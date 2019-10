Ārstam vidēji pēc nodokļu nomaksas būtu jāsaņem vismaz 3000 eiro, bet medmāsai – ap 1500 mēnesī, strādājot vienā darbavietā, – tādu atalgojumu mūsu valstī mediķiem vēlētos Latvijas lielākās slimnīcas – Rīgas Austrumu klīniskās universitātes (RAKUS) slimnīcas – vadītājs Imants Paeglītis. Šobrīd vidējais mediķu atalgojums ir diezgan tālu no šādiem skaitļiem, lai arī nedaudz pārsniedz vidējo atalgojumu valstī. Atsevišķu nozares viedokļa līderu gaidas ir nedaudz zemākas par Paeglīša izteiktajām, taču Veselības ministrija (VM) jau atzinusi, ka algu palielināšanas līkne nākamgad nestiepsies iepriekš solītajā augstumā.

No politiķiem mediķi gaidīja, ka katru gadu – no 2019. līdz 2021. gadam – zemākās medicīnas darbinieku algas tiks paaugstinātas par 20%, tomēr budžetā pagaidām nav rasts pietiekami daudz līdzekļu šī plāna īstenošanai. Nepieciešamo 119,7 miljonu eiro vietā mediķu darba samaksas paaugstināšanai plānots piešķirt vien 42,1 miljonu eiro, un par to vēl jālemj Saeimai.

Konkrētu nākamā gada piedāvājumu ministrijā vēl izstrādā, tāpēc par atalgojuma kāpuma procentiem pagaidām nerunā. Tomēr ir zināms, ka 42,1 miljons paredzēts ārstniecības personu darba samaksas pieaugumam, īpaši tiem mediķiem, kuri strādā diennakts režīmā. Tas nozīmē, ka darba samaksa palielināsies mediķiem, kas sniedz gan neatliekamo, gan plānveida stacionāro palīdzību. Tāpat darba samaksas pieaugums būs Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā strādājošajiem, portālam "Delfi" atklāja Veselības ministrijā (VM).

4,95 miljonus eiro plānots novirzīt ģimenes ārstiem kapitācijas maksājuma pieaugumam un praksē strādājošo māsu darba samaksas paaugstināšanai, ņemot vērā, ka ģimenes ārsti ir veselības aprūpes sistēmas pamats un liela nozīme ir savlaicīgai veselības aprūpes pieejamībai, norāda VM.

Portāls "Delfi" piedāvā datu analīzi, cik šobrīd vidēji saņem Latvijas slimnīcās strādājošie ārsti un medmāsas, aptaujājot visas trīs klīniskās universitātes slimnīcas un vairākas reģionālās slimnīcas. Rakstā balstāmies uz slimnīcu sniegtajiem datiem par vidējo medmāsas palīga, medmāsas, ārsta rezidenta, sertificēta ārsta mēneša atalgojumu pirms nodokļu nomaksas (ar piemaksām).

Veselības ministrijas apkopotie dati liecina, ka mēneša vidējais atalgojums ārstiem par vienu slodzi pirmajos šā gada sešos mēnešos ir sasniedzis 1950 eiro, bet māsām – 1110 eiro (ieskaitot piemaksas par darbu).