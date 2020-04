Rīgas apgabaltiesas tiesnese Irīna Jansone šonedēļ Valsts policijai (VP) nosūtījusi informāciju par smagos noziegumos apsūdzētā Ventspils mēra Aivara Lemberga ("Latvijai un Ventspilij") dēla – apsūdzētā Anrija Lemberga – iespējamo atrašanos ārpus Latvijas teritorijas valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā un tai sekojošu pašizolācijas noteikumu neievērošanu, apstiprināja tiesā.

Papildus Jansone uzsvēra, ka tieši šis apstāklis arī bija pamatā, kādēļ Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija 1.aprīlī atlika lietas izskatīšanu, jo tiesa bija saņēmusi pretrunīgu informāciju no apsūdzētā un viņa aizstāvja.

Parasti tiesas sēdēs klātienē no apsūdzētajiem piedalās tikai Anrijs Lembergs, savukārt abi pārējie apsūdzētie piedalās videokonferences režīmā no Ventspils.

Tiesas pārstāvis Raimonds Ločmelis arī norādīja, ka informācija policijai nosūtīta tajā pašā dienā, kad tika atlikta lietas izskatīšana, turklāt VP tiesai ir apstiprinājusi, ka informācija ir saņemta.

VP aģentūrai LETA gan norādīja, ka nevar komentēt individuālus gadījumus.

Jau vēstīts, ka Jansone šonedēļ notikušajā tiesas sēdē norādīja, ka Rīgas apgabaltiesā ir noteikti organizatoriski pasākumi, kas ir saistīti ar pandēmijas risku mazināšanu, ievērojot Ministru kabineta rīkojumu un saskaņā ar tiesas priekšsēdētājas rīkojumu ārkārtējās situācijas laikā Rīgas apgabaltiesā no izskatīšanas tiek noņemti un pārcelti mutvārdu procesi lietās, kas nav saistītas ar nozīmīgu tiesību aizskārumu un objektīvu steidzamību.

Līdz ar to tiesas kolēģija bija secinājusi, ka Lemberga lieta atbilst šai kategorijai par objektīvo steidzamību un nozīmīgu tiesību aizskārumu tajā apsvērumā, ka lieta tiesā tiek izskatīta jau vienpadsmito gadu, ka tiesas sastāvā ir bijušas izmaiņas, tiesas sastāvā vairs nav rezerves tiesneša.

Attiecīgi tiesa to divu dienu laikā, kad lieta tika skatīta, konstatēja, ka Anrijam Lembergam un vienam no aizstāvjiem ir acīmredzamas elpceļu problēmas.

Jansone uzsvēra, ka tiesas kolēģijai nav iesniegti medicīniski dokumenti par iespējamo saslimšanu, kā arī nav iesniegtas darbnespējas lapas, un tiesas kolēģija arī ņēmusi vērā to, ka bija saņemta informācija no aizstāvja, ka viņa aizstāvamais Anrijs Lembergs bija atradies ārpus Latvijas no 13. līdz 16.martam, taču pats apsūdzētais informāciju tiesai nav vēlējies sniegt un sniedzis to nekonkrēti, proti, neapstiprinot ne datumus, ne laikus, kad viņš ir bijis izbraucis.

Līdz ar to tiesas kolēģijai radās šaubas par to, kādā laika periodā un vai vispār viņš ir bijis izceļojis. Bet, ņemot vērā visus šos apstākļus kopumā, kā arī to, ka tiesa mēģināja risināt jautājumu, lai visi trīs apsūdzētie varētu attālināti piedalīties lietas izskatīšanā no mājām, bet šādu risinājumu nerada, tiesas kolēģija nolēma lietas izskatīšanu atlikt līdz 14.aprīlim, nosakot nākamo sēdi 15.aprīlī plkst.10.

Jau vēstīts, ka iepriekš gan tiesa, gan apsūdzētais Aivars Lembergs viens otram ir pārmetuši procesa vilcināšanu.

Aivars Lembergs uzskata, ka tiesas sastāvs vēlas tiesu debates atsākt "no nulles", jo tiesa nepieņēma viņa pieteikto noraidījumu savam valsts nozīmētajam aizstāvim Genādijam Ivankinam, kurš, viņaprāt, sāka tiesas debašu runu, neiepazīstoties ar visiem lietas materiāliem.

Aivaru Lembergu prokuratūra apsūdz par kukuļņemšanu sevišķi lielos apmēros, par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu un citas mantas legalizēšanu, par dienesta viltojumu, par piedalīšanos mantiskos darījumos, kuri viņam saistībā ar dienesta stāvokli bijuši aizliegti, kā arī par ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu un citiem noziegumiem. Lietā apsūdzēts arī Aivara Lemberga dēls Anrijs Lembergs un biznesa partneris Ansis Sormulis.

Visi trīs apsūdzētie norādījuši, ka nesaprot un neatzīst viņiem celtās apsūdzības.

Lietā aptuveni 200 sējumos apvienoti divi kriminālprocesi, ko prokuratūra tiesai nodeva 2008.gada otrajā pusē.

Rīgas apgabaltiesa šo lietu paplašinātā sastāvā no jauna sāka skatīt 2009.gada 20.augustā.