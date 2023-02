Apelējot pie darbaspēka trūkuma, farmācijas nozare aicina VM palielināt studējošo skaitu

Vairāki farmācijas nozares pārstāvji nosūtījuši vienotu vēstuli Veselības ministrijai (VM), aicinot palielināt farmāciju studējošo skaitu Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) un dubultot par valsts budžeta līdzekļiem pirmajā kursā uzņemto daudzumu, pretējā gadījumā nozarē nebūs novēršams darbaspēka trūkums, portālu "Delfi" informēja Latvijas farmaceitiskās aprūpes asociācijas izpilddirektore Kristīne Jučkoviča.

Vēstuli veselības ministrei Līgai Meņģelsonei (AS) ar aicinājumu valstij turpmāk finansēt 52 studiju vietas esošo 26 vietā parakstījuši aptieku un farmācijas nozares profesionālo organizāciju un uzņēmēju pārstāvji no Latvijas farmaceitu biedrības, Aptieku biedrības, Latvijas farmaceitiskās aprūpes asociācijas, Aptieku attīstības biedrības, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas, Latvijas Nacionālās zāļu apgādes asociācijas, "Apotheka", "Benu aptieka", "Latvijas aptieka", "Mēness aptieka", "Euroaptieka", "Olainfarm", "Grindeks", Rīgas farmaceitiskās fabrikas, norādīja Jučkoviča.

"Viedā reindustrializācija pieprasa augsti izglītotu personālu, tajā skaitā farmaceitus. Vienlaikus arvien aktuālāks kļūst jautājums par kvalitatīvas farmaceitiskās aprūpes pieejamību iedzīvotājiem, tāpat pieaug nepieciešamība organizēt farmācijas rūpniecību tepat Eiropā un Latvijā. Šis viss skaidri apliecina, ka ir nepieciešams arvien vairāk augsti izglītotu profesionāļu, kuri var un spēj mācīties, un vēlāk arī strādāt farmācijas nozarē mūsu valstī," saka Jučkoviča, viena no vēstules iniciatorēm un parakstītājām.

Vēstules parakstītāji uzsver, ka farmācijā izglītību ieguvušie rada augstu pievienoto vērtību, strādājot ne tikai kā aptieku farmaceiti un rūpējoties par pacientu kā primārās veselības aprūpes komandas sastāvdaļu, bet arī profesionāli darbojoties ražošanā farmācijas, kosmētikas un citās rūpniecības nozarēs, laboratorijās, pētniecības uzņēmumos, modernās ārstniecības iestāžu aptiekās un citur.

Kā uzsver Jučkoviča, pašlaik nepietiekamo jauno speciālistu sagatavošanas apjomu labi ilustrē aptieku nozare: saskaņā ar jaunākajiem apkopotajiem datiem, no aptiekās pašlaik strādājošajiem aptuveni 22% farmaceitu ir vecumā virs 60 gadiem, bet vecumposmā no 51 līdz 60 gadiem – pat 33%, kas ir ļoti straujas izmaiņas īsā laikposmā (2019. gadā tie attiecīgi bija 15 un 18%). Laikus nenodrošinot farmaceitu ataudzi, var rasties arvien lielākas problēmas ar farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem, it īpaši attālākos reģionos, akcentē nozarē.

Atšķirībā no citām nozarēm, kur dažkārt trūkst studētgribētāju, farmācija ir pieprasīta – 2022./2023. mācību gadā uz 26 budžeta vietām RSU pieteicās 275 pretendenti. Arī vieta, kur farmaceiti iegūst izglītību – RSU Farmācijas fakultāte – ir jauna, moderna un aprīkota ar dažādām iekārtām, kas sniedz iespēju pilnvērtīgi un mūsdienīgos apstākļos piedāvāt jauniešiem vislabāko izglītību pašu mājās, neļaujot studējošajiem aizplūst citur, tādējādi radot jaunus, augsti izglītotus profesionāļus tepat, Latvijā, uzsver Jučkoviča.