Aizvadītajā diennaktī slimnīcās nogādāti 46 Covid-19 pacienti

Pagājušajā diennaktī Latvijā stacionēti 46 Covid-19 pacienti, bet kopējais slimnīcās esošo ar koronavīrusu sirgstošo cilvēku skaits ir palielinājies no 608 līdz 631, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotie dati.

Mazāks stacionēto Covid-19 pacientu skaits pēdējo reizi tika konstatēts 2. aprīlī, kad slimnīcās ārstējās 602 inficētie.

Tikmēr no slimnīcām pagājušajā diennaktī izrakstīti 13 pacienti.

No visiem slimnīcās esošajiem Covid-19 pacientiem patlaban 550 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 81 – ar smagu slimības gaitu. Līdz ar to šobrīd slimnīcās ar smagu slimības gaitu ir 13% stacionēto Covid-19 slimnieku.

Līdz šim kopumā no Latvijas ārstniecības iestādēm izrakstīti 11 936 Covid-19 pacienti.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī Latvijā atklāti kopumā 380 jauni Covid-19 gadījumi un saņemtas ziņas par piecu sasirgušo nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotā informācija.

Latvijas divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju aizvien turpina pieaugt, un pēdējās diennakts laikā tas ir palielinājies no 438,9 līdz 441,2 gadījumiem. Pēdējā laikā zemākais šis rādītājs bija 7. aprīlī – 330,6, pēc tam rādītājs pieauga, bet aptuveni pēdējo nedēļu tas stagnēja līmenī nedaudz virs 400.

Diennakts laikā Latvijā veikti 3578 Covid-19 testi, un pozitīvi no tiem bijuši 10,6%. Iepriekšējo reizi tik augsts pozitīvo testu īpatsvars bija 4. janvārī, tomēr toreiz veikto testu skaits bijis ievērojami mazāks.

Kopumā Latvijā līdz šim reģistrēti 119 750 inficēšanās ar Covid-19 gadījumi. Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējo divu nedēļu laikā reģistrēti 8416 Covid-19 gadījumi, bet pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem.

No pagājušajā diennaktī mirušajiem Covid-19 slimniekiem viens cilvēks bija vecumā no 50 līdz 59 gadiem, viens – vecumā no 60 līdz 69 gadiem, viens – vecumā no 70 līdz 79 gadiem, viens – vecumā no 80 līdz 89 gadiem un arī viens – vecumā no 90 līdz 99 gadiem.

Līdz šim Latvijā kopumā miruši 2144 cilvēki, kuri bija saslimuši ar Covid-19.