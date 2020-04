Analīžu teltīs un zvanu centrā – kā NMPD brīvprātīgie palīdz ierobežot Covid-19

"Cilvēkiem nav izpratnes: ja kādam no ģimenes locekļiem ir apstiprināts Covid-19, viņiem visiem ir jāpaliek mājās uz divām nedēļām, ir nepieciešama izolācija. Runājot ar cilvēkiem, es dažreiz šaubos, vai viņi to saprot, bet mēs visiem to skaidrojam." Daniils Žukovs, NMPD brīvprātīgais