Aktuālie dati svētdien: 'Covid-19' izmeklējumu skaits Latvijā – 97, rezultāti negatīvi

Visi laboratoriskie izmeklējumi Latvijā, kas veikti no šī gada 29. janvāra, pret koronavīrusa izraisīto slimību "Covid-19" izrādījušies negatīvi, svētdien, 1. martā, publiskā paziņojumā apliecināja Slimību profilakses un kontroles centrs.

"Covid-19" laboratorisko izmeklējumu skaits kopumā ir 97, no tiem vismaz 15 ir veikti bērniem. Šobrīd visi izmeklējumi negatīvi.

Kā saņemt darbnespējas lapu?

Veselības ministrija (VM) ir izstrādājusi vadlīnijas gadījumiem, kuros ārsts izsniegs darbnespējas lapu saistībā ar koronavīrusa izraisītās slimības "Covid-19" izplatību – tās cita starp paredz, ka slimības lapa tiks izsniegta arī, ja cilvēkam, atgriežoties no kādas "Covid-19" visplašāk skartās teritorijas, ir saslimšanas simptomi, bet laboratoriskais izmeklējums ir bijis negatīvs.

Aicinājums pret mediķiem izturēties ar sapratni

Savukārt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) aicina sabiedrību atturēties no nepamatotu izsaukumu veikšanas, preses konferencē piektdien informēja NMPD vadītāja Liene Cipule. Mediķi aicina cilvēkus izturēties ar sapratni un būt pieklājīgiem. Piektdien bijis kāds īpaši agresīvs pacients, kurš mediķiem draudējis: ja tie laikus neieradīsies, viņš ies uz ielas un šķaudīs uz apkārtējiem.

Aktuālie dati pasaulē

Tikmēr inficēšanās gadījumu skaits ar "Covid-19" Itālijā, kur atrodas vīrusa uzliesmojuma centrs Eiropā, pieaudzis līdz 1128, un līdz šim miruši 29, sestdien 29. februārī, pavēstījusi Civilās aizsardzības pārvalde.

Bet Ķīnā oficiāli zināmais jaunā koronavīrusa inficēšanās gadījumu skaits sestdienas rītā bija 79, 969 tūkstoši, šajā valstī upuru skaits pieaudzis līdz 2873.

Sekot līdzi savai pašsajūtai, bieži mazgāt rokas un ieturēt distanci no cilvēkiem ar saslimšanas pazīmēm – tie ir vieni no galvenajiem rīcības punktiem, kas jādara, ja persona ir atgriezusies no koronavīrusa izraisītās slimības "Covid-19" skartajiem reģioniem.



Jau ziņots, ka šonedēļ Lietuvā, Igaunijā un Baltkrievijā konstatēti pirmie koronavīrusa izraisītas slimības gadījumi. Saslimušais Igaunijā ieradies ar autobusu no Rīgas autoostas. Pirms tam viņš atlidojis lidostā "Rīga" ar reisu no Irānas tranzītā caur Turciju.

Vēstīts, ka Pasaules Veselības organizācija (PVO) devusi nosaukumu jaunā koronavīrusa izraisītājai slimībai. Tā nodēvēta par "Covid-19". Jaunais nosaukums izveidots no vārdiem "korona", "vīruss" un "slimība". Savukārt skaitlis 19 apzīmē gadu, kurā sākās vīrusa uzliesmojums. Pirmās ziņas par vīrusa uzliesmojumu parādījās pērnā gada 31. decembrī.

Atgādinām, ka pats koronavīruss nav nekas jauns – tā ir jau zināma ir vīrusu grupa, kas atrasta gan dzīvniekiem, gan cilvēkiem. Tomēr pērn rudenī identificētais ir pavisam jauns koronavīrusa paveids – SARS-CoV-2. "Covid-19" ir šī vīrusa izraisītā slimība. Iepriekš nopietnus saslimšanas gadījumus izraisījis SARS koronavīruss jeb SARS-CoV, kura rezervuārs dabā ir cibetkaķi un, iespējams, sikspārņi, un MERS koronavīruss, kura infekcijas rezervuārs dabā ir vienkupra kamieļi. “Covid-19” infekcijas avots (rezervuārs) pagaidām nav zināms.