. Man gan SAB [Satversmes aizsardzības birojs], gan Valsts drošības dienests brīfē. Bet ticiet man, es gribētu uzteikt mūsu drošības dienestus un Valsts policiju," saka ministrs.

Krievijas dezinformācijas aktivitātes neaprobežojas ar sev vēlamās informācijas izplatīšanu savā kontrolē esošajos medijos. Kā liecina Satversmes aizsardzības biroja (SAB) pārskats par 2020. gadu, viens no Krievijas īstenoto dezinformācijas aktivitāšu virzieniem ir viltus ziņu kampaņas, kuru mērķis ir panākt, lai Krievijas puses sagatavotā melīgā informācija tiek publicēta minēto valstu medijos. Šīm viltus ziņām publiskajā telpā dots apzīmējums "Ghostwriter" (no angļu val. - rēgu rakstnieks) kampaņa. Kampaņas uzdevums ir uzdevums "ir panākt, lai ziņa parādās pēc iespējas respektablākā medijā, kas plašākas sabiedrības acīs netiek asociēts ar Kremļa ietekmi".

Jauns līmenis. "Neatkarīgie" blogeri

Mārcis Balodis ievērojis, ka Krievija pēdējos gados pakāpeniski sākusi diversificēt savu pieeju, liekot uzsvaru arī uz visiem iespējamiem interneta resursiem, proti, interneta medijiem. Te ieguvums ir jaunākas auditorijas piesaistīšana.

Šī gada janvārī Krievija publicēja jauno tautiešu politikas īstenošanas dokumentu, kas iezīmē galvenos paredzētos pasākumus laika posmā no 2021. – 2023. gadam, norāda Balodis. Tautiešu politika ir jēdziens, kas nereti izskan sabiedrībā kontekstā ar dažādām Krievijas aktivitātēm publiskajā telpā, kuras visbiežāk ir vērstas uz sabiedrības aktīvu iesaisti politiskās norisēs ārpus Krievijas robežām. Iespējams, svarīgākais jaunajā plānā ir Krievijas informatīvās ietekmes palielināšana postpadomju telpā, tai skaitā Latvijā, liekot uzsvaru uz alternatīvajām platformām.

"Respektīvi, tie ir blogi, sociālie tīkli – viss, ko nevar tik viegli aizslēgt un ierobežot. Krievija šādā veidā parādījusi, ka viņi veido jaunu līmeni. Ja mēs taisām ciet durvis, viņi lien pa logu iekšā," norāda Balodis. Viņš pieļauj, ka, iespējams, mūsdienās lasītāji varbūt pat vairāk uzticas šādiem it kā neatkarīgiem, alternatīviem medijiem: blogeriem, politiskajiem vai sociālajiem aktīvistiem – savas tēmas entuziastiem. "Jo nemitīgi, tajā skaitā ar Krievijas dezinformācijas palīdzību, tiek kultivēts viedoklis, ka visi mediji ir uzpirkti, ka neviens nesaka to, kas patiesībā notiek. Bet te pēkšņi, it kā uzdodoties par neitrālu cilvēku, kuru neviens nemēģina apklusināt, var paust savu patiesībā politiski angažēto viedokli," stāsta Balodis.

Viņš pieļauj, ka tas arī ir stratēģisks veids, kā aizsniegt jauniešu auditoriju, kas mazāk skatās televīziju. Pētnieks atgādina, ka šobrīd jau balsstiesīgi ir šajā gadsimtā, Vladimira Putina Krievijā, dzimušie, kuriem viņa priekšteča Krievijas prezidents Borisa Jeļcina laiki neko nenozīmē, tāpat kā PSRS varenības idejas. "Tā ir vēl viena iespēja, kā mobilizēt un uzrunāt jauniešus un piesaistīt sev auditoriju tieši nākotnei, lai nerastos situācija, ka Kremļa propagandas auditorija noveco. Kremlis pavisam noteikti fokusējas uz modernajām tehnoloģijām, tajā skaitā gan dezinformācijas izplatīšanai, gan arī caur botiem, troļļiem un visiem citiem veidiem, kā iespējams manipulēt ar to pašu tviteri un feisbuku, lai cilvēkiem rādītu to, ko Kremlis vēlas," skaidro Balodis.

Jāatgādina, ka pavisam nesen Latviju un citas valstis pārsteidza Kremļa opozicionāra Alekseja Navaļnija līdzgaitnieka Leonīda Volkova viltvārdis. Iepriekš NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts raidījumam "de facto" norādīja, ka šīs aktivitātes veiktas ar mērķi diskreditēt Navaļniju un viņa sabiedrotos gan Krievijā, gan Rietumos. "Krievijā ir mēģinājumi maksimāli piejaucēt jebko, kas darbojas humora jomā. Vai tie ir vakara šovi, vai jebkas cits. Tur ir skaidrs, ka smiesies par Rietumiem, par Kremli – nē, vai ļoti komplementāri. Un mēs redzam šos divus tā saucamos izjokotājus, kas ļoti izteikti iet šajā pašā virzienā," klāstīja Sārts.

Visticamāk, par Volkovu uzdevās tā dēvētie "pranksteri" no Krievijas: Vovans un Leksus jeb Vladimirs Kuzņecovs un Aleksejs Stoļarovs. "Pranksteri" Vovans un Leksus šī gada februārī organizēja arī videozvanu ar "Amnesty International" amatpersonām, sarunas gaitā uzdodot provokatīvus jautājumus. "Lai arī tā dēvētie Krievijas "pranksteri" Vovans un Leksus sevi pozicionē kā neatkarīgus aktīvistus, SAB vērtējumā viņu darbība tiek koordinēta un pilnībā atbilst Kremļa politiskajām interesēm un ir Krievijas mērķtiecīgi īstenota ietekmes operācija," iepriekš portālam "Delfi" norādīja SAB.

Televīziju aizvēršana. Ko skatīsies vecākā paaaudze?

Tomēr daļai iedzīvotāju, kuri neizmanto interneta vidi, būtiski ir televīzijas kanāli. "Tā ir kļūda cīņā ar dezinformāciju fokusēties tikai uz internetu un sociālajiem tīkliem. Vecāka gadagājuma cilvēki vēl arvien patērē tradicionālos medijus – televīziju. Pēc "Pirmā Baltijas kanāla" ziņu raidījumu slēgšanas 2020. gadā, daļa skatītāju aizgāja uz prokremliskākiem televīzijas kanāliem, piemēram, "NTV Mir Baltic", " RTR Planeta Baltija", kas retranslē saturu un ziņas no Krievijas," stāsta Mārtiņš Hiršs.



Šāgada februārī Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) nolēma izslēgt no Latvijā retranslējamo programmu saraksta 16 programmas, tostarp arī "REN TV Baltic", "NTV Mir Baltic", jo kopš 1. februāra nav zināms to pārstāvis Latvijā.

Tiesa, lielākā problēma ir labu alternatīvu trūkums šim saturam. "Problēma ar aizliegšanu ir, ka tiek izmantota tikai pātagas pieeja – sodīsim, aizliegsim, slēgsim, bet nekāds burkāns vietā netiek īsti piedāvāts. Ja aizslēdz kanālus, ko cilvēki desmitgadēm ir skatījušies krieviski, ir naivi iztēloties, ka pēkšņi viņi automātiski sāks skatīties televīziju latviešu valodā," tā Hiršs.

Savukārt no šāgada septembra sabiedriskā medija LTV7 kanāla ziņas, diskusijas un citi raidījumi no lineārās televīzijas pārcelsies uz jaunizveidotu multimediju platformu. Tas nozīmē, ka no televīzijas pazudīs vienīgās Latvijā radītās ziņas krievu valodā.

Kādēļ šāds lēmums, portāls "Delfi" jautāja Latvijas Televīzijai (LTV). "Sarunas starp NEPLP un LTV par multimediju platformas nepieciešamību sākās jau pirms vairākiem gadiem, iepriekšējā NEPLP sastāva laikā. Multimediju platformas nepieciešamība tika minēta jau 2016. gada Sabiedriskajā pasūtījumā. LTV veidoja platformas stratēģiju, izvērtēja tās ieviešanai nepieciešamā finansējuma apjomu, kā arī to, kā platformas ieviešana ietekmētu LTV7 kanāla pozicionējumu un saturu ilgtermiņā. Viens no NEPLP uzdevumiem jau 2016. gadā bija tieši atdalīt raidījumus krievu valodā no LTV7 kanāla pamatsatura, lai turpinātu to attīstību atsevišķā multimediju platformā. Šobrīd plānots, ka platforma darbu sāks 2021. gada septembrī," skaidroja LTV pārstāve Krista Luīze Priedīte.

"LTV7 auditorija salīdzinoši nav liela, bet LTV7 ziņas krievvalodīgie skatās, lai uzzinātu par notikumiem Latvijā un arī kā alternatīvu Krievijas medijiem un stāstiem. Cilvēki 45-plus gadu kategorijā, kas pieraduši vairāk skatīties televīziju, paliks bez ziņām krieviski par Latviju televīzijā vispār. Tas nozīmē, ka ziņas par pasauli viņi smelsies Krievijas televīzijā, kas Baltiju, ES un NATO lielākoties attēlo negatīvi," norāda Hiršs un piebilst, ka aptuveni puse krievvalodīgo Latvijā patērē medijus tikai krievu valodā un jau tagad ir kritiski noskaņoti pret NATO.