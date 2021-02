Apgabaltiesa atstāj spēkā PTAC lēmumu par 'Cityparks Latvija' īstenoto negodīgo komercpraksi

Administratīvā apgabaltiesa atstājusi spēkā Patērētāju tiesību un aizsardzības centra (PTAC) lēmumu par autostāvvietu operatora SIA "Cityparks Latvija" īstenoto negodīgo komercpraksi ar kuru uzņēmumam 2018.gada beigās tika piemērots 50 000 liela soda nauda, apliecināja tiesā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tiesā norādīja, ka lieta tika izskatīta slēgtā rakstveida procesā, tādēļ detalizētāku informāciju sniegt nav iespējams.

PTAC pārstāve Sanita Gertmane norādīja, ka tiesa atzinusi, ka "Cityparks Latvija" līgumsoda piemērošana neatbilst godīgai darījuma praksei, un uzņēmuma līgumsods ir acīmredzami nesamērīgs jeb neproporcionāli liels par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi salīdzinājumā ar līgumsaistību neizpildīšanas vai nepienācīgas izpildīšanas radīto zaudējumu.

Tāpat tiesas ieskatā autostāvvietu lietošanas noteikumos būtu jānorāda precīzāka līgumsoda piemērošanas kārtība, jo pašreiz noteikumos ietvertās norādes par līgumsodu nav pietiekami skaidras un nepārprotamas.

Noteikumi paredz līgumsoda apmēru "līdz" kādai noteiktai summai, bet patērētājiem var nebūt skaidrs, kuros gadījumos ir piemērojamais maksimālais līgumsods (piemēram, 35 eiro), kuros gadījumos tas netiek piemērots vispār un kuros gadījumos tas tiek piemērots, piemēram, 30% vai 50% apmērā no maksimālās summas. Norādot precīzāku līgumsoda piemērošanas kārtību noteikumos, būtu iespējams izvairīties no lielā patērētāju sūdzību skaita un situācijām, kad patērētāji ir spiesti pierādīt līgumsoda nesamērīgumu, uzskatījusi tiesa.

"Cityparks Latvija" prakse, visos gadījumos piemērojot līgumsodu maksimālajā apmērā neliecina, ka katrs pārkāpums tiek vērtēts pēc tā tipiskajām pazīmēm.

Tiesas ieskatā autostāvvietu lietošanas noteikumos būtu jāparedz patērētāju pieļauto pārkāpumu tipizāciju pēc noteiktām pazīmēm (piemēram, pēc tā, cik ilgu laiku patērētājs pārsniedzis atļauto bezmaksas stāvēšanas laiku vai priekšapmaksas laiku, kā arī vai par stāvēšanu vispār ir veikta priekšapmaksa, vai fiksēts automašīnas bezmaksas stāvēšanas laika sākums, un noteikt šīm situācijām atbilstošu līgumsodu tā piemērošanas brīdī autostāvvietā).

Tāpat tiesa atzinusi, ka līgumsoda apmērs pilnīgas nepildīšanas gadījumos (piemēram, patērētājs nav veicis priekšapmaksu, nav reģistrējis automašīnu reģistrācijas ierīcē) varētu būt lielāks, nekā nepienācīgas izpildes gadījumā, jo patērētājiem ir jāapzinās, ka arī viņiem ir pienākums pildīt līgumsaistības. Autostāvvietu lietošanas noteikumu ignorēšana, tos nepildot jau sākotnēji, tiesas ieskatā vērtējama kā daudz būtiskāks līguma pārkāpums, nekā tad, ja patērētājs ir uzsācis pildīt līgumsaistības, bet ir pārsniedzis atļauto bezmaksas vai apmaksāto stāvēšanas laiku. Tomēr vienlaikus jāņem vērā, ka arī pilnīgas nepildīšanas gadījumā līgumsods nevar tikt piemērots neproporcionāli lielā apmērā.

Tiesa arī pieļauj, ka var būt situācijas, kurās "Cityparks Latvija" var noraidīt patērētāja sūdzības (piemēram, patērētājs bijis nevērīgs, nav pamanījis to, ka autostāvvieta ir maksas stāvvieta, vai to, ka automašīna jāreģistrē bezmaksas novietošanai, vai arī patērētājs pauž neapmierinātību par to, ka stāvvieta ir maksas un par pārkāpumu ir jāmaksā līgumsods), tomēr tiesa piekrīt, ka lietā ir pietiekami pierādījumi, kas apliecina, ka "Cityparks Latvija" uz daudziem patērētāju iesniegumiem atbild formāli un neatbilstoši savai iedibinātajai "labajai" praksei. Patērētājiem nav iespējams iegūt atbildes uz viņu iesniegtajiem jautājumiem, nav iespējams saprast, kāpēc viņu argumenti tiek noraidīti.

Pēc Gertmanes teiktā, tiesa piekrīt PTAC lēmumā norādītajam, ka, neatzīstot nekādus patērētāju pierādījumus, bet atzīstot tikai informāciju no SIA Cityparks Latvija uzstādītajām reģistrācijas ierīcēm vai viedierīču (piemēram, "Mobilly") aplikācijām, patērētāji tiek nostādīti būtiski neizdevīgā situācijā. Ja "Cityparks Latvija" piemērotais līgumsods būtu samērīgs, patērētājiem vispār nebūtu jānodarbojas ar pierādījumu meklēšanu savu argumentu pamatošanai.

Tiesa piekrīt, ka "Cityparks Latvija" rīcība, nododot līgumsodu parādu piedziņas komersantam, liecina par uzņēmuma nesamērīgo ietekmi pret patērētāju, nostādot patērētājus būtiski nelabvēlīgā situācijā.

Vienlaikus tiesa atzīst, ka SIA Cityparks Latvija neievēro savu labo praksi neuzlikt sodu 5 minūšu laikā no brīža, kad patērētājs ir ieradies stāvvietā. Tiesa piekrīt, ka lietā ir konstatēti tādi apstākļi, kas norāda, ka SIA Cityparks Latvija nav nodrošinājis pietiekami ilgu laiku, lai patērētāji pēc automašīnas novietošanas varētu veikt visas darbības, lai fiksētu automašīnas novietošanas sākumu.

Tiesa piekrīt, ka līgumsoda samaksa neliedz patērētājam turpināt iebilst pret nesamērīgo līgumsodu" kā arī norāda, ka vispārējās jurisdikcijas tiesas spriedumi, uz kuriem bieži atsaucas "Cityparks Latvija", nepierāda, ka "Cityparks Latvija" piemērotais līgumsods konkrētiem patērētājiem ir bijis pamatots no patērētāju tiesību viedokļa.

PTAC pārstāve arī atgādināja, ka gadījumā, ja :"Cityparks Latvija" turpina piemērot netaisnīgus līgumsodus, patērētājam jāvēršas pie uzņēmuma strīda risināšanai, PTAC lēmumu izmantojot kā pierādījumu, savukārt "Cityparks Latvija" ir jānodrošina objektīva un patērētāju tiesiskajām interesēm atbilstoša sūdzību izskatīšana pēc būtības. Ja parāda piedziņa jau nodota ārpustiesas parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējam, tam jāņem vērā PTAC pieņemtais lēmums.

Ņemot vērā, ka "Cityparks Latvija" autostāvvietas visbiežāk ir izvietotas pie tirdzniecības centriem, PTAC aicina tirdzniecības centru apsaimniekotājus iepazīties ar patērētāju tiesību sargu lēmumu un Administratīvās apgabaltiesas spriedumu un, rūpējoties par tirdzniecības centru apmeklētāju tiesiskajām interesēm, kā arī organizējot savu turpmāko komercdarbību nodrošināt, lai autostāvvietu izmantošana notiktu atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem patērētāju tiesību aizsardzības jomā.

Administratīvā apgabaltiesa spriedumu, ar kuru noraidīts "Cityparks Latvija" pieteikums par PTAC lēmuma atcelšanu, pieņēmusi šā gada 21.janvārī. To vēl var pārsūdzēt Senāta Administratīvo lietu departamentā viena mēneša laikā no sprieduma sastādīšanas dienas.

Jau ziņots, ka PTAC par negodīgu komercpraksi 2018.gada nogalē piemēroja 50 000 eiro sodu "Cityparks Latvija".

Centrā pavēstīja, ka no 2017.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 28.novembrim PTAC vērsušies 428 patērētāji ar sūdzībām saistībā ar "Cityparks Latvija" rīcību, patērētājiem piemērojot līgumsodus par neatbilstošu autostāvvietas pakalpojumu izmantošanu.

PTAC atzina "Cityparks Latvija" īstenoto komercpraksi par negodīgu, jo patērētājiem piedāvāti vai piemēroti normatīviem neatbilstoši un netaisnīgi līguma noteikumi par līgumsodu, nav nodrošināta patērētāju interesēm atbilstoša sūdzību izskatīšana pēc būtības, kā arī nav nodrošināts pietiekams laiks iepazīties ar līguma noteikumiem un izpildīt tajos paredzētās darbības.

PTAC pārmeta "Cityparks Latvija" tiesisko pienākumu nepildīšanu, norādot, ka uzņēmumam ir aizliegts piemērot nesamērīgu un tiesību aktiem neatbilstošu līgumsodu, bet, ja šāds līgumsods ir piemērots, tad tas ir atceļams pilnībā. Vienlaikus "Cityparks Latvija" ir noteikts pienākums atbilstošā veidā risināt patērētāju sūdzības, kā arī patērētājiem nodrošināt pietiekošu laiku, lai varētu iepazīties ar autostāvvietas noteikumiem un izpildīt to prasības, piemēram, veikt reģistrāciju elektroniskajā ierīcē.

"Cityparks Latvija" reģistrēta 2013.gada novembrī, un tās pamatkapitāls ir 93 000 eiro, liecina "Firmas.lv" dati. Kompānijas kapitālā pa 30% pieder trim Igaunijas uzņēmumiem - "Alvarium", "Lectum Invest" un "Osauhing Toystor", bet 10% pieder Mārim Priedniekam. 2019.gadā kompānijas apgrozījums bija 1,266 miljoni eiro, bet peļņa - 110 653 eiro, liecina "Firmas.lv" informācija.