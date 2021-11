Aktieri, bibliotekāri un citi brīvprātīgie apzvana Rīgas nevakcionētos seniorus

No pirmdienas, 8. novembra, Rīgas pašvaldības darbinieki un brīvprātīgie sākuši galvaspilsētas senioru apzvanīšanu un informēšanu par vakcinācijas pret Covid-19 iespējām, portālu "Delfi" informēja Rīgas domē.

Brīvprātīgie noskaidros vakcinācijai traucējošos iemeslus un mudinās seniorus pasargāt sevi un vakcinēties.

Senioru informēšanā iesaistījušies Izglītības, kultūras un sporta departamenta iestāžu darbinieki, īpašu atsaucību izrādījuši Rīgas bibliotēku darbinieki, kā arī Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra kolektīvs un Imanta Ziedoņa muzeja fonda pārstāvji.

Rīgas pašvaldība ir noslēgusi līgumus ar minētajām organizācijām par sensitīvo datu saņemšanu un izmantošanu, kā arī veic brīvprātīgo instruktāžu.

Patlaban Rīgā ir aptuveni 52 000 nevakcinētu senioru.

Kā liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) tīmekļvietnē pieejamā informācija, Rīgā vecuma grupā no 60 līdz 69 gadiem ir vakcinējušies 75% senioru, vecuma grupā no 70 līdz 79 gadiem ir vakcinējušies 70%, vecuma grupā no 80 līdz 89 gadiem ir vakcinējušies vien 57%, savukārt vecuma grupā pēc 90 gadiem vēl mazāk – tikai 37%.

Taču kā liecina saslimšanas statistika, tieši seniori ir tie, kuriem Covid-19 slimības gaita norit īpaši smagi, norāda domē.

Pagājušajā nedēļā Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis (PP) attālināti tikās ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un uzsvēra, ka NVO ir aktīvākā sabiedrības daļa, tāpēc viņš aicināja individuāli uzrunāt savu organizāciju biedrus.

Rīgas dome aicina iedzīvotājus uzrunāt sev pazīstamos seniorus un aicināt viņu vakcinēties pret Covid-19.

Jau vēstīts, ka aizvadītās nedēļas laikā jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaits Latvijā ir samazinājies par 23,4%, informēja SPKC, to skaidrojot ar valstī noteiktajiem drošības pasākumiem, kas vērsti uz sabiedrības pulcēšanās mazināšanu.