Akcijā 'Dod pieci!' saziedo 470 000 eiro

Latvijas sabiedrisko mediju rīkotajā labdarības maratonā "Dod pieci!" šogad saziedoti 470 078 eiro, kas tiks izlietoti palīdzības sniegšanai un vides šķēršļu likvidēšanai cilvēkiem ar redzes, dzirdes vai kustību traucējumiem, informēja Latvijas Radio galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Liene Pālēna.

Labdarības akcijas laikā, no 17. līdz 23.decembrim Vecrīgā, Doma laukumā, speciāli izbūvētā stikla studijā uz 154 stundām tika ieslēgti Latvijas Radio 5 - "Pieci.lv" dīdžeji Magnuss Eriņš, Linda Samsonova un Elīna Baltskara, lai sešarpus diennaktis tiešraidē atskaņotu tikai par ziedojumiem izvēlētas dziesmas.

Šī gada "dārgākā" dziesma izrādījusies "Simon & Garfunkel" izpildītā "The Sound of Silence", par kuru tika saņemti 10 540 eiro no 31 ziedotāja, otrajā vietā ierindojas Imanta Kalniņa skaņdarbs "Pūt vējiņi", par kuru pieci ziedotāji atdevuši 5035 eiro, bet trešajā vietā - "Arcade Fire" dziesma "Everything Now", par kuru 18 ziedotāji atdevuši 3800 eiro.

Stikla studijā katru dienu viesojās arī populāri mūziķi un eksperti, daloties pieredzē par risinājumiem vides pieejamības uzlabošanā un cilvēcīgākas sabiedrības veidošanā. Tāpat ar saviem personīgās pieredzes stāstiem dalījās cilvēki, kuri paši ikdienā sadzīvo ar funkcionāliem traucējumiem, un ziedotāji. Tas viss notika vienota mērķa vārdā - lai palīdzētu tiem cilvēkiem, kas ikdienā sadzīvo ar redzes, dzirdes vai kustību traucējumiem.

Labdarības maratona laikā tika saņemti vairāk nekā 80 palīdzības pieteikumi, liela daļa no tiem - par pacēlāju ierīkošanu uz otro vai trešo stāvu. "Dod pieci!" 154 stundu laikā saņēma neskaitāmus zvanus un ziņas, kurās cilvēki apliecināja tēmas aktualitāti un atzina, ka par to ir jārunā pēc iespējas vairāk, informēja Pālēna.

Akcijas rīkotāji ir sagatavojuši atklātu vēstuli valsts augstākajām amatpersonām par vides pieejamības nodrošināšanu cilvēkiem ar redzes, dzirdes vai kustību traucējumiem, iekļaujot 20 priekšlikumus un aicinot līdz nākamā gada 1.martam uz tiem rast atbildes.

Labdarības maratona "Dod pieci!" gaitā ceturto gadu norisinājās arī labdarības izsoles, kurās varēja tikt pie unikālām lietām, kas pieder Latvijā un pasaulē zināmiem cilvēkiem, kā arī dažādi piedzīvojumi un notikumi. Labdarības izsolēs šogad iegūta rekordliela summa - vairāk nekā 24 000 eiro.

"Dod pieci!" organizē Latvijas Radio sadarbībā ar Latvijas Televīziju un sabiedrisko mediju portālu "LSM.lv", kā arī partneriem. Ik gadu labdarības maratons aktualizē kādu sabiedrībā nozīmīgu tēmu un atbalsta tās sabiedrības grupas, kurām tas ir patiesi nepieciešams. Labdarības maratona virsmērķis ir cilvēciskāka vide - katrs "Dod pieci!" stāsts ir par to, kur Latvijas sabiedrībai ar sevi vēl jāstrādā.

Visi akcijas laikā iegūtie ziedojumi tiek novirzīti labdarības mērķim caur ilggadējo ziedojumu partneri "Ziedot.lv". Šogad palīdzības pieteikumu apkopošanā un atbalsta piešķiršanā cilvēkiem ar redzes, dzirdes vai kustību traucējumiem iesaistās invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons".