Apgabaltiesai no jauna būs jāvērtē 'Latvijas gāzes' labā piedzenamā maksa par neatļauti izlietoto dabasgāzi

Augstākā tiesa (AT) uzdevusi apgabaltiesai no jauna vērtēt AS "Latvijas gāze" labā no kādas fiziskas personas piedzenamo maksu par neatļauti izlietoto dabasgāzi, informēja AT.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

AT atcēla Vidzemes apgabaltiesas 2021. gada 16. februāra spriedumu pārsūdzētajā daļā, ar kuru bija noraidīta "Latvijas gāzes" prasība pret atbildētāju - fizisko personu - piedzīt maksu par izlietoto, bet neuzskaitīto gāzi, un Enerģētikas likumā paredzēto kompensāciju.

Lietā tika konstatēts un atbildētājs kasācijas kārtībā AT Senātā neapstrīdēja, ka dabasgāzes patēriņa skaitītāja darbībā notikusi iejaukšanās, kas atbildētājam radīja iespēju patērēt dabasgāzi bez maksas vairāk nekā gadu ilgā laika posmā.

Senātam bija jāizvērtē, kādas aprēķināšanas metodes var tikt piemērotas, lai noteiktu neatļauti patērētās dabasgāzes daudzumu iespējami tuvu tam, kas faktiski patērēts.

Kārtību, kā būtu nosakāms faktiski patērētās dabasgāzes daudzums, likumdevējs savulaik bija uzdevis noteikt Ministru kabinetam, taču atbilstošās Ministru kabineta noteikumu normas Satversmes tiesa atzina par neatbilstošām Satversmei un attiecībā uz personām, kam tās piemērotas vai būtu jāpiemēro tiesā, par spēkā neesošām no izdošanas brīža.

Atsaucoties arī uz Satversmes tiesas judikatūru, AT Senāts atzina, ka faktiski patērētās dabasgāzes daudzumam iespējami tuvākais dabasgāzes daudzums jānosaka, ņemot vērā faktiski patērētās dabasgāzes daudzumu līdzīgos apstākļos līdzīgā laikposmā.

To var izdarīt divējādi, pirmkārt, izmantojot vēsturiskos datus par pārkāpēja dabasgāzes patēriņu objektā, ja prasītājs tādus datus ir iesniedzis tiesai, otrkārt, ja šādi dati kādu iemeslu dēļ nav pieejami vai nav izmantojami, jānoskaidro dabasgāzes patēriņš analogā situācijā, proti, dati par dabasgāzes patēriņu pārkāpēja dabasgāzes patēriņa objektam līdzīgos objektos, kuros nav notikusi iejaukšanās patēriņa uzskaitē.

Tāpat puses var lūgt tiesai noteikt ekspertīzi, kurā tiktu analizēti dabasgāzes patēriņu ietekmējošie apstākļi, piemēram, gāzes patēriņa aparātu skaits, veids, jauda, objekta apsildāmā platība un siltumizolācija, meteoroloģiskie apstākļi.

AT Senāts, pamatojot apgabaltiesas sprieduma atcelšanu, norādīja, ka izskatāmajā lietā apgabaltiesa nepamatoti atstājusi bez ievērības AS "Latvijas gāze" iesniegtos pierādījumus par dabasgāzes vidējā patēriņa tendenci un datus par faktisko dabasgāzes patēriņu, ko tā izmantojusi, nosakot bez uzskaites patērētās dabasgāzes daudzumu un par to veicamās samaksas apmēru.

Tādējādi neatļauti izmantotās dabasgāzes daudzums un attiecīgi arī par labu prasītājai piedzenamā maksa par to ir noteikta, neveicot apstākļu vispusīgu pārbaudi un pierādījumu objektīvu izvērtējumu. Tāpat apgabaltiesas spriedumā nav skaidri norādīts, kādu kritēriju apgabaltiesa piemērojusi, izvēloties salīdzināmos laika posmus, norādīja AT.