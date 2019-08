Ilggadējā Rīgas mēra Nila Ušakova (S) domē iemitinātie kaķi Kuzja un Muris gribot negribot kļuvuši par tādu kā lakmusa papīru Rīgas pašvaldībā gaidāmajām pārmaiņām pēc desmit gadus ilgušās "Ušakova ēras". Ar "jaunās vecās" koalīcijas atbalstu gatavojoties iesēsties domes priekšsēdētāja krēslā, tobrīd vēl vicemērs Oļegs Burovs (GKR) medijiem nesen atklāja, ka viņam pret kaķiem ir alerģija, turklāt dzīvniekiem, viņaprāt, nebūtu jāstaigā pa galdu nopietnu darba sarunu laikā pilsētas galvas darba kabinetā.

Pēc nervozām un ieilgušām sarunām ilggadējo sabiedroto starpā Burovs nule ar 35 Rīgas domnieku atbalstu beidzot iesēdies mēra krēslā, bet slavenie kaķi no mēra kabineta pārceļas uz "Saskaņas" frakcijas telpām domē. Ja vien visas desmit gadu laikā pašvaldībā sakrātās problēmas un skandālus varētu atrisināt ar pārcelšanu uz citām telpām, tad Burova laiks domes priekšsēdētāja amatā varētu viņam garantēt labu startu jau pēc nepilniem diviem gadiem gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās.

Jau drīz pēc kļūšanas par vicemēru pērnā gada nogalē, ieņemot partijas biedra Andra Amerika gadiem iesildīto vietu, bet aprīlī pēc Ušakova atstādināšanas no amata un pēc tam arī pēc Daiņa Turlā (GKR) gāšanas no mēra amata jūnijā klūstot arī par mēra pienākuma izpildītāju, Burovs arvien vairāk publiski sāka distancēties no ilggadējiem sabiedrotajiem. Visticamāk, ka arī nākamajās pašvaldību vēlēšanās "Gods kalpot Rīgai" startēs atsevišķi no "Saskaņas", ar kuru divās iepriekšējās vēlēšanās bija apvienots saraksts.

Cik daudz Burovam darbā domē un turpmākajā politiķa karjerā palīdzēs un cik traucēs ilgstošā sadarbība ar "Saskaņu" un nemitīgā salīdzināšana ar Ušakovu, rādīs laiks, bet diezin vai viņam izdosies īstenot paša piesaukto "ikonisko līderu" laikmeta galu un saimniecisko jautājumu risināšanas izvirzīšanu priekšplānā, jo bez politiskiem lēmumiem un ambīcijām domes darbā neiztikt. Arī opozīcijas pārstāvji solās būt nesaudzīgi par spīti tam, ka pēc ilgāka laika ir tikuši pie partnera domes vadībā, kurš vismaz sveicinās un ir gatavs sarunām.

Departamenta veterāns

Sarunā ar portālu "Delfi" Rīgas domē laikā, kamēr rit balsu skaitīšana mēra vēlēšanās, Burovs vairākkārt uzsver, ka nāk no izpildvaras, ka viņam nav lielas politiskās pieredzes un ka domes darbā jāmazina politizācija.