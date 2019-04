Apgabaltiesa 'Krājbankas' civillietā apmierina prasību par 15 miljonu eiro piedziņu no bijušās valdes

Civillietā par solidāru 15 miljonu eiro piedziņu no septiņiem bijušajiem "Latvijas Krājbankas" valdes locekļiem Rīgas apgabaltiesa ceturtdien, 18. aprīlī, lēmusi taisīt jaunu spriedumu, bankas administratora "KPMG Baltics" prasību pilnībā apmierinot, portāls "Delfi" uzzināja Rīgas apgabaltiesā.

Jau ziņots, ka civillietā par solidāru 15 miljonu eiro piedziņu Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa nosprieda solidāri piedzīt šo summu no septiņiem bijušajiem "Latvijas krājbankas" valdes locekļiem. Atbildētāji šajā lietā ir Dzintars Pelcbergs, Mārtiņš Zalāns, bijušais valdes priekšsēdētājs Ivars Priedītis, kādreizējais valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Bondars, Andrejs Surmačs, Ilze Bagatska un Svetlana Ovčiņņikova.

"Latvijas krājbankas" administrators "KPMG Baltics" prasību pret bijušajiem bankas valdes locekļiem par zaudējumiem, kas bankai radušies laikā līdz maksātnespējas procesa sākšanai, cēla 2015. gadā. 2016. gadā Anglijas Augstākā tiesa pasludināja spriedumu, atzīstot "Latvijas krājbankas" faktisko vairākuma akcionāru un bijušo padomes locekli Vladimiru Antonovu par vainīgu zaudējumu nodarīšanā bankai.

Iepriekš laikraksts "Latvijas Avīze" vēstīja, ka pirmās instances tiesa toreiz atzina, ka 2008. gada 1. jūlijā "Latvijas krājbanka" noslēdza aizdevuma līgumu un aizdeva Kiprā reģistrētajai ārzonas kompānijai "Plazmexon Investments Limited" 2,4 miljonus eiro jahtas "Highlander" iegādei no citā ārzonā – Nīderlandes Antiļu salās – reģistrētās kompānijas "Latin American Tug Holding N.V.".

Lēmumu piešķirt šo aizdevumu jahtas iegādei pieņēma bankas valdes priekšsēdētājs Bondars kopā ar pieciem valdes locekļiem. Kā izriet no tiesas sprieduma, bankas vadībai nevarēja būt noslēpums, ka reālais pircējs ir ārzonā "noslēpies" Antonovs, bet pārdevējs – kompānijas "Spyker", kurā viens no akcionāriem bijis pats Antonovs, izpilddirektors un dibinātājs Viktors Millers.

Pirmās instances tiesas spriedums tika pārsūdzēts, un lieta nonāca Rīgas apgabaltiesā.

Likvidējamās AS "Latvijas krājbanka" administratora "KPMG Baltics" pārstāvis zvērināts advokāts Romualds Vonsovičs, lietu izskatot jau Rīgas apgabaltiesai, tiesā sacīja, ka esošie pierādījumi liecina, ka abi aizdevumi, par kuriem celta prasība, izsniegti uzņēmēja Vladimira Antonova un ar viņu saistīto personu interesēs. Tāpat viņš norādīja, ka lietā esošie pierādījumi ļauj secināt, ka bankas valde par to ir zinājusi.

TV3 ziņu raidījums 2018. gada janvārī jau pēc atbildētājiem nelabvēlīgā pirmās instances tiesas sprieduma vēstīja, ka tiesa piemērojusi prasības nodrošinājumu, apķīlājot tagadējam Saeimas deputātam Mārtiņam Bondaram viņam piederošo ģimenes māju Salacgrīvā, automašīnu, kā arī bankas kontu. Deputāts toreiz uzskatīja, ka šāds lēmums ir nesamērīgs, un politiķis apsvēris domu Latviju pamest.

"Visam, sākot ar kustamo un nekustamo mantu, ir piemērots apgrūtinājums. Tā nav forša situācija," raidījumam toreiz teica politiķis. "Principā Latvijā šādus mērus, cik man saka, tiesas nepiemēro, īpaši aktīvā tiesvedībā. Lieta ir politiska, jo tur ir vesela virkne personu, kas ieinteresētas padarīt manu personīgo un profesionālo dzīvi ļoti sarežģītu. Esmu spiests pārtikt no minimālās algas, plus no tā, ko man spēj nodrošināt ģimene," iepriekš pauda Bondars.