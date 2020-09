Akcijā pret kažokzvēru audzēšanu pieteikušies vairāk nekā 90 'lapsu sargi'

Biedrības "Dzīvnieku brīvība" organizētajā akcijā "Lapsu tūre" līdz šim atsaukušies jau vairāk nekā 90 dalībnieki jeb "lapsu sargi" no visiem Latvijas reģioniem, taču pieteikšanās turpinās vēl līdz 20. septembrim. Akcija iecerēta oktobrī, mērķis ir pievērst sabiedrības un lēmējvaras uzmanību dzīvnieku ciešanām zvēraudzētavās, kā arī panākt kažokzvēru audzēšanas aizliegumu Latvijā.

"Nežēlība, ar kādu saskaras lapsas, ūdeles un šinšillas kažokādu industrijā ir pretrunā ar sabiedrības vairākuma vērtībām un mūsdienīgu izpratni par humānu izturēšanos pret dzīvniekiem. Tāpēc zvēraudzēšana ir jau aizliegta 15 Eiropas valstīs." norāda "Dzīvnieku brīvības" pārstāve un akcijas "Lapsu tūre" koordinatore Aija Gēliņa. Biedrības ieskatā, ir laiks arī Latvijai pielikt punktu cietsirdībai pret dzīvniekiem. ""Lapsu tūre" ir lielisks veids, kā cilvēki visā Latvijā var vienoti iestāties par zvēraudzēšanas izbeigšanu," piebilst Gēliņa.

Kā skaidro biedrībā, "Lapsu tūre" ir sabiedriska foto akcija kažokādu industrijā izmantoto dzīvnieku aizstāvībai. Tās pamatā ir stāsts par četriem plīša lapsēniem, kuri brīvprātīgo dalībnieku jeb "lapsu sargu" rokās apceļos Kurzemi, Latgali, Vidzemi, Zemgali un Sēliju, ar bildēm un video parādot, ka visa Latvija iestājas par kažokzvēru audzēšanas aizliegumu. Iecerēts, ka akcijas dalībnieki jeb "lapsu sargi" nodos cits citam ceļojošās plīša lapsas ar viņiem iepriekš saskaņotā maršrutā. Katrs no viņiem pavadīs vienu dienu ar vienu "lapsēnu", to iemūžinot foto vai video un nosūtot rīkotājiem. Vakarā plīša lapsēns būs jāpadod nākamajam sargam.

Šobrīd reģistrējušies jau vairāk nekā 90 cilvēki no visiem Latvijas reģioniem, vecuma grupā no 16 līdz 74 gadiem. Pasākums notiks no 5. līdz 19. oktobrim, pieteikšanās līdz 20. septembrim iespējama šeit.

"Lapsu tūres pamatā ir stāsts par četrām lapsām, kuras, lai arī dzimušas sprostos, instinktīvi ilgojas pēc tā, ko viņas nepazīst – pēc brīvības un pilnvērtīgas dzīves dabā. Par spīti mokošajai eksistencei sprostos, lapsas ir saglabājušas dabas doto gudrību un instinktus, un dienā, kad cilvēki vēlas atņemt viņām dzīvību un kažokus, lapsām izdodas izbēgt no zvēraudzētavas," informē dzīvnieku tiesību aizstāvji. "Lapsas ir adaptīvi dzīvnieki un tic pārmaiņām, tāpēc nolemj doties tūrē pa Latviju, lai vēstītu par dzīvnieku tiesībām uz dzīvi brīvībā un savu kažoku."

Akcijas ziņneši ir lapsēni četru mīksto rotaļlietu veidolā – Zuze, Miķelis, Rūdis un Rudis. Tie simbolizē tūkstošiem lapsu un citu zvēru, kas šobrīd cieš šauros zvēraudzētavu būros, informē "Dzīvnieku brīvība."

"Ikviens var darīt daudz lapsu labā – kļūt par lapsas sargu, popularizēt akciju sociālajos tīklos un citos medijos, piedalīties publiskajos "Lapsu tūres" pasākumos," vēsta biedrība.

Savu tūri pa visu Latviju lapsas uzsāks kopā ar četriem sabiedrībā zināmiem cilvēkiem. "Lapsas savu sargu rokās apceļos pilsētas visos Latvijas reģionos – Kurzemē, Vidzemē, Zemgalē, Sēlijā un Latgalē –, piesaistot arvien jaunus atbalstītājus un vācot parakstus zvēraudzēšanas aizliegumam," informēja akcijas rīkotāji.

Tāpat biedrības pārstāvji portālam "Delfi" vēstīja, ka zvēraudzētavās Latvijā 1. jūlijā bija reģistrēti ap 580 tūkstošiem dzīvnieku, galvenokārt ūdeles. Tāpēc akcijas mērķis ir panākt visu zvēraudzēšanas aizliegumu.