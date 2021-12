Aizvadītajā nedēļā jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaits pieaudzis par 12,6%

Aizvadītajā nedēļā, no 13. decembra līdz 19. decembrim, jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaits pieaudzis par 12,6%, bet par 25,5% palielinājies stacionēto pacientu skaits, portālu "Delfi" informēja Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā ziņoja SPKC, vidēji dienā slimnīcās nonāk 53 (iepriekš 43) cilvēku. Pacientu skaits ar smagu slimības gaitu samazinājās par 15,9%.

Vidēji dienā tika veikti 9 780 testi (iepriekš – 9 458), savukārt vidēji dienā atklāti 742 jauni gadījumi (iepriekš 659). No visiem veiktajiem testiem 22% (14 998 testi) bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīningu, bet 78% (53 461 tests) pārējiem iedzīvotājiem. No pozitīvajiem Covid-19 gadījumiem 9% (499 inficētie) bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīningu, bet 91% (5195 inficētie) pārējā sabiedrības daļā.

Covid-19 infekcijas reproduktivitātes koeficients (R) aizvadītājā nedēļā pieaudzis līdz 1,08 (nedēļu iepriekš 0,98), kas parāda infekcijas slimības izplatības palielināšanos sabiedrībā, skaidro SPKC.

Salīdzinot infekcijas izplatības intensitāti uz 100 000 iedzīvotāju vakcinēto un nevakcinēto/daļēji vakcinēto cilvēku vidū pagājušajā nedēļā, nevakcinētiem un daļēji vakcinētiem cilvēkiem Latvijā Covid-19 infekcija konstatēta 2,1 reizes biežāk, nekā pilnībā vakcinētiem.

SPKC atgādina, ka, pieaugot vakcinēto skaitam un Covid-19 infekcijas izplatībai turpinoties pārsvarā nevakcinēto cilvēku vidū, kopējā saslimstībā pieaugs vakcinēto cilvēku infekcijas gadījumu īpatsvars. Taču vakcinēto cilvēku vidū saslimšana visbiežāk norit vieglākā formā un ar retāku stacionēšanas nepieciešamību, tāpēc vakcinēto un saslimušo cilvēku īpatsvara rādītājs vienmēr jāvērtē kontekstā ar vakcinācijas novērsto Covid-19 gadījumu skaitu sabiedrībā kopumā.

Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas vidējais rādītājs nedēļas laikā samazinājies līdz 783,6 (nedēļu iepriekš – 797,0). Covid-19 saslimstības 14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju Latvijā šobrīd ir 499,6 (pirms nedēļas – 587,8). Igaunijā rādītājs samazinājies un aizvadītās nedēļas laikā sasniedzis 506,9 (nedēļu iepriekš – 565,1). Lietuvas rādītājs samazinājies līdz 845,8 (pirms nedēļas – 862,9).

Laikā no 48. līdz 50. nedēļai ievestie Covid-19 gadījumi visbiežāk Latvijā ieradušies no Vācijas (42), Zviedrijas (35), Lielbritānijas (33), Somijas (28), Ēģiptes (22), Norvēģijas (22), Spānijas (18), Ungārijas (17), Lietuvas (16), Itālijas (15), Polijas (15), Igaunijas (13).

Kā liecināja uz pirmdienu apkopotie dati, Latvijā līdz šim konstatēts 41 SARS-CoV-2 omikrona varianta gadījums, valdības sēdē otrdien sacīja veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP). No tiem divi ir sekvencēti un apstiprināti.

Viņa rādītajā SPKC veidotajā prezentācijā apkopotie dati liecināja, ka kopā šobrīd ir 25 ievestie gadījumi: septiņi no Lielbritānijas, četri no Zviedrijas, divi no Norvēģijas, Vācijas, Kenijas, pa vienam no Spānijas, Maltas, Nigērijas, Apvienotajiem Arābu Emirātiem, ASV, no tiem 14 atklāti testējot iebraucējus lidostā.

Septiņi ir sekundārie gadījumi (inficējušās kontaktpersonas), bet astoņi ir vietējie gadījumi, kuriem nav epidemioloģiskas saites ar iebraucējiem. 83% no inficētajiem bija vakcinēti, bet 78% gadījumu inficētajiem bija saslimšanas simptomi.